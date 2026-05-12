【帰ってきた！ 温泉同好会】フィギュアスケーター友野一希×山本草太×山隈太一朗×須本光希 オンラインファンミーティング 【5月24 日（日） 開催！】
インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、フィギュアスケート男子の友野一希選手、山本草太選手、山隈太一朗さん、須本光希さんが出演するオンラインイベント『帰ってきた！ 温泉同好会』を5月24日（日）に開催します。
■3年ぶりのライブ配信！
「温泉同好会 THE FINAL」の開催から早3年！ ひと回りもふた回りも大きく成長したメンバー4人が再集結します！ 来シーズンの現役続行を発表した友野選手と山本選手、船上のアイスキャストとして活躍する山隈さん、現役引退後もスケートイベントなどに出演する須本さん──。最新の写真や動画を交えながら、それぞれの近況やこれからの目標について本音で語り合います！ 山隈さんは、滞在先のアメリカ・マイアミから参加予定です！
※画像は過去のライブ配信の模様です
■「温泉同好会」とは！？
同じ夢を持つ同世代の4人が、練習後やオフシーズンに温泉施設で汗を流したことから名づけられた「温泉同好会」。フィギュアスケート専門誌『Quadruple Axel』の座談会企画をきっかけに、フィギュアスケートファンの間で知られるようになりました。“会長”は、最年長の友野一希選手がつとめます。
■〈ツイキャス〉でライブ配信！ アーカイブ視聴も可能！
本イベントは、ライブ配信プラットフォーム〈ツイキャス〉のプレミア配信で実施します。なお、ライブ配信後3週間は、アーカイブ映像を何度でもご覧いただけます。リアルタイムでのご視聴が難しい方は、アーカイブでお楽しみください！
●〈ツイキャス〉プレミア配信
「帰ってきた！ 温泉同好会」
友野一希×山本草太×山隈太一朗×須本光希 オンラインファンミーティング
●ライブ配信日
2026年5月24日(日)
●開演時間
AM11:00（予定）
●出演
友野一希
山本草太
山隈太一朗
須本光希
●チケット料金
\3,000（税込）
※別途、システム利用料、販売手数料がかかります。
●アーカイブ配信
ライブ配信後、3週間（6月14日23:59まで）アーカイブ映像を何度でもご視聴いただけます。
●チケット販売ページ
https://premier.twitcasting.tv/axelquadruple/shopcart/432491
【山と溪谷社】 https://www.yamakei.co.jp/
1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。
さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。
【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/
株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。
【本件に関するお問合せ先】
株式会社山と溪谷社 担当：村尾
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング
TEL03-6744-1900 E-mail: info@yamakei.co.jp
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