2026年5月1日 ― AIクリエイティブの専門家とベテランR&Dエンジニアで構成されるチームが開発したGenki AIは、本日、グローバル展開を正式に開始しました。IP管理に特化した包括的な自律運営エンジンとして、Genki AIは、創作インプットとグローバル展開をつなぐシームレスなエコシステムを提供します。IPの育成から市場展開までの移行を自動化することで、クリエイターは従来の商業的障壁を越え、自らのアイデアをグローバルブランドへと拡大できます。今回のローンチにあわせて、Genki AIは「Global Creator Recruitment Program」も開始し、初期パートナー向けに先行参加特典を提供します。





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■業界課題の顕在化：クリエイターエコノミーにおける構造的ギャップ

グローバルなクリエイターエコノミーが急速に拡大を続ける一方で、大きな構造的ギャップが依然として存在しています。多くのクリエイターはIPの育成には優れているものの、商品設計、サプライチェーン管理、越境運営に関する知見不足により成長が制約されています。その結果、収益化は依然として変動の大きいトラフィック分配や広告モデルに依存し、持続的な商業資産の構築にはつながっていません。

現在の市場ソリューションは、個別のクリエイティブツールや分断された物流サービスなど、断片的な支援にとどまっています。このように、包括的かつエンドツーエンドのインフラが欠如していることで「価値の流出」が生じ、経済的な成果の大半はプラットフォームや仲介業者に吸収されています。多くのクリエイターにとって、グローバル展開の高い実行障壁は依然として重大なボトルネックであり、創造的な着想を拡張可能で持続可能なビジネスへ転換することを妨げています。

URL： https://www.youtube.com/watch?v=DsD33N_Mluw









■全工程統合による技術的ブレークスルー：創造性からグローバルコマースまでをワンクリックで実現

こうした業界横断的な課題に対し、Genki AIは「From Ideas To Income - Instantly.」を中核価値として掲げています。独自の自律運営エンジンを統合することで、事業実行の負担をクリエイターからAIへ移し、グローバルコマースをバックグラウンド業務へと転換します。

このシステムは、単一の創作インプットを起点として、複雑な商業プロセスを4段階の自動ワークフローへと簡素化します。クリエイターが画像をアップロードする、またはプロンプトを入力すると、Genki AIのエンジンは直ちに以下を実行します。

1. オリジナルIPアセットおよび製造可能なPOD(Print-on-Demand)商品モックアップを作成

2. 主要ECプラットフォーム向けに、SEO最適化済みの商品ページとローカライズされたメタデータを生成

3. AI生成のSNSクリエイティブや販促動画を含む、マルチチャネル向けマーケティングキットを制作

4. グローバルなフルフィルメントネットワークと同期し、物流および越境配送を処理

このアーキテクチャは、既存市場のサービスとは本質的に異なる発想に基づいています。ShopifyやShoplineのような従来型ECプラットフォームでは、ユーザー自身がデザイン、サプライチェーン、マーケティングの各種ツールを個別に組み合わせ、管理する必要があります。一方、Genki AIは価値創出の全工程を単一の自律システムにネイティブ統合しています。さらに、単体のAIクリエイティブツールと比べても、単なるコンテンツ生成にとどまらず、同一インターフェース内で商用化とグローバル流通まで直接実現します。この「ワンクリック」アプローチにより、クリエイターは導入や運営に伴う技術的ハードルを回避し、創作そのものに専念できます。





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■初期検証：市場での有効性を実証

技術アーキテクチャにとどまらず、Genki AIは非公開ベータ期間を通じて、すでに高い商業的実現性を示しており、自動化されたIPエコシステムの有効性を検証済みです。

社内テストでは、選定されたクリエイターが従来3～6か月を要した開発期間を経ることなく、15分以内に完全稼働するグローバルストアフロントを立ち上げました。この市場投入スピードに加え、消費者エンゲージメントも高く、上位IPコレクションではコンバージョン率が3.2％を超え、一般的なEC指標を大きく上回りました。さらに、初週売上は3,250ドル超を記録しました。

さらに重要なのは、参加者が運営負荷の大幅な軽減を実感し、バックエンド物流に費やす時間が90％削減されたと報告している点です。分断されたサプライチェーンや越境インフラの管理負担を実質的に取り除くことで、Genki AIはグローバルコマースにおける「重い実務」を担えることを証明し、クリエイターが本来の競争力である独創性に集中できる環境を実現しました。









■Global Creator Recruitment Program：次世代IPブランドの創出を支援

グローバル参入にあわせて、Genki AIは「Global Creator Recruitment Program」を正式に開始しました。本プログラムは、Instagram、TikTok、Etsyなどで活動する独立系デジタルアーティストやクリエイターを主な対象とし、その影響力をIP主導型ブランドへと拡大したい層に向けて設計されています。短期的な販売成果にとどまらず、長期的なエクイティ成長を支援することを目的としており、クリエイターが権利を完全に保持したまま、Genki AIの商業インフラを活用できる仕組みとなっています。

選ばれた初期パートナーには、Genki AIグローバルマーケットプレイスでの優先露出、専任による手厚いオンボーディング支援、今後提供予定の収益化機能への先行アクセスなど、包括的な立ち上げ支援が提供されます。さらに、本プログラムでは期間限定で優遇的なレベニューシェア制度を導入し、従来型プラットフォームで一般的な「価値の流出」に直接対応します。

「私たちは短期的な売り手を探しているのではなく、持続的なIP価値を共に築くパートナーを求めています」と、Genki AIの広報担当者は述べています。「私たちの目標は、技術面・商業面の“重い実務”を担うことで、才能ある個人が創造性を持続可能なグローバル商業資産へと転換できるよう支援することです。」国際取引の障壁を取り払うことで、Genki AIは世界中のクリエイティブコミュニティに対し、より公正でスケーラブルなIPコマースのエコシステムづくりへの参加を呼びかけています。





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■業界の基盤ロジックを再構築：IPコマースの新たな未来へ

Genki AIのグローバルローンチは、クリエイターエコノミーの根本的な構造変化を示しています。業界の焦点を、一時的なトラフィック競争から、長期的な知的財産価値の育成へと移行させるものです。商品オーナーシップをクリエイターにとっての主要な商業資産として位置づけることで、このプラットフォームは、クリエイターと中央集権的アルゴリズムとの力関係そのものを変えていきます。

「私たちは、技術革新は人間の創造性に奉仕すべきであり、それを置き換えるものではないと考えています」と、AIおよびR&D分野で豊富な経験を持つGenki AI中核チームは述べています。「私たちの目標は、保有するリソースの多寡にかかわらず、すべてのクリエイターが自らのIPを基盤とした多角的かつ持続可能な収益源を構築できるようにし、プラットフォーム依存や広告偏重型モデルからの脱却を後押しすることです。」

Genki AIの公式サイト( https://genkios.com/ )は現在公開中で、「Global Creator Recruitment Program」への応募受付も開始されています。今後、Genki AIはAI機能の強化とグローバルコマースサービスの高度化を継続し、世界中のクリエイターに対して、より効率的かつ包括的なIPビジネスソリューションを提供していきます。同社の長期ビジョンは明確です。アイデアの出発点や背景リソースを問わず、あらゆる着想がグローバルな商業的成功を実現できる可能性を持つ世界を目指します。









■Genki AIについて

Genki AIは、グローバルなクリエイターエコノミーを支援するために設計された包括的な自律運営エンジンです。統合型コマースインフラとして、IP育成、商品開発、マルチチャネルマーケティング、グローバルフルフィルメントを、単一のAI駆動型エコシステムにシームレスに統合しています。創造的インスピレーションと国際的な商業実行の間にある隔たりを埋めることで、Genki AIは独立系アーティストやデジタルクリエイターにとってのグローバル取引障壁を大幅に引き下げます。「Ownership Economy」の理念のもと、Genki AIは、クリエイターが地理的・文化的境界を越えて、自らのオリジナル知的財産の長期的価値を構築・拡大・保持するために必要な技術基盤を提供します。