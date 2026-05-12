「着るだけ」で血行促進。累計500万枚以上販売のリライブウェアを、ショッピングのついでに体験できる拠点が堺市に誕生。

株式会社ユアーショップ

株式会社ユアーショップ（本社：兵庫県尼崎市西長洲町一丁目3番20号、代表取締役：西村 直也）は、2026年4月24日（金）、大阪府堺市北区のイオンモール堺北花田３階に「RELIVEイオンモール北花田店」を新規オープンいたしました。

同店舗では、株式会社りらいぶ（https://www.reliveshirts.com/）が開発・販売する機能性ウェア「リライブウェア」を中心に取り扱います。リライブウェアは、鉱石を含む特殊プリントが遠赤外線を輻射することで血行を促進する、「着るだけで変わる」機能性ウェアです。2019年の販売開始以来、累計販売枚数500万枚超・ご愛用者数100万人超を誇る、実績に裏付けられた注目のヘルスケアウェアが、ショッピングのついでに実際に試せる環境でお求めいただけます。

年中無休で営業するイオンモール内という立地を活かし、「気軽に立ち寄れて、安心して相談できる存在」として地域の皆さまの健やかな毎日を支えてまいります。

■ リライブウェアとは

リライブウェアは、株式会社りらいぶが独自開発した「間接テーピング(R)技術」を応用した機能性ウェア。鉱石を含む特殊プリントを身体の特定箇所に配置し、体温を熱源として遠赤外線を輻射することで血行を促進します。着用後約30分で血流量が平均約16%増加するデータ（社内測定）が得られており、肩・腰・足のつらさを感じる方をはじめ、介護・看護職、立ち仕事が多い方、高齢の方、スポーツを楽しむ方など、幅広い層に愛用されています。

「着るだけで変わる」というシンプルな体験が口コミで広がり、テレビや雑誌でも多数紹介。週刊文春WOMANをはじめ多くのメディアにも掲載された、いま注目のヘルスケアウェアです。

■ 取り扱いラインアップ

【リライブウェア】

血行促進する機能性ウェアのメインライン。シャツ・インナーなど、日常使いしやすいアイテムを展開。毎日のコンディションを整えたいすべての方に向けた、着心地と機能を両立した製品です。

【リライブエンジン搭載商品】

リライブ独自の技術を搭載したスポーツ・アクティブ向けラインアップ。アスリートから日常的に体を動かす方まで、挑む力を支えるシリーズです。

【リライブシャツコア（一般医療機器）】

「着る医療機器」として2026年4月24日に新たに発売開始。一般医療機器として認定されたリライブの最新フラッグシップモデルです。

■ RELIVEイオンモール北花田店の特長

【特長１.】「着るだけ」の体験を、ショッピングのついでに

リライブウェアは、専門家への予約も特別な準備も不要。ただ着るだけで機能します。実際に手に取って着心地を確かめ、スタッフによる説明を受けながら気軽にお試しいただける環境を整えています。

【特長２.】一人ひとりの体と生活に寄り添ったご提案

肩・腰・足のつらさの原因や生活スタイルは人それぞれ。同店では、お客様の体の状態や日常の動きをお聞きしながら、どのリライブウェアが合っているかを丁寧にご案内します。

【特長３.】年中無休だから、思い立ったときにすぐ来られる

土日祝日も定休日なし。家族でのショッピングついでに、平日の帰り道にふらりと立ち寄るなど、思い立ったその日にご来店いただけます。※モール休館日は当店も休業となります。

■ こんな方に、ぜひ訪れていただきたい

・長時間のデスクワークや立ち仕事で、肩・腰がつらくなっている方

・介護・看護など体に負担のかかる仕事をされている方

・家事や育児で体への負担が積み重なっていると感じている

・高齢の親や自身のコンディション維持に関心のある

・「着るだけ」で血行促進できるウェアに興味がある方

■ 担当者コメント

「地域の皆さまにとって、気軽に立ち寄れて、安心して相談できる存在でありたい--そんな想いで、株式会社りらいぶ様（https://www.reliveshirts.com/）監修のもと、この店舗を立ち上げました。リライブウェアは、着るだけで血行促進が期待できるという、シンプルながら画期的な製品です。実際に手に取り、着て、その変化を感じていただける場を、イオンモール北花田という多くの方が集まる場所に設けることができ、大変嬉しく思います。堺市の皆さまに愛される店舗になれるよう、スタッフ一同お待ちしております。」

■ 店舗概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/70853/table/28_1_cb18d55d84ca4568738057062fd6a7d3.jpg?v=202605120151 ]

■ 株式会社ユアーショップについて

2008年創業。兵庫県尼崎市を拠点に、日用雑貨・スポーツ用品・電化製品・ギフト商品・食品など幅広いカテゴリで、オリジナル商品の企画・製造・輸入販売および国内仕入卸売を行う総合商社。提携海外工場でのOEM生産にも対応し、少量ロットからの発注が可能。「企画・開発・生産・販売のメーカー機能」と「独自仕入ネットワークによる商社機能」を両立し、常に変化を先取りするアイディアとスピードで、お客様に驚きと豊かな暮らしをお届けし続けています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ユアーショップ

住所：兵庫県尼崎市西長洲町1-3-20 YSビルディング

TEL：06-6435-9905（受付時間：10:00～17:00 土・日・祝日を除く）

会社HP：https://your-shop.info/

担当：石津

※お気軽にお問い合わせください。