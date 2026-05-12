Teachme Process、スイムレーン機能をリリース

株式会社スタディスト

リーンオペレーションの実現を支援する株式会社スタディスト（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：鈴木悟史、以下「スタディスト」）は、AIとの対話を通じて業務の全体像・役割分担・改善余地を可視化できる業務プロセス可視化ツール「Teachme Process（ティーチミー・プロセス）」において、スイムレーン機能をリリースしたことをお知らせします。各工程（ノード）に「担当区分」を設定するだけで、担当区分ごとにレーン分けされた形でプロセス図が表示されるようになります。組織横断的な業務フローにおける役割分担を、直感的に把握・共有できる環境を実現します。

スタディストでは、今後もTeachme Processの機能拡充を継続し、業務プロセスの可視化から標準化・改善までを一貫して支援できる環境の構築を通じて、リーンオペレーションの実現を支援してまいります。

■新機能提供の背景

Teachme Processでは、業務フローの表示形式として、業務の流れや工程の詳細を整理するのに適した「フローチャート型」「リスト型」を提供してきました。今回、新たに「スイムレーン型」が加わり、担当区分ごとにレーン分けされた形でプロセスを表示できるようになります。

スイムレーン形式の業務フロー図は、部門間の役割分担や引き継ぎポイントを可視化するうえで有効な手段として多くの現場で活用されています。一方で、担当区分を正確に整理しながら図を仕上げるには相応の工数を要することも多く、作成・更新の負担が課題となるケースも少なくありません。今回のスイムレーン機能のリリースにより、各ノードへの担当区分設定だけで図が自動的にレーン分けされるため、これまで手間のかかっていたスイムレーン図の作成・共有を大幅に効率化できます。

■機能概要

- 担当区分の登録・レーン表示各ノード（工程）に「担当区分」を設定すると、担当区分ごとにレーン分けされた形でプロセス図が表示されます。部門間の役割分担や引き継ぎのタイミングを、ひと目で把握できるようになります。- 複数ノードへの一括設定複数のノードを同時に選択して、同じ担当区分を一括設定することが可能です。大規模な業務プロセスの担当区分設定も効率的に行えます。- 複数担当区分の自動分割表示1つのノードに複数の担当区分が存在する場合、それぞれのレーンに分割して表示されます。兼務や複数部門での共同作業も、プロセス図上で正確に表現できます。- 汎用URLリンクの設定各ノードに対して、任意のURLを設定できる「リンク」機能を新たに追加します。自社で利用しているSaaSツール、社内ポータル、共有ドキュメントなど、業務に必要なあらゆる外部リソースを業務プロセス図上に直接関連付けることが可能になります。

＜その他の概要＞

対応アプリ：Webブラウザ版

■今後の展開

スタディストでは、今回の対応をはじめ、Teachme Processの機能拡充を継続してまいります。スイムレーン表示についても、担当区分の操作性向上やレーンのカスタマイズなど、より直感的に活用できる環境へのアップデートを進めていく方針です。業務プロセスの可視化にとどまらず、AIによる改善提案や、マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz（ティーチミー・ビズ）」(https://biz.teachme.jp/)をはじめとするTeachmeシリーズ各プロダクト(https://biz.teachme.jp/product/)との連携強化を通じ、組織の業務標準化・効率化を包括的に支援できる環境を構築することで、リーンオペレーションの実現を支援してまいります。

■本機能に関するお問い合わせ先

Teachme ProcessまたはTeachme Bizの導入企業様は当社担当者にお問い合わせください。

Teachme Processの導入を検討されている方はこちらより(https://biz.teachme.jp/product/process/)お問い合わせください。

■Teachme Processについて

「Teachme Process（ティーチミー・プロセス）」は、AIとの対話を通じて業務の全体像・役割分担・改善余地を即座に可視化し、複雑な業務プロセスを誰でもわかる「地図」に変える業務プロセス可視化ツールです。テキストによる指示やお手持ちの資料を読み込ませるだけで、AIがプロセス図のドラフトを自動生成。「フローチャート型」「リスト型」「スイムレーン型」の3パターンの表示形式をワンクリックで切り替えながら、業務の全体像を直感的に把握・共有できます。さらに、AIが業務の改善ポイントを自動で提案し、「Teachme Biz」との連携により業務の可視化から標準化・改善サイクルの定着まで一貫して支援します。

https://biz.teachme.jp/product/process/

■Teachme Bizについて

クラウド型のマニュアル作成・共有システム「Teachme Biz（ティーチミー・ビズ）」は、企業のマニュアルの作成・管理を効率化することで、生産性向上、人材育成効率化、顧客満足度向上等を実現するソリューションです。AIによる動画の自動編集やマニュアルの自動作成も可能で、手順書の作成時間を大幅に削減するだけでなく、スムーズな運用もサポート。国内外2,300社以上で活用されており、「富士キメラ総研（※1）」「デロイト トーマツ ミック経済研究所（※2）」「ITR（※3）」の各最新調査において、売上金額シェアNo.1を獲得。 業種や企業規模を問わず、マニュアル作成・現場教育市場のスタンダードとして高く評価されています。

https://biz.teachme.jp/

※1：富士キメラ総研『業種別IT投資動向／DX市場の将来展望 2026年版 DX投資編』カテゴリ：マニュアル作成／現場教育ツール 2024年度実績（数量・金額/SaaS）ベンダーシェア

※2：デロイト トーマツ ミック経済研究所『デスクレスSaaS市場の実態と展望 2025年度版（ノンデスクワーカー向け）2024年度実績』カテゴリ：動画マニュアル作成支援ツール市場

※3：ITR「ITR Market View：人材管理市場2025」カテゴリ：マニュアル作成支援市場：ベンダー別売上金額推移およびシェア

■リーンオペレーションについて

スタディストが提唱するリーンオペレーションとは、業務の「ムリ・ムダ・ムラ」を取り除き、効率化で生まれた余力を「価値強化」に再投資して組織全体の生産性と持続的な成長を実現する、継続的な改善プロセスです。具体的には、業務の可視化・標準化・単純化・徹底化のステップを通じて、筋肉質な組織を目指し、最終的にコア業務に注力できる体制構築を支援します。

当社では、マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」等に加え、業務アセスメントやマニュアル作成代行、研修などを組み合わせたハンズオン型のサービス提供を通じ、お客様の生産性向上を実現するパートナーとして、リーンオペレーションの実現を支援しています。

https://studist.jp/our-vision

■会社概要

会 社 名：株式会社スタディスト

本社所在地：東京都千代田区神田錦町1-6 住友商事錦町ビル9階

拠 点： 【国内】東京、名古屋、大阪、宮崎

【海外】タイ（バンコク）、ベトナム（ホーチミン）

事 業 内 容 ：マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」および生産性向上に関するコンサルティング、研修事業等

創 業：2010年3月19日

資 本 金：10,320万円（資本準備金含む）

Ｕ Ｒ Ｌ：https://studist.jp/