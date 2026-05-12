接触冷感・UVケア・ウォッシャブル・吸水速乾で夏を乗り切る　早まる猛暑を快適に過ごす多機能素材を採用したメンズ・レディースアイテムをラインナップ

株式会社タカキュー

■特設サイト

Men’s：https://online.taka-q.jp/shop/pages/feature_stylemagazine06.aspx

Ladies：https://online.taka-q.jp/shop/pages/feature_stylemagazine_w7.aspx

株式会社タカキュー（本社：東京都板橋区、代表取締役：伊藤健治）が展開するファッションブランド「T/Q（ティーキュー）」「m.f.editorial（エム・エフ・エディトリアル）」より、暑さが本格化するこれからの季節に向けて、快適な着心地と上品な見た目を両立する夏の新作アイテムを展開しています。

今季のテーマは、「comfortable earth（コンフォータブルアース）」。肩の力が抜けた心地よさを大切にし、日々の暮らしに自然に馴染むスタイルを提案します。ベージュ、グレージュ、カーキ、オリーブ、ブラウンといったナチュラルカラー・アースカラーを基調に、コントラストを抑えたニュアンスのある色使いで、暑い季節にも落ち着きと清涼感を感じさせる夏の装いを展開します。

■開発・スタイル提案の意図

近年、4月から25℃以上の夏日を観測する地域もみられ、春先から暑さへの備えが必要となる時期が早まっています。さらに、2026年5～7月の平均気温は全国的に平年より高い見込みで、夏本番に向けて、衣服にも“涼しく快適に過ごせる機能”と“きちんと見えるデザイン”の両立が求められています。

こうした背景を受け、タカキューでは、夏の通勤や外出、休日の装いを快適に過ごすための機能素材ウェアを提案します。接触冷感、UVケア、ウォッシャブル、吸水速乾、ストレッチなど、暑い季節にうれしい機能を備えながら、ビジネスからカジュアルまで自然に取り入れられるデザインに仕上げました。

機能性だけでなく、今季はベージュやカーキ、オリーブ、ブラウンなどのアースカラーを軸に、自然体で着こなせるスタイルを提案。暑さ対策としての快適さと、日常に馴染む上品さを両立することで、猛暑が予想される夏にも無理なく取り入れられるワードローブを展開します。

■2026 SUMMERのテーマは“comfortable earth”

肩の力が抜けた心地よさを大切にし、日々の暮らしに自然に馴染むスタイル。

過剰にならないデザインと、実用性に根ざした素材感の中に、品の良さを宿しました。

華やかさではなく、信頼できるベーシック。

背伸びをしないからこそ生まれる、確かな快適さをお届けします。

Men’s LOOK

【Men’s】

軽やかに、自然体で纏う。夏のコンフォータブルウェア



シアサッカーやリネン、カラミ織りなど、軽やかで表情豊かな素材が、着心地のよさとコーディネートに奥行きをもたらします。アースカラーを基調にしたセットアップや、さらりと着こなせるアイテムは、清涼感と落ち着いた雰囲気を演出。トレンドも着こなしも自由に、肩の力を抜いて自分らしく楽しめるアイテムを展開します。

Men’s POINT

・サッカー、リネン、ドビー織、カラミ織など、夏らしい表面感のある素材を採用

・接触冷感やスーパーストレッチなど、暑い季節にうれしい機能素材を展開

・ベージュ、カーキ、ブラウンなど、自然体で着こなせるアースカラーを基調に構成

・ビジネスから休日まで着回しやすい、きちんと感とリラックス感を両立したラインナップ



■T／Q

JACKET ：\20,900（税込）

CUT＆SEWN ：\5,390（税込）

SLACKS ：\10,890（税込）

BAG ：\12,100（税込）

SHOES ：\11,000（税込）

JACKET ：\20,900（税込）

CUT&SEWN：\4,290（税込）

SLACKS ：\10,890（税込）

SHOES ：\11,000（税込）

SHIRT ：\5,390（税込）

CUT＆SEWN：\4,290（税込）

PANTS ：\6,490（税込）

BELT ：\4,400（税込）

SHIRT：\7,590（税込）

PANTS：\7,590（税込）



■m.f.editorial

SHIRT ：\6,490（税込）

CUT＆SEWN：\4,290（税込）

PANTS ：\9,790（税込）

PARKER ：\6,490（税込）

SHIRT ：\6,490（税込）

PANTS ：\8,690（税込）

SHIRT ：\5,390（税込）

CUT＆SEWN：\4,290（税込）

PANTS ：\8,690（税込）

JACKET ：\22,000（税込）

CUT＆SEWN ：\4,290（税込）

PANTS ：\7,590（税込）

Women’s LOOK

【Women‘ｓ】

「きちんと」と「心地よさ」が叶う、今欲しい定番ワードローブ

「気持ちよく服を着こなしたい」、そんな季節。

快適さと実用性に根ざし、上品さを兼ね備えたデザインが、日常に自然なゆとりを生み出します。

ベーシックなのに飽きがこない。

リラックスできるのに品がある。

さりげなく馴染み、自在に合わせられるアイテムたちは、日々に寄り添う存在。肩の力を抜いたスタイリングとともに、今着たい一着を提案します。

レディースでは、リネンライク素材やジョーゼットブラウスなど、肩ひじ張らずに過ごせる軽やかな素材を採用。さらに、接触冷感、UVケア、ウォッシャブル、汚れ防止、吸水速乾など、夏の外出や通勤、日常使いにうれしい機能を備えたアイテムをラインナップしています。

Women’s POINT

・リネンライク素材やジョーゼットブラウスなど、軽やかで品よく見える素材を採用

・接触冷感、UVケア、ウォッシャブル、汚れ防止、吸水速乾などの機能を搭載

・通勤にも休日にも取り入れやすい、きちんと感と心地よさを両立したデザイン

・ベージュやグレージュなど、日常に馴染むニュアンスカラーを中心に展開

JACKET ：\19,800（税込）

BLOUSE ：\6,490（税込）

SLACKS ：\11,000（税込）

JACKET ：\12,100（税込）

CUT&SEWN：\3,190（税込）

DENIM ：\9,790（税込）

SHIRT：\7,590（税込）

PANTS：\8,690（税込）

KNIT ：\5,390（税込）

PANTS：\11,000（税込）

KNIT ：\5,390（税込）

PANTS：\11,000（税込）

JACKET：\19,800（税込）

BLOUSE：\5,390（税込）

SLACKS：\9,900（税込）

取扱店舗情報

TAKA-Q、T/Q、MALE＆Co.全店舗

m.f.editorial全店舗

タカキュー公式オンラインショップ（https://online.taka-q.jp）

※その他全国の取扱店

ブランドについて

T/Q(ティーキュー)

「日常にちょうどいい上質さ」をテーマにしたブランドです。

シンプルでありながら、素材選定やパターン設計、シルエット・バランスにこだわり、着た瞬間に違いを感じられるプロダクトを展開しています。ビジネスからカジュアルまでシームレスに

着用できる設計で、現代の多様なライフスタイルに寄り添うワードローブを提案。本質的な品質と着心地を追求し、“毎日着たくなる服”を届けてまいります。

m.f.editorial(エム・エフ・エディトリアル)

メンズ・レディース双方の魅力が交差する、洗練されたスタイルを提案するブランドです。

ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンに対応し、異なる要素を掛け合わせることで、新しいバランスと現代的な美しさを追求しています。相反する要素が調和することで生まれる、今までにない輝きを体現します。

会社概要

会社名 ：株式会社タカキュー

事業内容 ：紳士服・婦人服及び関連洋品雑貨の企画・販売

本社所在地 ：〒173-0004 東京都板橋区板橋3丁目9番7号

設立 ：1950年6月30日(創業75年)

資本金 ：1億円

上場取引所 ：東京証券取引所 スタンダード市場(証券コード:8166)

上場年月日 ：１部上場 1989年8月