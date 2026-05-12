音楽知識ゼロでもOK！AIと「横浜市歌」をアレンジしてみよう。横濱AIアイドル「湊くるみ」の最新体験展示をヤマハミュージック 横浜みなとみらいで開催

DATTARUJIN株式会社

DATTARUJIN株式会社(ダッタルジン 所在地：神奈川県横浜市/代表取締役：山本晃)は、AI技術と地域の魅力を融合させた横濱AIアイドル「湊くるみ」プロジェクトの最新アップデートを反映した体験型展示を、2026年5月13日（水）から5月25日（月）まで「ヤマハミュージック 横浜みなとみらい 2F」にて開催します 。本イベントはヤマハ株式会社の技術協力のもと実施するもので「横浜市歌」を最新のAI技術を使って自分好みにアレンジできる無料の体験イベントです。今回のアップデートでは、待機中のご家族やお友だちのスマートフォンから応援できる機能などを新たに追加。小さなお子さまから大人まで幅広く楽しめる新しい音楽体験をお届けします。

体験の様子

■ 親子で楽しめる3つの新体験

１．湊くるみの「ふわふわモード」がサポート！子どもたちの創造力を引き出す体験

専門的な音楽知識や楽器の経験は一切不要です。体験中は、画面に登場する湊くるみのふわふわモードが優しくナビゲート。心地よいと感じる「声」「音」「音楽」などの要素をゲームコントローラーで自由に編集することで、AIがリアルタイムで歌声を合成します。最新テクノロジーに触れながらお子さまの感性を育む、新しい「STEAM教育(※)」の入り口としてもおすすめです。

※科学（S）、技術（T）、工学（E）、芸術・教養（A）、数学（M）の5分野を統合的に学び、実社会の課題解決力や創造性を養う教科横断的な教育手法のこと。

ふわふわモード

２．スマホからリアルタイム応援！家族で盛り上がる参加型システム

音楽プロデュース体験はお一人ですが、順番待ちの方のスマートフォンから、画面へ向けてリアルタイムにスタンプなどで応援することができます。「1人で遊ぶ」ことになりがちなデジタル体験を、ご家族やみんなで応援して盛り上がることができます。

体験の様子

３．完成した曲は世界へ公開！「プロデューサー」としてデビュー

できあがった「横浜市歌」のオリジナルアレンジは、プロデューサーネームと共に公式ウェブサイトへアップロードすることも可能です。自分でアレンジした横浜市歌を世界中の人へ聴いてもらうことができます。

▼湊くるみ×横浜市歌アレンジライブラリー

https://minatokurumi.com/player/

シンガーモード

■ 2日間で3,500回の対話を記録。地域文化×AIの「シビックテック」最前線

「湊くるみ」プロジェクトは、2026年2月の「YOXO FESTIVAL 2026」における展示で、わずか2日間で174曲のオリジナル横浜市歌がアップロードされ、AIとの対話数は3,500往復を記録しました。

横浜市民のアイデンティティである「横浜市歌」を、AIの力で「自分たちの音楽」として再定義する本プロジェクトは、テクノロジーで地域文化を次世代へ繋ぐ「シビックテック」の成功モデルとして注目を集めています。今回の展示では、前回の反響をもとに、さらに「多世代での参加性」と「情報発信力」をアップデートしました。

湊くるみと音声対話している様子

■ 開催概要

横浜・みなとみらいでのお買い物やお散歩の合間に、約5分で気軽に体験できる無料イベントです。手ぶらでぜひお立ち寄りください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/111588/table/12_1_0c0183a33963109a32769f282d7dca48.jpg?v=202605120151 ]

■ 技術提供・協力体制

企画・開発：DATTARUJIN株式会社

技術協力(歌声合成技術等)：ヤマハ株式会社

■ 公式Webサイト、SNS

Instagram：https://www.instagram.com/minatokurumi/

公式Webサイト：https://www.dattarujin.xyz/minatokurumi

湊くるみ×横浜市歌アレンジライブラリー：https://minatokurumi.com/player/

【本件に関するお問い合わせ先】

・DATTARUJIN株式会社 MAIL：info@dattarujin.xyz