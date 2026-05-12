イタリアのラグジュアリーファニチャーブランド 「ポルトローナ・フラウ」が書家・紫舟氏との特別展示「紫舟展～異文化との邂逅」を開催 「Osaka Art & Design2026」に参加

株式会社ヤマダデンキ

イタリアを代表するラグジュアリーファニチャーブランド「ポルトローナ・フラウ」は、2026年5月28日（木）～6月23日（火）の期間、大阪で開催されるアート＆デザインイベント「Osaka Art & Design 2026（以下、OAD）」に参加いたします。

OADは、梅田から心斎橋・なんば、阿倍野まで南北に広がる大阪の街を舞台に、アートやデザインに出会う周遊型のイベントです。約60カ所の百貨店や商業施設、ギャラリー、インテリアショップなどで、気鋭のクリエイターたちによる多彩な展示が展開され、街全体が創造的なエネルギーに包まれます。

本イベントの一環として、ポルトローナ・フラウ大阪では、日本の思想や文化を現代アートに昇華させている書家・紫舟氏とのコラボレーションによる特別展示「紫舟展～異文化との邂逅（かいこう）」を開催いたします。本展示は、確かな伝統に支えられたクラフトマンシップと、革新を追求する創作哲学という共通点を持つ両者の共鳴により実現しました。

会場では、イタリア古典絵画の技法と書を融合させた作品をはじめ、油絵の発想を取り入れ余白の概念に挑戦した新たな書表現、さらに墨の線を立体として展開する三次元作品など、多彩な新作を展示。

ポルトローナ・フラウの上質な空間とともに、従来の枠を超えた芸術体験をお楽しみください。

【「紫舟展～異文化との邂逅」イベント概要】

■ポルトローナ・フラウ大阪

展示期間：2026年5月28日（木）～6月23日（火）

営業時間：11:00～19:00

定休日 ：水曜日、土曜日 ※祝日は営業

※ポルトローナ・フラウ大阪は水曜・土曜定休のため、OAD期間中ではございますが、

5月27日（水）は休業となります。展示は5月28日（木）より開始いたします。

URL ：https://www.idc-otsuka.jp/poltrona-frau-tokyo-aoyama/shop/osaka

【Osaka Art & Design 2026 概要】

期間 ：2026年5月27日（水）～6月23日（火）

エリア：梅田 / 堂島 / 中之島 / 京町堀 / 本町 / 心斎橋 / なんば / 阿倍野 / 他 大阪市内各地

主催 ：大阪アート＆デザイン実行委員会

イベント公式サイト：https://www.osaka-artanddesign.com/

■ 展示作品の特徴（一部抜粋）

紙から解放された墨蹟【三次元の書】

文字の歴史に立ち返り、誕生させた墨蹟彫刻作品。文字の源流は、約3300年前に生まれた甲骨文字にまで遡ります。当時、文字は牛や鹿の骨に刻まれていました。その空間は平面ではなく、文字は本来、立体として存在していたのです。

紫舟はこの原点に着想を得て、文字を紙から解き放つ独自の表現を考案しました。日本の文化や言語に馴染みのない人々にとっても、筆のリズムや書かれた時間軸までもが可視化される、新たな書の芸術表現です。

油絵の発想×書【余白のない書】

油絵は背景を含め、幾千幾万の筆を重ねて完成に至ります。一方、日本画や書は「余白」を美として尊びますが、その簡潔さゆえに、西洋の基準では「未完成」と見なされる側面がありました。

紫舟はこの本質的な差異に着目し、あえて伝統的な余白に手を加える挑戦を行いました。人間国宝による手漉き和紙に、幾重もの手数を重ねて背景を構築。それまで「何もない空間」であった余白は、密度を伴う「余韻」へと変容します。そこに、伝統技法と新素材を組み合わせた特別な墨で、筆致を刻みます。

書ならではの引き算の美しさと、油絵のような重厚な存在感。その両方を併せ持つ作品は、東洋と西洋の感性が融合し、現代の空間に鮮やかに響くアートとして昇華されました。

Profile

紫舟（シシュー）

書家／芸術家／大阪芸術大学教授

六歳から書をはじめる。奈良・京都で三年間研鑽を積む。東大寺にて得度。 『書』と、書を平面や伝統文化の制約から解放した『三次元の書』、文字が絵画と融合した『書画』など、伝統文化を新しい斬り口で再構築した作品は、世界で日本の唯一無二の現代アートと言われている。海外では、フランス・ルーヴル美術館地下会場でのフランス国民美術協会展にて、書画で「金賞」、彫刻で「最高位金賞」を日本人初のダブル受賞。翌年には同展にて「主賓招待アーティスト」に選出され大規模展を開催。国内では、天皇皇后両陛下（現上皇上皇后両陛下）が『紫舟』展に行幸啓され、紫舟自らご案内。他、NHK大河ドラマ「龍馬伝」や「美の壺」の題字を手掛ける。

https://www.e-sisyu.com/

【Poltrona Frauについて】

1912年創業のイタリアを代表するラグジュアリーファニチャーブランド。本物の価値を知り尽くした建築家やデザイナーとのコラボレーションをはじめ、最高級ホテル、美術館、空港のラウンジからハイエンドカーの内装まで、世界のラグジュアリーシーンを彩っています。独特の柔らかさを持つ最高級の革「Pelle Frau(R)（ペレ・フラウ）」は、厳選された上質なレザーを丁寧に加工し、厳格な品質管理のもとで生まれます。しなやかで肌に馴染むこの革は、優美な曲線を表現するのに最適であり、ポルトローナ・フラウの“家具芸術”を支えています。

Poltrona Frauの日本国内正規代理店は、株式会社ヤマダデンキ インテリア家具事業部です。

Poltrona Frau製品はIDC OTSUKA各店舗でもご覧いただけます。