ソシオークグループ、「自治体・公共 Week 2026」に出展

ソシオークホールディングス株式会社

ソシオークグループ（本社：東京都港区、代表：大隈太嘉志）は2026年5月13日（水）から15日（金）にかけて、東京ビッグサイトにて開催される「自治体・公共Week 2026」に出展いたします。

同グループの株式会社みつばモビリティ（本社：東京都港区、取締役社長執行役員：浜地康太、以下「みつばモビリティ」）が提供する「公共ライドシェアサービス」のデモンストレーションを実施。さらにブースでは、学校給食、子育て支援、国際理解（ALT派遣）、公共施設運営やBPOプラットフォームなどグループ各事業のサービスの連携力を活かし、地域課題の解決に向けた包括的なソリューションについて、ワンストップでご相談いただけます。

出展内容

今回の出展では、公共ライドシェアのデモンストレーションを実施。乗車予約を実演し、配車までのオペレーションについてご案内いたします。

そのほか、みつばモビリティが運行管理する自動運転やAI配車のパッケージサービスについてもご紹介いたします。

あわせて、ソシオークグループの学校給食や子育て支援、国際理解（ALT派遣）、公共施設運営、BPOプラットフォーム事業等の知見を活かし、モビリティサービスに限らず、地域課題に応じたご相談を包括的に承ります。

みつばモビリティが提供する公共ライドシェア運営の「フルパッケージサービス」について

みつばモビリティは、年間1,000台以上の車両運行管理実績を持ち、30年以上にわたり地域の移動を支えてきました。近年は、全国各地のモビリティ実証実験に参画し、地域交通の課題解決に取り組んでいます。これらの実績を活かし、2025年4月には、静岡県小山町にて公共ライドシェア運営の「フルパッケージサービス」を開始。みつばモビリティが、公共ライドシェア導入開始前の立ち上げ支援から、導入後のサポートまでの業務を一括で担うことで、自治体や企業の負担を軽減するとともに、地域住民の移動を支える新たなソリューションを提供しています。

公共ライドシェア運営に関するサービス詳細は下記URLをご覧ください。

・https://www.mitsuba-c.jp/20250428/

・https://www.mitsuba-c.jp/20260318-2/

ソシオークグループについて

ソシオークグループは、創業以来、学校給食をはじめ、子育て支援やモビリティサービス、国際理解、公共施設・指定管理、PFI事業など、多様な事業を通じて社会課題の解決に取り組んできました。現在では全国の自治体と連携し、幅広い領域でサービスを提供しています。

これまで培ってきたノウハウを基盤に、多様な子育てニーズへの対応、交通空白地帯の解消、地域コミュニティの維持など、地域社会が抱える様々な課題に対し、幅広い事業領域の強みを活かした包括的なソリューションをワンストップで提供しています。

展示会概要

- 展示会名：第6回 スマートシティ推進 EXPO（自治体・公共Week2026 内）- 会期：2026年5月13日（水）～15日（金） 10:00～17:00- 会場：東京ビッグサイト（西1～2ホール）- 小間番号：G8-8- 主催：自治体・公共Week実行委員会- 公式サイト：https://www.publicweek.jp/ja-jp.html- 来場のご案内

本展示会は事前登録制（無料）となっております。

下記よりご登録のうえ、ぜひ会場へお越しください。

▶ 来場登録はこちら

https://www.publicweek.jp/ja-jp.html

【株式会社みつばモビリティ】

誰もが いつでも どこへでも 行きたいときに 行ける未来へ

～TO THE FUTURE OF MOBILITY～

取締役社長執行役員：浜地 康太

所在地：〒108-0073東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー 3階

創業：1994年6月

事業：モビリティサービス事業、自家用自動車運行管理事業、有料職業紹介事業、損害保険代理店事業

URL：https://www.mitsuba-c.jp/

【ソシオークグループ】

社名：ソシオークホールディングス株式会社

～社会と共生する樹でありたい～

代表者：大隈 太嘉志

所在地：〒108-0073東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー 3階

設立：2013年10月

事業内容：学校・保育園給食、子育て支援、国際理解、モビリティサービス、公共施設・指定管理、PFI事業、障がい福祉、BPOプラットフォーム事業等を展開する持株会社

URL： https://www.socioak.com/