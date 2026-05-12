「島耕作」の生みの親・弘兼憲史がアドバイス！　表紙イラスト書き下ろし新刊『「まだ働かなきゃダメなんですか？」60歳からでもバリバリできる仕事力』5月29日発売。人生100年時代の働き方の秘策を公開！

株式会社主婦と生活社

株式会社主婦と生活社は、2026年5月29日（金）に、『「まだ働かなきゃダメなんですか？」60歳からでもバリバリできる仕事力』（弘兼憲史著）を発売いたします。

本書は、『課長 島耕作』『黄昏流星群』シリーズの作者・弘兼憲史氏による、50～60代の男性ビジネスマンに向けた働き方エッセイ。定年後もバリバリ仕事せざるをえない人に必要なノウハウや、長く働き続けるための体力・気力づくりの「弘兼流健康法」を紹介。見た目の若さキープの大切さなどを、自らの経験則に基づき具体的に説く1冊です。

【本書の内容（目次）】

はじめに

60歳を超えたときに考える「仕事を辞める」はもったいない！

●島耕作も「生涯現役」を宣言

●「自己責任」という名の自由を楽しむ

●自分年表を作って昔見た夢を叶える

●迷うくらいなら一歩前に

●「残された時間」を意識してみる

第１章 生涯現役でいるための方法

●何事も面白がろう

●ワークエンゲージメントを再点火

●仕事の探し方は二期作と二毛作

●まずは合同企業説明会やセミナーなどに参加しよう

●生きがいを重視した仕事も

●自分の利益は一番に考えないこと

●シニアインフルエンサーになって稼いでみる

●AIをうまく活用する

第２章 情報収集のコツ

●情報収集力を身につけるメリット

●「ながら」で仕事ができるテレビで情報収集

●情報収集にはコミュニケーションも大事

●行きつけの店はあまりつくらず、新しい発見で刺激を

●ボイスレコーダーをうまく活用する

●情報の生かし方

●映画鑑賞で心の充実度がアップ。60歳以上におすすめの映画

第３章 アナログとデジタルをうまく併用

●スケジュールはカレンダーに手書きで

●スマートフォンを使いこなそう

●LINEやInstagramなどのSNSをうまく活用

●作業の所要時間とやるべきことの優先順位を決める

●時間管理は腕時計で

●ナイトルーティンは1/3本のワイン

第４章 世渡り上手になるために

●仕事で必要な人になるためには

●65歳を過ぎても仕事で活躍している人の特徴

●老害になりたくない人は頭を柔らかく

●嫌われない生き方は「論破しない」

●下衆の勘繰りはよそう「It’s not my business」

●損して得をとることが信頼される秘訣

●人の幸せを喜ぼう

●聞く力をつける

●実るほど頭を垂れる稲穂かな

●仕事を続けるには見た目の若さも必要

●期日を守り続ける力をつける

●夢を叶えたいなら妻の理解と協力が必要

第５章 長く仕事を続けられる健康術

●仕事を遅くまでやり続けられるくらいの体力をつける

●朝風呂はさっと入って気分爽快！ 入浴剤はマスト

●ストレッチにスクワットで若々しさアップ！

●「アクティブレスト」で身体のサビと疲れをとる

●ゴルフは80代でもできてアンチエイジングにも

●時にはサプリメントも利用

●「ちょっと小太り」が健康と長生きの秘訣

●「たの苦しい」生き方は恵まれた人生

●疲れたときは無理せず休む

●デジタルデトックスの日をつくる

●自律神経を整えて「なんとなく」の不調をなくそう

●イライラや怒りの感情を抑える

●神経の高ぶりや緊張にはミネラルウォーターを

●長生きしたければ下心を持つべし

●若さの秘訣は「挑戦と、忙しく動く」こと

第６章 男子、厨房に入るべし

●食事に気をつけてアンチエイジング

●料理は脳トレ

●健康管理は食事から

●毎日する料理は簡単なほうがいい

●料理初心者でもさっと作れておいしい！ 弘兼流簡単レシピ

おわりに

定年後はプライドを捨てて新しいスタートを切ろう

●必要なくても「まあいいか」の精神

●お金の不安はどんなに貯めてもついてくる

●死ぬまで没頭できるものを見つけよう

●上手な忘れ方

●老いは受け止めるとカッコいい！

【電子書籍版の特典】

電子版書籍の購入特典として、著者・弘兼憲史氏の仕事現場密着＆インタビューの貴重な動画が視聴できます。

【著者プロフィール】

弘兼憲史（ひろかね けんし）

1947年9月9日、山口県生まれ。早稲田大学法学部卒業後、松下電器産業（現パナソニック）勤務を経て、1974年に『風薫る』で漫画家デビュー。以降、「島耕作」シリーズ、『人間交差点』『ハロー張りネズミ』『加治隆介の議』『黄昏流星群』などのヒット作を生み出す。『人間交差点』で小学館漫画賞、『課長 島耕作』で講談社漫画賞、『黄昏流星群』で文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞、日本漫画家協会賞大賞を受賞。2007年に紫綬褒章を受章。現在も『社外取締役 島耕作』『黄昏流星群』を連載中。漫画以外の著書も多く、『弘兼流 60歳から、好きに生きてみないか』『弘兼流 60歳からの楽々男メシ』『人生は70歳からが一番面白い』『楽しまなきゃ損だよ人生は』などがある。

【書誌情報】

■書名：「まだ働かなきゃダメなんですか？」60歳からでもバリバリできる仕事力

■著者：弘兼憲史

■発売日：2026年5月29日（金）

■ページ数：192ページ

■定価：1500円（税込）

■発行元：主婦と生活社

［主婦と生活社HP］https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/9784391167764/