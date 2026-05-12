ピカピカ初のオフライン朗読劇が大阪で開催！声優・浅沼晋太郎 を迎えた特別共演企画が実現

大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校とのタイアップにより、初の大阪ラジオ収録＆オフライン朗読劇ステージを実施

夢の光株式会社

夢の光株式会社（本社：東京都港区、代表：顧 勇𨉷）が運営する音声コミュニティアプリ「ピカピカ」にて、声の表現をテーマにした特別企画『ボイス・ドリーム SP.2』が正式にスタートいたしました。

本企画では、大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校とのタイアップにより、ピカピカ初となる大阪でのラジオ収録およびオフライン朗読劇ステージを実施いたします。

さらに、声優・浅沼晋太郎さんを迎えた特別共演企画が実現。ピカピカユーザーの中から出演者3名を選出し、専門学校の学生3名とともに朗読劇およびラジオ収録に参加いただきます。ステージと収録の両方を体験できる、声劇ライバー・声優志望者に向けた貴重な実践機会となっております。

■『ボイス・ドリーム SP.2』とは -

声で夢をつかむ特別企画『ボイス・ドリーム』は、ピカピカで活動するライバーや声劇・朗読に挑戦する表現者が、自身の声の魅力を発揮し、新たな活躍の場へ踏み出すことを目的としたイベントです。

今回の『ボイス・ドリーム SP.2』では、アプリ内での活動にとどまらず、リアルな収録現場や観客の前でのステージを通じて、参加者がより実践的に表現力を磨ける内容となっています。

■ピカピカ初のオフライン朗読劇ステージで、恋愛ラブコメ作品を生披露

今回の大きな見どころは、ピカピカ初となるオフライン朗読劇ステージです。大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校を会場に、浅沼晋太郎さんとともにラブコメ作品を観客の前で生披露いたします。

これまでピカピカがアプリ内で展開してきた声劇・朗読・ライブ配信の魅力を、リアルな会場で直接届ける初の試みとなります。

その場で紡がれる声と感情、観客の前で生まれる臨場感、そして浅沼晋太郎さんの生の演技を空気ごと味わえる、ここでしか体験できないステージです。

■イベント期間

本イベントは、以下のスケジュールで実施されます。

応募期間：2026年5月6日～5月8日

練習戦期間：2026年5月9日～5月17日

選出結果発表：2026年5月25日

イベント期間中の参加状況や審査をもとに、出演者が選出される予定です。

■今後の展開

ピカピカはこれまでも、声劇・音楽・配信を軸に、ライバーが夢に近づくための企画を多数展開してまいりました。

今回の『ボイス・ドリーム SP.2』では、オンライン上の活動から一歩踏み出し、ラジオ収録とオフライン朗読劇ステージという実践的な場を提供することで、声の表現者たちのさらなる成長と活躍を後押しします。

今後もピカピカは、声優を目指す方、声劇や朗読に挑戦する方、声を通じて表現活動を行うすべてのユーザーに向けて、新たな可能性を広げる企画を継続的に展開してまいります。

【ピカピカについて】

「声の世界で最高の楽しみを」

声の世界でライブ配信、コンテンツ、コミュニティを一体化したピカピカは、声の魅力を通じて人と人とのつながりを築き上げてきました。

声劇、朗読、音楽イベント、広告オーディション、著名人とのコラボレーションなど、ライバーの活躍の場を広げる企画を展開し、夢を持つ方々へ新たな可能性の創出に取り組んでいます。

今後も皆様により一層お楽しみいただけるイベントを企画してまいりますので、引き続きピカピカの展開にご期待ください。

■会社概要

会社名：夢の光株式会社

代表者：代表 顧 勇𨉷

所在地：東京都港区

ピカピカHP：https://pikapika.live/

夢の光株式会社HP：https://www.dream-light.co.jp/

■公式SNS情報

公式X（旧Twitter）：https://x.com/PIKAPIKALIVE_JP

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pikapika.live

公式YouTube：https://www.youtube.com/@ピカピカ公式(https://www.youtube.com/@%E3%83%94%E3%82%AB%E3%83%94%E3%82%AB%E5%85%AC%E5%BC%8F)

制作一覧

大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校

▼監修--文里荒城

▼シナリオ担当学生--黒羽あかり、森下颯太

▼イラスト担当学生--ロズ🐈⬛

▼アニメ声優コース・声優本科コース

（出演声優・朗読劇MC）

▼アニメ音響コース・アニメ音響サウンドエンジニアコース

（ボイスドラマ収録・編集・BGM/SE選曲）

▼ノベル&シナリオコース

（ボイスドラマシナリオ制作）

▼コミックイラスト＆マンガコース

（ボイスドラマキャラクターイラスト制作）

×

夢の光株式会社 「ピカピカ」

産学協同プロジェクト