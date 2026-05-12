自然エネルギー関連の事業を展開するネクストエナジー・アンド・リソース株式会社(本社：長野県駒ヶ根市、代表取締役社長：伊藤 敦)は、電力計測制御ユニット「SPW280-NX」において、独立行政法人情報処理推進機構(以下、IPA)の定めるIoT製品向け「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(以下、JC-STAR)」の適合ラベル★1(レベル1)を取得いたしました。





電力計測制御ユニット「SPW280-NX」・JC-STARロゴ





脱炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギー設備がネットワークと繋がる「IoT化」が急速に進んでいます。その一方で、IoT製品の脆弱性を狙ったサイバー攻撃による脅威が増加傾向にあります。こうした課題に対し、経済産業省およびIPAの主導により、Iot製品のセキュリティ機能を共通基準で評価・可視化することを目的としたラベリング制度「JC-STAR」が、2025年より運用開始されました。





当社は、お客様が安心して自然エネルギーを導入・運用し続けられる環境を提供することを責務と考えております。その取り組みの一環として、製品の一定のセキュリティ基準への適合を客観的に示すため、電力計測制御ユニット「SPW280-NX」において、JC-STARの適合ラベル★1(レベル1)を取得しました。





本認定の取得により、以下2点から導入・運用時の更なる安心を実現しています。





1. セキュリティ基準の可視化

JC-STAR★1は、パスワード管理や通信の保護、ソフトウェアの継続的な安全管理をはじめとする、16項目の適合基準に準拠した製品に付与されます。本基準への適合を公式に示すことで、安全性を判断する際の確かな指標となります。





2. 将来的な系統連系技術要件への適用

2027年4月より、IP通信機能を持つ太陽光発電制御システムは、系統連系にあたってJC-STAR★1の取得が必須要件となる見込みです※。本製品は現時点でこの基準を満たしているため、義務化以降の運用も見据えた確実な製品選定が可能となり、将来にわたり安定して運用いただけます。





※電力広域的運営推進機関の第21回グリッドコード検討会にて示された方針。低圧(50kW未満)で連系する製品については、2027年10月より適用開始の見込み。









■ラベル取得製品の概要

製品名 ：電力計測制御ユニット

型式 ：SPW280-NX

取得日 ：2026/4/12

適合評価ラベル：★1(レベル1)

ラベル登録番号：2026040600002125





JC-STAR★1 適合ラベル





■当社のセキュリティへの取り組み

脆弱性情報開示ポリシーを公開し、脆弱性情報の受付体制を整えています。

・脆弱性情報開示ポリシー： https://pd.nextenergy.jp/vulnerability-policy/

・脆弱性情報受付窓口 ： https://pd.nextenergy.jp/cms/vulnerability-form/





当社は今後も、自然エネルギーを普及させ、永続可能な社会の構築に貢献するため、太陽光発電機器の製造・販売、およびサービスの提供を行うと共に、お客様に安心して当社製品をご利用いただけるよう、セキュリティ対策に取り組んでまいります。









《関連資料》

■セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(JC-STAR)｜IPA

https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/





■適合ラベル取得製品情報ページ｜IPA

https://jc-star.ipa.go.jp/conformance/CNF_019d2312-6817-7280-8c3b-fe4c7d956270.html





■第21回グリッドコード検討会「分散型電源のサイバーセキュリティ対策の要件化について」｜経済産業省

https://www.occto.or.jp/assets/iinkai/gridcode/21/gridcode_21_04.pdf









■ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社について

ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社は、「自然エネルギーを普及させ、永続できる社会の構築に貢献する」という志を胸に、自然エネルギーというフィールドで新しいスキームを生み出してきました。産業・住宅向け製品の開発・販売、EPC事業はもちろんのこと、リユース・リサイクル事業、オフグリッド(独立蓄電型)事業、O&Mサービス事業など、これからも新しいエネルギー利用の選択肢を提案し、社会が自然エネルギーシフトに向けて前進するよう、たゆまぬ努力を続けてまいります。









本社 ：長野県駒ヶ根市赤穂11465-6

東京本社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト14階

大阪営業所 ：大阪府大阪市淀川区西中島3-10-13 物産ビル9階

名古屋営業所 ：愛知県名古屋市中村区名駅2-45-14 東進名駅ビル4階

福岡営業所 ：福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階





ウェブサイト： https://www.nextenergy.jp/









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