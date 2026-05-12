アルパインクライマー山野井妙子さんの横顔を語る。『凪の人 山野井妙子』著者・柏澄子さんのオンラインイベント【5月29日（金）19時配信】

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、『凪の人 山野井妙子』著者・柏澄子さんのオンラインイベント「山野井妙子を見つめて――執筆秘話と交流の記憶」を5月29日（金）に配信いたします。

アルパインクライマー山野井妙子さんの半生を丹念に描いた書籍『凪の人 山野井妙子』（山と溪谷社）が、2025年度ミズノスポーツライター賞優秀賞を受賞しました。受賞を記念して、著者の柏澄子さんをお招きし、オンラインイベントを開催します。

本イベントでは、豊富な写真や映像を交えながら、山野井泰史・妙子さん夫妻との交流の記憶や執筆のエピソードをお話しいただきます。

YouTubeチャンネル「山と溪谷ch.」で公開され、大きな話題を呼んだ「アルパインクライマー山野井妙子の一日。夫・泰史との静かな暮らし」（ https://youtu.be/QkFh5l2rqX0 ）の未公開シーンなど、ここでしか見られない貴重な映像もご紹介します。

ぜひ、この機会をお見逃しなく！

▼日時

2026年5月29日（金）19：00スタート

※イベント終了後、3週間（6月19日まで）アーカイブ映像をご視聴いただけます。

▼配信

ツイキャスプレミア配信

▼チケット料金

1,500円（税込） ※別途、ツイキャス販売手数料100円、システム利用料220円がかかります

▼詳細・申し込み（ツイキャス）

https://premier.twitcasting.tv/c:yamakei1930/shopcart/430411

●プロフィール

柏 澄子（かしわ・すみこ）／1967年生まれ。フリーライター。日本山岳ガイド協会認定登山ガイドII。山の日アンバサダー。著書に『山登りの始め方』『山の突然死』『彼女たちの山平成の時代、女性はどう山を登ったか』（すべて山と溪谷社）など。共著に『日本人とエベレスト―植村直己から栗城史多まで』（山と溪谷社、第12回梅棹忠夫山と探検文学賞受賞）、『はじめての山歩き』（JTBパブリッシング）などがある。『凪の人 山野井妙子』（山と溪谷社）にて2025年度ミズノスポーツライター賞優秀賞を受賞。

●書籍情報

『凪の人 山野井妙子』（山と溪谷社）

定価 1,980円（本体1,800円＋税10％）

https://www.yamakei.co.jp/products/2824172160.html

アルパインクライマー山野井妙子の半生を、丹念な取材で描き出したノンフィクション。

グランド・ジョラス北壁冬季登攀やチョ・オユー南西壁登攀といった輝かしい登攀記録をもつ一方、マカルーとギャチュン・カンでは二度の極限的な危機に直面する。仲間の死を経験し、自らも両手足の指の多くを失った彼女は、なぜそのような過酷な体験を経ても「凪」のように穏やかでいられるのか。

琵琶湖畔での少女時代から、夫・泰史氏との伊豆での現在の暮らしまで、その強さと生き様の源泉に迫る。

【山と溪谷社】 https://www.yamakei.co.jp/

1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。

さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社山と溪谷社 担当：神谷浩之

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング

TEL03-6744-1900 E-mail: info@yamakei.co.jp

https://www.yamakei.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7366-a5ded5cd6df5f33e340a90ee7f2a0254.pdf