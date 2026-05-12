廃プラリサイクル装置メーカー・日本シームが「2026 NEW環境展」に出展　新型小型洗浄粉砕機を初公開

日本シーム株式会社

廃プラスチックリサイクル装置メーカーの日本シーム株式会社（本社：埼玉県川口市、代表取締役：木口 達也）は、2026年5月20日（水）～22日（金）に東京ビッグサイトで開催される「2026 NEW環境展」（東1ホール ブース番号：A179）に出展します。

※日本シームブース 外観イメージ

本展示会は、環境課題に対応する最新技術やサービスが一堂に会する日本最大級の環境イベントです（第35回）。同時開催の「2026 地球温暖化防止展」（第18 回）とあわせ、資源循環・脱炭素分野の国内外の最前線が集まります。

日本シームのブースでは主力製品の廃プラスチックリサイクル機器「洗浄粉砕脱水機」をはじめ、今注目される「脱墨（印字剥がし）」や「高精度選別」など、実例を交えたソリューションをご紹介します。

さらに、今回性能を大幅にアップした新型小型洗浄粉砕機も初披露。実機展示します。

■ 主な展示内容

【★初公開 新型小型洗浄粉砕機 実機展示】

コンパクト設計で導入しやすい新型機を今回初めて公開します。廃プラスチックの洗浄・粉砕を1台でこなす省スペース仕様。詳細は会場にてご確認ください。

【脱墨（印字剥がし）技術の紹介】

弊社が特許を取得した脱墨技術の導入事例をパネル展示でご紹介します。廃プラスチックに印刷されたインキ等の着色剤を除去するこの技術は、水平リサイクル実現に不可欠な要素として注目を集めています。

脱墨のプロセス例

【主力製品 実機展示】

・4種選別機「なるとカルテット」

・アルカリ洗浄実証機「NTA-500」

・洗浄粉砕脱水ユニット「プラ洗ユニット」

・低速省エネ型粗粉砕機「メガシャーク」

・乾式汎用粉砕機「CSシリーズ」

・高速流動混合機「スーパーミキサー」

【設備導入事例のご紹介】

株式会社LIXIL様・福島キヤノン株式会社様・三菱ケミカル株式会社様をはじめ、多様な業種の導入事例をパネル展示します。

【毎日ブースプレゼンテーション実施】

会期中は毎日、自動車リサイクルや脱墨技術などさまざまなテーマでブース内プレゼンテーションを実施します。

未来の資源循環を一緒に考える機会として、ぜひ弊社ブースへお立ち寄りください。入場には事前登録（無料）が必要です。

■ 展示会概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/161878/table/13_1_a2a3f9f69ff86d08974b9d4b8f27cad6.jpg?v=202605120151 ]

■ 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/161878/table/13_2_ca0e36bf1106de344605a11c1c3450fd.jpg?v=202605120151 ]