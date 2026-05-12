「資生堂パーラー 八重洲ショップ」、新感覚ドリンク「TOKYOソーダ・パルフェ」期間・数量限定発売！
資生堂パーラーこだわりのソーダ水にフルーツの果肉を贅沢に入れ、さらにアイスクリームやホイップクリームをトッピングした「TOKYO ソーダ・パルフェ」が誕生。「資生堂パーラー 八重洲ショップ」にて5月13日（水）～5月31日（日）の間、各日数量限定で展開いたします。苺の甘酸っぱさ、そしてレモンの澄んだ酸味に、濃厚なバニラアイスクリームと清涼感のあるソーダが重なり合い、混ぜるたびに味わいと口あたりがまろやかに変化。パフェのように贅沢な味わいでシェイクのようにクリーミーなドリンクへと表情を変える、冷たい新感覚ドリンクを片手に、爽やかな初夏をお楽しみください。
展開期間：2026年5月13日（水）～5月31日（日） ※各日数量限定
展開場所：資生堂パーラー 八重洲ショップ （東京代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 B1F）
「TOKYOソーダ・パルフェ ストロベリー」
「TOKYOソーダ・パルフェ ストロベリー」
店内1,200円／お持ち帰り972円
みずみずしい苺の甘酸っぱさを、濃厚なバニラアイスクリームと弾けるソーダが包み込む、甘くて優しい味わい。
「TOKYOソーダ・パルフェ レモン」
「TOKYOソーダ・パルフェ レモン」
店内1,200円／お持ち帰り972円
レモンのやさしく澄んだ酸味に、濃厚なバニラアイスクリームとソーダの爽快感が調和する、すっきりと爽やかな味わい。
資生堂パーラー 八重洲ショップ
住所：東京代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 B1F
TEL：03-3240-0121
営業時間：ショップ 9:00～20:00、カフェ 9:30～20:00 (L.O.19:30)
*価格は税込表記です。
*写真はイメージです。提供品は写真と異なる場合がございます。
*食材の入荷状況により、メニューの一部・提供期間が変更になる場合がございますので、ご了承ください。
*こちらの情報は2026年5月12日時点のものです。予告なく価格や仕様等を変更する場合がございます。
◆資生堂パーラー
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