「島耕作」の生みの親・弘兼憲史がアドバイス！　表紙イラスト書き下ろし新刊『「まだ働かなきゃダメなんですか？」60歳からでもバリバリできる仕事力』5月29日発売。人生100年時代の働き方の秘策を公開！

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株式会社主婦と生活社

株式会社主婦と生活社は、2026年5月29日（金）に、『「まだ働かなきゃダメなんですか？」60歳からでもバリバリできる仕事力』（弘兼憲史著）を発売いたします。





本書は、『課長 島耕作』『黄昏流星群』シリーズの作者・弘兼憲史氏による、50～60代の男性ビジネスマンに向けた働き方エッセイ。定年後もバリバリ仕事せざるをえない人に必要なノウハウや、長く働き続けるための体力・気力づくりの「弘兼流健康法」を紹介。見た目の若さキープの大切さなどを、自らの経験則に基づき具体的に説く1冊です。


【本書の内容（目次）】

はじめに


60歳を超えたときに考える「仕事を辞める」はもったいない！


●島耕作も「生涯現役」を宣言


●「自己責任」という名の自由を楽しむ


●自分年表を作って昔見た夢を叶える


●迷うくらいなら一歩前に


●「残された時間」を意識してみる



第１章　生涯現役でいるための方法


●何事も面白がろう


●ワークエンゲージメントを再点火


●仕事の探し方は二期作と二毛作


●まずは合同企業説明会やセミナーなどに参加しよう


●生きがいを重視した仕事も


●自分の利益は一番に考えないこと


●シニアインフルエンサーになって稼いでみる


●AIをうまく活用する



第２章　情報収集のコツ


●情報収集力を身につけるメリット


●「ながら」で仕事ができるテレビで情報収集


●情報収集にはコミュニケーションも大事


●行きつけの店はあまりつくらず、新しい発見で刺激を


●ボイスレコーダーをうまく活用する


●情報の生かし方


●映画鑑賞で心の充実度がアップ。60歳以上におすすめの映画



第３章　アナログとデジタルをうまく併用


●スケジュールはカレンダーに手書きで


●スマートフォンを使いこなそう


●LINEやInstagramなどのSNSをうまく活用


●作業の所要時間とやるべきことの優先順位を決める


●時間管理は腕時計で


●ナイトルーティンは1/3本のワイン



第４章　世渡り上手になるために


●仕事で必要な人になるためには


●65歳を過ぎても仕事で活躍している人の特徴


●老害になりたくない人は頭を柔らかく


●嫌われない生き方は「論破しない」


●下衆の勘繰りはよそう「It’s not my business」


●損して得をとることが信頼される秘訣


●人の幸せを喜ぼう


●聞く力をつける


●実るほど頭を垂れる稲穂かな


●仕事を続けるには見た目の若さも必要


●期日を守り続ける力をつける


●夢を叶えたいなら妻の理解と協力が必要



第５章　長く仕事を続けられる健康術


●仕事を遅くまでやり続けられるくらいの体力をつける


●朝風呂はさっと入って気分爽快！ 入浴剤はマスト


●ストレッチにスクワットで若々しさアップ！


●「アクティブレスト」で身体のサビと疲れをとる


●ゴルフは80代でもできてアンチエイジングにも


●時にはサプリメントも利用


●「ちょっと小太り」が健康と長生きの秘訣


●「たの苦しい」生き方は恵まれた人生


●疲れたときは無理せず休む


●デジタルデトックスの日をつくる


●自律神経を整えて「なんとなく」の不調をなくそう


●イライラや怒りの感情を抑える


●神経の高ぶりや緊張にはミネラルウォーターを


●長生きしたければ下心を持つべし


●若さの秘訣は「挑戦と、忙しく動く」こと



第６章　男子、厨房に入るべし


●食事に気をつけてアンチエイジング


●料理は脳トレ


●健康管理は食事から


●毎日する料理は簡単なほうがいい


●料理初心者でもさっと作れておいしい！ 弘兼流簡単レシピ



おわりに


定年後はプライドを捨てて新しいスタートを切ろう


●必要なくても「まあいいか」の精神


●お金の不安はどんなに貯めてもついてくる


●死ぬまで没頭できるものを見つけよう


●上手な忘れ方


●老いは受け止めるとカッコいい！


【電子書籍版の特典】

電子版書籍の購入特典として、著者・弘兼憲史氏の仕事現場密着＆インタビューの貴重な動画が視聴できます。


【著者プロフィール】


弘兼憲史（ひろかね けんし）

1947年9月9日、山口県生まれ。早稲田大学法学部卒業後、松下電器産業（現パナソニック）勤務を経て、1974年に『風薫る』で漫画家デビュー。以降、「島耕作」シリーズ、『人間交差点』『ハロー張りネズミ』『加治隆介の議』『黄昏流星群』などのヒット作を生み出す。『人間交差点』で小学館漫画賞、『課長 島耕作』で講談社漫画賞、『黄昏流星群』で文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞、日本漫画家協会賞大賞を受賞。2007年に紫綬褒章を受章。現在も『社外取締役 島耕作』『黄昏流星群』を連載中。漫画以外の著書も多く、『弘兼流 60歳から、好きに生きてみないか』『弘兼流 60歳からの楽々男メシ』『人生は70歳からが一番面白い』『楽しまなきゃ損だよ人生は』などがある。





【書誌情報】

■書名：「まだ働かなきゃダメなんですか？」60歳からでもバリバリできる仕事力


■著者：弘兼憲史


■発売日：2026年5月29日（金）


■ページ数：192ページ


■定価：1500円（税込）


■発行元：主婦と生活社


［主婦と生活社HP］https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/9784391167764/