海辺の小さな花から、ハワイを象徴する樹木まで。26の植物が語りかける、ハワイの物語。『植物でめぐるハワイの神話─楽園の草花と木々に宿る45のおはなし』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、森出じゅん著『植物でめぐるハワイの神話─楽園の草花と木々に宿る45のおはなし』を2026年5月12日に発売いたしました。

■ ハワイの景色が「物語」に変わる一冊

ハワイを旅して、ふと目にした美しい花や木々。その中には、神話や伝説と深く結びついたものも少なくありません。

「この世はヤシの実から始まった？」

「ハワイアンの遠い先祖は、実はタロイモだった？」

「どれだけ食べてもなくならない、不思議なバナナの伝説とは？」

万物に神が宿ると信じられているハワイでは、植物は単なる景色ではなく、神々と深く結びついた存在として語り継がれてきました。本書では、ハワイ文化研究家・森出じゅんが、日本人にもなじみのある草花やハワイを象徴する樹木など、26の植物にまつわる45の物語を優しく紡ぎます。

■「知る」ことで、ハワイはもっと愛おしくなる

すべての植物には、温かみのあるイラストと美しいカラー写真を掲載。フラやハワイアンキルトを通じて深く文化を学んでいる方はもちろん、「ハワイの自然に触れると、なぜか心が癒される」という方にぜひ手に取っていただきたい一冊です。

次にハワイを訪れたとき、ワイキキの街角やハイキングコースで出会う植物たちが、今までとは違った豊かな表情であなたを迎えてくれるはずです。

■本書は以下のような方におすすめです- ハワイ旅行が大好きで、現地の自然をもっと身近に感じたい方- ハワイで見かける花や木の名前に興味がある方- 植物の美しい写真と、心温まる物語で癒やされたい方- フラ、ハワイアンキルト、レイ作りを愛するすべての方- 世界の神話や伝承に興味がある方

■ページイメージ親しみやすいイラストと解説で、植物のプロフィールを丁寧に紹介しながら物語の世界へと誘います。

1つの植物につき1～3本の物語を収録し、随所に加えた注釈でハワイの歴史や文化への理解を深められます。

神話にとどまらず、暮らしに受け継がれる文化や言い伝えなど現代のハワイにも通じるコラムも楽しめます。

美しいカラー写真で、植物の姿やハワイの自然を感じられます。

■本誌の構成

◇第1章◇食にまつわる植物の神話

タロイモ ～ ハワイアンの始祖とタロイモの関係／タロイモの恋の逃避行

パンノキ ～ 村を飢餓から救ったクーの木／神の島からもたらされたパンノキ／女神が宿ったパンノキ

サツマイモ ～ 巨大なサツマイモ／ハレアカラ山麓のサツマイモ畑／サツマイモ泥棒とフクロウ

ほか

◇第２章◇ 美しい花々にちなんだ神話

オヒアレフア ～ オヒアレフアの悲恋伝説／オヒアレフアに変化した男

ハウ ～ この世で初のハウの木／ハウに変化した男／メネフネの残したハウ林

パウオヒイアカ ～ パウオヒイアカの伝説

ほか

◇第３章◇ 暮らしを助ける植物の神話

ヒョウタン ～ 夫の愛を届けたヒョウタン／風の神のヒョウタン／ヒョウタンから生まれた双子

ワウケ ～ ワウケの木が⽑深いわけ

ハラ ～ 海底から出現したハラの木／この世で最初のラウハラマット／プナホウの泉の伝説

ほか

【コラム】

あの世へと続くパンノキ／神話上の魔法の木／恋のおまじないに使われた植物／女神ハウメアの権化、ハウ／死や高波を呼び寄せる？ポーフエフエ／墓場でイリマのレイをつけないわけ

ほか

■著者プロフィール

森出じゅん（もりで・じゅん）

著述家、ハワイ文化研究家。横浜生まれ。青山学院大学法学部卒業後、新聞・雑誌・広告のライターとして活動。1990年よりハワイ在住。2012年からハワイ州観光局『アロハプログラム』の講師を務める。著書に『ミステリアス・ハワイ』（ソニー・マガジンズ刊）、『ハワイの不思議なお話』（文踊社刊）、『やさしくひも解くハワイ神話』（フィルムアート社刊）、『Hawaii 神秘の物語と楽園の絶景 ハワイの人々が愛する100の神話』（パイ インターナショナル刊）、『史跡と神話の舞台をホロホロ! ハワイカルチャーさんぽ』 （地球の歩き方刊）がある。

■書誌情報

書名：植物でめぐるハワイの神話─楽園の草花と木々に宿る45のおはなし

著者：森出じゅん

発売日：2026年5月12日（火）

仕様：四六判／224ページ

定価：2,200円（本体2,000円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1743-9

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10160036.html

【イカロス出版株式会社】

『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。

さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本 由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

イカロス出版株式会社 担当：旅行・企画編集部

tabinohint@ikaros.jp