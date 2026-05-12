日本電設資材、TOKIUM AIエージェントの導入により年間約1,000時間の工数削減へ

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、日本電設資材株式会社（本社：大阪府守口市、代表取締役社長：北川 剛）が、TOKIUM AI明細入力、TOKIUM AI経費承認を導入したことをお知らせします。

■背景

日本電設資材は、2,000社以上の取扱いメーカーを有する、電設機器・産業機器の専門商社です。

仕入れ先の多さと商品群の幅広さから、月間約2,000通に達する請求書処理の効率化が急務となっていました。すでに導入しているTOKIUMインボイスにより請求書の電子化が進み、仕訳・会計連携、承認、帳票保管などの業務負担は削減することが出来ていましたが、明細の照合業務などにおける人的負担は依然として課題でした。

さらに、経費精算では差戻しが多発し、申請者と承認者の双方に手直し負担が発生していました。こうした属人化や業務負担を解消し、判断と処理までAIに委ねられる仕組みの構築が急務となっていました。

■選定理由

TOKIUM AI明細入力は、AIが過去の修正内容や仕訳データから学習し、請求書や納品書の明細を自動でデータ化します。そこから仕入データとの明細レベルでの照合をAIで行う事が出来るため、照合業務の属人化を解消され、退職や異動が起きても業務を止めない運用基盤を構築できる点が決め手となりました。

また、TOKIUM AI経費承認はAIが申請内容や証憑を精査し、一次承認や差し戻しを代行します。差戻し対応にかかっていた経理担当者の工数を大きく減らし、申請者と承認者双方の手直し負担を解消できる点が選定のポイントとなりました。

■日本電設資材株式会社情報管理部 日向様からのコメント

経費精算の差戻し対応、明細入力、社内からの問い合わせ対応といった目に見えない業務負担が膨らんでいました。今回、TOKIUMのAIエージェントを導入したことで、これまで人がやらなければならないと思い込んでいた定型業務をAIに任せる体制を整えており、年間約1,000時間の工数削減を見込んでいます。あわせてAIヘルプデスクやAI出張手配も導入しており、今後さらにAIエージェントの活用を広げていきたいと考えています。勘定科目の判断や差戻し対応など、これまで属人化していた業務をAIが担うことで、経理部門が財務戦略や組織運営のサポートに注力できる体制を目指します。

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。出張手配や承認、明細入力、照合といった定型作業からビジネスパーソンを解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/?utm_campaign=44116892-Nihon_Densetsu_Shizai_260512&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aiservicesite_0512)

■経理AXプロジェクト「Move AX」を推進中

TOKIUMは、あらゆる経理"作業"から人々を解放することを目的に、経理AXプロジェクト「Move AX」を立ち上げ、推進しています。AIによって経理業務に残るアナログ作業を自動化し、誰もが本来注力すべき業務に向き合える環境の実現を目指します。AIエージェントの開発・提供にとどまらず、実態調査、導入事例やウェビナーなどを通じて、経理業務のAXを支援してまいります。

詳細はこちら：https://www.keihi.com/move-ax/(https://www.keihi.com/move-ax/?utm_campaign=44116892-Nihon_Densetsu_Shizai_260512&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=moveax_0512)

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎 賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：1億円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=44116892-Nihon_Densetsu_Shizai_260512&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=corporate_0512)

■日本電設資材株式会社

本 社：大阪府守口市八雲東町2丁目47-22

代 表 者：代表取締役社長 北川 剛

設 立：1970年10月

従 業 員 数：218名（2025年12月時点）

事 業 内 容：電設機器・産業機器の専門商社

ホームページ：https://www.n-ds.co.jp/