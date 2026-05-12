鉄道の安全を支える踏切を楽しむ『踏切の世界』。好評につき第2弾がついに発売！『踏切の世界2　まだまだあるおもしろ踏切』を刊行

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、旅鉄BOOKS PLUS『踏切の世界2 まだまだあるおもしろ踏切』を2026年5月12日に発売いたしました。

■嫌われ者の踏切を楽しもう！

列車の通過により道路交通を遮る踏切は、長い待ち時間から敬遠されがちな存在です。しかし、線路で分断された街をつなぎ、鉄道と道路を安全に交差させる重要な役割を担っています。踏切をよく観察すると、警報灯や遮断機といった設備の違いや、音、動きなどにさまざまな個性があります。

踏切をおもしろいと思えれば、待ち時間の見え方も変わるかもしれません。元鉄道員（運転士）でもある著者・chokky氏は、そんな思いから本書を執筆しました。

■進化する踏切の設備を細かく見る

デジタル技術の発展とLEDの普及により、踏切設備は急速に変化しています。例えば警報灯は、LEDの配置によって360度から見えるようにしたり、文字表示が可能になったりと、表現の幅が広がっています。また遮断機も、竿の反対側にウエイトが不要なウエイトレス遮断機が増えてきました。現在は従来型と新タイプが混在しており、踏切観察の面白さが広がっています。

本書では、第1章で踏切設備をメーカーごとに分類し、形状の違いだけでなく各社の工夫を紹介。第2章では大手私鉄の踏切設備の特徴や傾向を会社ごとに分析します。第3章では踏切関連設備を多く手がける株式会社京三製作所の協力のもと、インタビューと工場取材を実施。ウエイトレス遮断機が主流となる中でも従来型が使われ続ける理由に迫ります。第4章では特徴的な踏切が多い4路線を取り上げ、第5章では北海道から九州まで全国のおもしろ踏切を紹介します。

前作『踏切の世界』との重複を避け、すでにお持ちの方にも楽しめる内容です。写真を見るだけでも楽しめる構成で、踏切に興味のある子どもへの入門書としてもおすすめです。

■本書は以下のような方におすすめです- 踏切が好きな方- 鉄道が好きな方- 踏切が大好きなお子さまやお孫さんがいる方

■紙面イメージ

第1章では警報灯、遮断機などの設備をメーカーごとに分類しました。

第3章では株式会社京三製作所にご協力いただき、遮断機の製造工程を取材させていただきました。

第4章・第5章では全国のおもしろ踏切を紹介しています。お出かけの参考にしてください。

■本書の構成

CHAPTER 1 踏切設備大研究

CHAPTER 2 chokky流 鉄道事業者別踏切分類

CHAPTER 3 京三製作所で踏切を学ぶ

CHAPTER 4 踏切ディープエリア 第2弾

CHAPTER 5 続 おもしろ踏切アラカルト

■書誌情報

シリーズ名：旅鉄BOOKS PLUS

書名：踏切の世界2 まだまだあるおもしろ踏切

著者：chokky

発売日：2026年5月12日（火）

仕様：A5判 / 160ページ

定価：2,200円（本体2,000円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1740-8

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10159817.html

【イカロス出版株式会社】

『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。

さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

イカロス出版株式会社 担当：林

contact@ikaros.jp