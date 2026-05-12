【帰ってきた！ 温泉同好会】フィギュアスケーター友野一希×山本草太×山隈太一朗×須本光希 オンラインファンミーティング 【5月24 日（日） 開催！】

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、フィギュアスケート男子の友野一希選手、山本草太選手、山隈太一朗さん、須本光希さんが出演するオンラインイベント『帰ってきた！ 温泉同好会』を5月24日（日）に開催します。

■3年ぶりのライブ配信！

「温泉同好会 THE FINAL」の開催から早3年！ ひと回りもふた回りも大きく成長したメンバー4人が再集結します！ 来シーズンの現役続行を発表した友野選手と山本選手、船上のアイスキャストとして活躍する山隈さん、現役引退後もスケートイベントなどに出演する須本さん──。最新の写真や動画を交えながら、それぞれの近況やこれからの目標について本音で語り合います！ 山隈さんは、滞在先のアメリカ・マイアミから参加予定です！

※画像は過去のライブ配信の模様です■「温泉同好会」とは！？

同じ夢を持つ同世代の4人が、練習後やオフシーズンに温泉施設で汗を流したことから名づけられた「温泉同好会」。フィギュアスケート専門誌『Quadruple Axel』の座談会企画をきっかけに、フィギュアスケートファンの間で知られるようになりました。“会長”は、最年長の友野一希選手がつとめます。

■〈ツイキャス〉でライブ配信！ アーカイブ視聴も可能！

本イベントは、ライブ配信プラットフォーム〈ツイキャス〉のプレミア配信で実施します。なお、ライブ配信後3週間は、アーカイブ映像を何度でもご覧いただけます。リアルタイムでのご視聴が難しい方は、アーカイブでお楽しみください！

●〈ツイキャス〉プレミア配信

「帰ってきた！ 温泉同好会」

友野一希×山本草太×山隈太一朗×須本光希 オンラインファンミーティング

●ライブ配信日

2026年5月24日(日)

●開演時間

AM11:00（予定）

●出演

友野一希

山本草太

山隈太一朗

須本光希

●チケット料金

\3,000（税込）

※別途、システム利用料、販売手数料がかかります。

●アーカイブ配信

ライブ配信後、3週間（6月14日23:59まで）アーカイブ映像を何度でもご視聴いただけます。

●チケット販売ページ

https://premier.twitcasting.tv/axelquadruple/shopcart/432491

【山と溪谷社】 https://www.yamakei.co.jp/

1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。

さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社山と溪谷社 担当：村尾

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング

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