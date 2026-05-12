「島耕作」の生みの親・弘兼憲史がアドバイス！ 表紙イラスト書き下ろし新刊『「まだ働かなきゃダメなんですか？」60歳からでもバリバリできる仕事力』5月29日発売。人生100年時代の働き方の秘策を公開！
株式会社主婦と生活社は、2026年5月29日（金）に、『「まだ働かなきゃダメなんですか？」60歳からでもバリバリできる仕事力』（弘兼憲史著）を発売いたします。
本書は、『課長 島耕作』『黄昏流星群』シリーズの作者・弘兼憲史氏による、50～60代の男性ビジネスマンに向けた働き方エッセイ。定年後もバリバリ仕事せざるをえない人に必要なノウハウや、長く働き続けるための体力・気力づくりの「弘兼流健康法」を紹介。見た目の若さキープの大切さなどを、自らの経験則に基づき具体的に説く1冊です。
【本書の内容（目次）】
はじめに
60歳を超えたときに考える「仕事を辞める」はもったいない！
●島耕作も「生涯現役」を宣言
●「自己責任」という名の自由を楽しむ
●自分年表を作って昔見た夢を叶える
●迷うくらいなら一歩前に
●「残された時間」を意識してみる
第１章 生涯現役でいるための方法
●何事も面白がろう
●ワークエンゲージメントを再点火
●仕事の探し方は二期作と二毛作
●まずは合同企業説明会やセミナーなどに参加しよう
●生きがいを重視した仕事も
●自分の利益は一番に考えないこと
●シニアインフルエンサーになって稼いでみる
●AIをうまく活用する
第２章 情報収集のコツ
●情報収集力を身につけるメリット
●「ながら」で仕事ができるテレビで情報収集
●情報収集にはコミュニケーションも大事
●行きつけの店はあまりつくらず、新しい発見で刺激を
●ボイスレコーダーをうまく活用する
●情報の生かし方
●映画鑑賞で心の充実度がアップ。60歳以上におすすめの映画
第３章 アナログとデジタルをうまく併用
●スケジュールはカレンダーに手書きで
●スマートフォンを使いこなそう
●LINEやInstagramなどのSNSをうまく活用
●作業の所要時間とやるべきことの優先順位を決める
●時間管理は腕時計で
●ナイトルーティンは1/3本のワイン
第４章 世渡り上手になるために
●仕事で必要な人になるためには
●65歳を過ぎても仕事で活躍している人の特徴
●老害になりたくない人は頭を柔らかく
●嫌われない生き方は「論破しない」
●下衆の勘繰りはよそう「It’s not my business」
●損して得をとることが信頼される秘訣
●人の幸せを喜ぼう
●聞く力をつける
●実るほど頭を垂れる稲穂かな
●仕事を続けるには見た目の若さも必要
●期日を守り続ける力をつける
●夢を叶えたいなら妻の理解と協力が必要
第５章 長く仕事を続けられる健康術
●仕事を遅くまでやり続けられるくらいの体力をつける
●朝風呂はさっと入って気分爽快！ 入浴剤はマスト
●ストレッチにスクワットで若々しさアップ！
●「アクティブレスト」で身体のサビと疲れをとる
●ゴルフは80代でもできてアンチエイジングにも
●時にはサプリメントも利用
●「ちょっと小太り」が健康と長生きの秘訣
●「たの苦しい」生き方は恵まれた人生
●疲れたときは無理せず休む
●デジタルデトックスの日をつくる
●自律神経を整えて「なんとなく」の不調をなくそう
●イライラや怒りの感情を抑える
●神経の高ぶりや緊張にはミネラルウォーターを
●長生きしたければ下心を持つべし
●若さの秘訣は「挑戦と、忙しく動く」こと
第６章 男子、厨房に入るべし
●食事に気をつけてアンチエイジング
●料理は脳トレ
●健康管理は食事から
●毎日する料理は簡単なほうがいい
●料理初心者でもさっと作れておいしい！ 弘兼流簡単レシピ
おわりに
定年後はプライドを捨てて新しいスタートを切ろう
●必要なくても「まあいいか」の精神
●お金の不安はどんなに貯めてもついてくる
●死ぬまで没頭できるものを見つけよう
●上手な忘れ方
●老いは受け止めるとカッコいい！
【電子書籍版の特典】
電子版書籍の購入特典として、著者・弘兼憲史氏の仕事現場密着＆インタビューの貴重な動画が視聴できます。
【著者プロフィール】
弘兼憲史（ひろかね けんし）
1947年9月9日、山口県生まれ。早稲田大学法学部卒業後、松下電器産業（現パナソニック）勤務を経て、1974年に『風薫る』で漫画家デビュー。以降、「島耕作」シリーズ、『人間交差点』『ハロー張りネズミ』『加治隆介の議』『黄昏流星群』などのヒット作を生み出す。『人間交差点』で小学館漫画賞、『課長 島耕作』で講談社漫画賞、『黄昏流星群』で文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞、日本漫画家協会賞大賞を受賞。2007年に紫綬褒章を受章。現在も『社外取締役 島耕作』『黄昏流星群』を連載中。漫画以外の著書も多く、『弘兼流 60歳から、好きに生きてみないか』『弘兼流 60歳からの楽々男メシ』『人生は70歳からが一番面白い』『楽しまなきゃ損だよ人生は』などがある。
【書誌情報】
■書名：「まだ働かなきゃダメなんですか？」60歳からでもバリバリできる仕事力
■著者：弘兼憲史
■発売日：2026年5月29日（金）
■ページ数：192ページ
■定価：1500円（税込）
■発行元：主婦と生活社
［主婦と生活社HP］https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/9784391167764/