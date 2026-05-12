阪急阪神ホールディングスグループの株式会社ミマモルメ（本社：大阪市福島区、社長：藤井 啓詳）は、保護者がアプリやWEBサイトから欠席・遅刻連絡を行い、学校側が管理画面で一覧確認できる「欠席遅刻等受付機能」と、ウェルダンシステム株式会社（本社：東京都千代田区、社長：天野 光善）が提供する私立小中高向けトータル校務支援システム「スクールマスターZeus」の連携機能の開発を開始します。





■協業に至る背景

昨今、学校現場では教員の働き方改革が求められており、日々の出欠管理業務の効率化も重要課題として挙げられています。特に朝は、保護者からの欠席・遅刻連絡の確認、校務支援システムへの手動での転記、教員間での情報共有など、多くの業務が集中しており、特に教員の負担が大きい時間帯となっています。こうした状況を改善すべく、「ミマモルメ」と「スクールマスターZeus」のシステム間連携による協業を開始することとなりました。





【欠席遅刻等受付機能について（ミマモルメ）】

保護者の方がアプリやWEBマイページのドロップダウンリストから選択するだけで、欠席遅刻などを簡単に申請できる機能です。また、学校では受付時間や理由の項目を設定でき、保護者への受付完了メールも自動配信されます。これまで電話や紙で行っていた学校・保護者間の情報共有が迅速・円滑になることで、保護者の利便性を向上させながら学校の業務負担を軽減することができます。

公式サイト： https://www.hanshin-anshin.jp/kesseki/





【スクールマスターZeusについて（ウェルダンシステム）】

通知表、要録、調査書、進路指導等の煩雑な事務作業から先生を解放して理想の学校づくりを実現するトータル校務支援システムです。簡単操作で、パソコンに不慣れでも扱いやすいデザインが特徴で、全国の私立小学校、中学校、高等学校様にご利用されています。

公式サイト： https://welldone.co.jp/





本連携により、保護者が「ミマモルメ」で入力した欠席・遅刻の連絡情報を、簡単なボタン操作のみで「スクールマスターZeus」へ一括連携することが可能となり、朝の学校現場での欠席・遅刻連絡の確認作業、出欠簿への転記作業の負担を大幅に軽減します。





■開発中の機能概要（※開発中であり、内容は変更となる場合もございます。）

1 簡単・シンプル操作でデータ一括反映

保護者が「ミマモルメ」に入力した欠席・遅刻などの情報を、「スクールマスターZeus」の管理画面で取込ボタンを押下するだけの簡単な操作で取込可能とします。これにより手動での転記作業をなくし、教員の負担軽減および誤入力を防止します。

2 任意のタイミングで取込・確認が可能

学校側が朝礼前などの「任意のタイミング」で取込ボタンを押下すれば、その時点のデータが一括で反映される仕様なので、各校の運用に合わせた確実なデータ取込が可能です。





■対象

主に私立小学校・中学校・高等学校などの教育機関において、本サービスをご利用いただくことを想定しています。利用時の価格、条件、時期などは未定です。





■今後のスケジュール

実証実験およびリリース時期

2027年1月以降、一部教育機関での実証実験を経て、その後、2027年4月の本格稼働（正式サービス開始）を目指しています。





※「EDIX東京2026（開催期間：2026年5月13日（水）～15日(金)／東京ビッグサイト）」のウェルダンシステムブースにおいて、本連携に関するチラシの配布及び本格稼働時期など詳細情報のご案内を実施いたします。教育機関関係者の皆さまに向け、学校DX・業務効率化に向けた新たな取り組みとしてご紹介いたします。（展示会公式サイト： https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html ）





（株式会社ミマモルメの概要）

本社 大阪市福島区福島3丁目14番24号

資本金 1億円（阪神電気鉄道株式会社100％出資）

設立 2017年8月

代表者 代表取締役社長 藤井 啓詳

事業内容 あんしん事業（ミマモルメ）、教育事業（プログラボ）

ホームページ

ミマモルメ https://www.hanshin-anshin.jp/

プログラボ https://www.proglab.education/





（ウェルダンシステム株式会社の概要）

本社 東京都千代田区富士見2-7-2ステージビルディング13F

資本金 1,000万円

設立 2003年8月

代表者 代表取締役社長 天野 光善

事業内容

「スクールマスター」の企画・販売・開発・運用・保守

パソコン・iPadを活用した学校現場の業務改善のお手伝い全般

ホームページ https://welldone.co.jp/









株式会社ミマモルメ https://www.hanshin-anshin.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/05/aa8e8c09eaedda980037546f5fdeda72d4eccb57.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1