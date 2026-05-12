一般社団法人日本クラウド産業協会(略称：ASPIC、所在地：東京都品川区、会長：河合 輝欣)は、5月12日より「第19回 ASPIC AI・クラウドアワード2026」の募集を開始いたしました。





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1. ASPIC AI・クラウドアワードの概要

1.1 趣旨

本アワードは、社会に有益かつ安心・安全なクラウドサービスの普及と市場拡大を目的として2007年に創設され、今年で19回目を迎えます。第1回より総務省の後援を受けており、2015年からは、「総務大臣賞」が創設されました(今年も最優秀サービスにはこの栄誉ある賞が授与されるよう総務省に申請中です)。

これまでに累積1,200件以上の表彰実績を誇り、ICT業界やユーザ企業・団体から高い信頼と認知を得ている本アワードは、クラウド事業者の優れたサービスを広く発信する絶好の機会です。





詳細情報、過去のアワードの状況は、当協会のウェブサイトをご覧ください。

https://www.aspicjapan.org/event/award/index.html





1.2 特徴

今回は、従来のクラウドサービスに加えて、新たに爆発的に進展する生成AI(プラットフォーム)の活用により、社会・産業に多大な変革を与えるサービスを評価するため、「AIクラウドサービス部門」と「従来のクラウドサービス部門」の2つに大別して募集を行います。









2. 募集部門

2.1 募集対象

従来のクラウドサービス(ASP・SaaS、IoT、IaaS・PaaS、データセンター、運用サービス)および、AIを活用した先進的なサービスを提供する事業者を対象とします。





2.2 募集部門一覧

＜AIクラウドサービス部門＞

(1) AI社会業界特化系ASP・SaaS部門

(2) AI基幹業務系ASP・SaaS部門

(3) AI支援業務系ASP・SaaS部門

(4) AIデータ活用系ASP・SaaS部門

(5) AI IoT部門

(6) AI IaaS・PaaS部門

(7) AIデータセンター／運用部門





＜クラウドサービス部門＞

(8) 社会業界特化系ASP・SaaS部門

(9) 基幹業務系ASP・SaaS部門

(10) 支援業務系ASP・SaaS部門

(11) データ活用系ASP・SaaS部門

(12) IoT部門

(13) IaaS・PaaS部門

(14) データセンター／運用部門









3. アワード表彰

アワードの頂点となる「総務大臣賞(申請中)」をはじめ、多角的な視点から各部門の優秀なサービスを選出・表彰いたします。





表彰式 ： 2026年11月18日(水)午後

賞の種類：

＜総務大臣賞(申請中)＞

全エントリー(全14部門)の中から、最も優れたサービスに授与される最高栄誉の賞です。





＜各部門賞＞

各募集部門において以下の賞を選出いたします。

・総合グランプリ

・準グランプリ

・ベンチャーグランプリ(※一部部門を除く)

・各賞(ベストイノベーション賞、先進技術賞、ベスト連携賞、

ベスト海外展開賞、ニュービジネスモデル賞など)









4. 応募費用

無料です。









5. 応募方法と応募締切

応募には、アワードへの登録とエントリーシートの提出が必要となります。

詳細は、募集要項(下記URL：PDF)をご確認ください。

https://www.aspicjapan.org/event/award/19/pdf/guide.pdf

登録(応募)は、ASPICホームページの「アワードへの申込み」(下記URL)からお申込みください。

https://www.aspicjapan.org/event/award/19/index.html





・登録締切 ： 2026年6月20日(土)

・エントリーシート提出締切： 2026年6月30日(火)





皆様の積極的なご応募を心よりお待ちしています。









【団体概要】

団体名： 一般社団法人日本クラウド産業協会(ASPIC)

代表 ： 会長 河合 輝欣

所在地： 〒141-0031 東京都品川区西五反田7-17-7 五反田第1noteビル5F

URL ： https://aspicjapan.org/