高級インポートレース初披露・バストケアクリームサンプル配布。国内唯一のフルオーダーメイド補整ランジェリーがBWJ東京2026に登場

株式会社ビーアイシーコーポレーション

(株)ビーアイシーコーポレーション（岡山県倉敷市、HP：https://rindalee.co.jp/）は、2026年5月18日(月)～20日(水)に開催される「ビューティーワールドジャパン東京2026」（東京ビッグサイト）に出展いたします。

東京・大阪での出展を経て、3度目の登場となる今回。2025年10月の大阪出展では3日間で35,125名が来場し、弊社ブースにも3日間で約50名が来訪。雨天という条件下にもかかわらず、サロン様や小売業者様との質の高い商談が複数生まれ、現在も継続協議が進んでいます。

さらに今回は、製造工程の改革により納期を「最大4ヶ月」から「約40日」へと大幅短縮。

そして最大のニュースは、これまでの国産高級レースに加え、フランス製インポートレースを用いた最高級ラインをBWJで初披露いたします。世界水準の素材を職人の手で仕立てる、新たなブランドの高みをぜひご覧ください。

会場では来場者プレゼントとして、バスト×全身ケアクリーム「TANIMA15」の体験サンプルも限定配布いたします。

前回出展（BWJ大阪2025）の実績

・主催者発表来場数

35,125名（2025年10月20日～22日・インテックス大阪）

・弊社ブース来訪者数

約50名（雨天にもかかわらず、3日間合計）

・商談実績

サロン・小売業者から複数のOEM・仕入れ相談。現在継続協議中

・寄せられた声

「サイズ課題・着け心地課題の解決策として、フルオーダー製造への期待が高い」

今回の出展で注目の3ポイント

ストレスフリーな着け心地

前回出展レポートはこちら :https://rindalee.co.jp/archives/1041

カップ・アンダー・ワイヤー・ストラップ・身幅・丈など、細部にわたりミリ単位で身体に合わせるフィッティング技術とパターン設計。

かつてない快適な着用感を実現します。

補整力と美しさの両立

国産高級レース約50種・約20色の生地に加え、今回より高級インポートレースを使用した最高級ラインも登場。

機能性とデザイン性を兼ね備え、年齢を問わず個々の美しさを引き出します。

納期が最大4ヶ月から約40日へ短縮

職人増員・製造ライン見直し・工程管理システムの最適化により、品質を一切妥協せずに納期を大幅短縮。

より多くのお客様へ「理想のフィット感」をお届けできる体制が整いました。

新ライン初披露：国産 × フランス × イタリア（予告）の3ライン展開へ

納期短縮の詳細 :https://rindalee.co.jp/archives/1119

当社はこれまで、国産高級レースを中心としたオーダーメイドランジェリーを製造してまいりました。

今回のBWJ東京2026では、フランス製インポートレースを使用した最高級ラインを初披露いたします。高級インポートレースならではの存在感と格調を、ぜひ会場でご覧ください。

国産高級レースライン[従来ライン]

約50種の国産高級レース × 約20色の生地から選べるフルオーダーメイド。すべての要素をミリ単位でフィット調整できる主力ライン。

■会場ステータス：展示・受注対応

フランス製インポートレース 最高級ライン[BWJ東京2026 初披露]

世界最高峰として名高いフランス製の最高級リバーレースを使用した特別ライン。繊細な美しさと格調は、国産レースとはまた異なる存在感を放ちます。

■会場ステータス：展示（数量限定）

イタリア製インポートレース 超高級ライン[近日入荷予定]

世界のラグジュアリーブランドを多数輩出し、伝統と個性を活かした独自のデザインを施したイタリア製レースを採用予定。現在入荷準備中。BWJ東京終了後、順次ラインナップへ加わる予定です。

■会場ステータス：予告・準備中

※ イタリア製レースは現在入荷準備中です。BWJ東京2026終了後、ラインナップへ追加予定。続報は公式サイトおよびSNSにてお知らせいたします。

来場者プレゼント：TANIMA15クリーム体験サンプル

「整える」ケアで、女性本来の美しさへ。

TANIMA15は、バストだけでなくフェイスラインやボディライン全体に使用できる全身ケアクリーム。

「無理に変えるのではなく、本来あるべき位置へ整える」というコンセプトのもと、姿勢・筋肉・巡りに着目して開発されました。

補整ランジェリーで外側から整え、TANIMA15で内側からケアする--"ダブルアプローチ"の美を、ぜひ会場でご体感ください。

配布スケジュール（お一人様1点まで・数量限定）

TANIMA15商品詳細 :https://tanima15.com/

【日程/配布数】

1日目（5月18日）・2日目（5月19日）/各日 先着50名様限定

3日目（5月20日）/先着20名様限定

※なくなり次第終了となります。ぜひお早めにブースへお立ち寄りください。

ブースでフィッティングを担当：中島 絹代

経歴

20年以上の下着業界経験。大手女性下着会社で9年間販売員・店長を務め、その後エステサロンを開業。

全国でフィッティング指導・セミナーを実施。

10代から80代まで幅広い世代のバストに対応するフィッティングのスペシャリスト。

メディア実績

Netflix オリジナルドラマ『UNDERWEAR』フィッティング所作指導

フジテレビ特番『オンナの出口調査』ブランド紹介

著書『皮下脂肪コントロール』（ワニブックス）

会場限定コンテンツ

出展情報

- 無料試着体験：フルオーダーメイドブラの着け心地をその場で体感- フランス製インポートレース最高級ライン展示：会場初披露（数量限定）- 無料フィッティングカウンセリング：プロフィッター中島絹代による個別アドバイス- TANIMA15サンプルプレゼント：先着限定（上記スケジュール参照）

名称：ビューティーワールドジャパン東京2026

会期：2026年5月18日（月）～20日（水）10:00～18:00（最終日16:30まで）

会場：東京ビッグサイト

ブース：西ホールW3 E004 フェムモア

サロンオーナー・美容事業者の皆様へ

出展情報詳細 :https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/exhibitor-search.detail.html/biccorporation.html

当社のフルオーダーメイド補整ランジェリーは、エステサロン・美容サロンなど女性向けサービス事業者様の高付加価値商材として活用いただけます。全国の提携サロン様との連携拡大を進めており、小ロットでの仕入

れ対応も可能です。

ブースでは事業者様向けのご相談も承りますので、お気軽にお声がけください。

会社概要

提携・導入のご相談はこちら :https://rindalee.co.jp/partnership

会社名：(株)ビーアイシーコーポレーション

所在地：〒710-0803 岡山県倉敷市中島1169-6

事業内容：オーダーメイドランジェリーの製造・販売

公式HP：https://rindalee.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

(株)ビーアイシーコーポレーション

担当：福島

TEL：086-465-5277

FAX：086-466-0833

MAIL：info@rindalee.co.jp

注記

「国内唯一のフルオーダーメイド補整ランジェリー」は、当社による独自調査（2025年9月時点）によるものです。カップ・アンダー・身幅・丈などすべての要素をミリ単位でフルオーダーでき、左右差にも対応する補整ランジェリーを提供する国内企業は確認されませんでした。（調査主体：(株)ビーアイシーコーポレーション）