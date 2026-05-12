【日本からスリ抜き引き被害を撲滅】あなた以外は開けられない！指紋認証1秒で解錠！ジュエリーデザイナーが手掛ける次世代セキュリティバッグ「Secretta」がMakuakeにて5/30まで限定先行販売

株式会社OUT OF BOX

ジュエリービジネスを展開する株式会社OUT OF BOX（本社：東京都港区、代表取締役：徳田香織）は、フィンガーロック（指紋認証）機能を搭載したセキュリティボディバッグ「Secretta（セクレッタ）」を、アタラシイものや体験の応援購入サービスMakuakeにて2026年5月30日(日)までの期間限定で先行販売しております。

■開発背景：ジュエリーのプロが辿り着いた「守るための美しさ」

いつものボディバッグが持ち歩ける超・軽量金庫に。重量465gのナイロンバッグ。「ウィーン＆ピョン！」の音と開閉感もヤミツキに

母とのヨーロッパ旅行中に一緒にいた母がスリにあったー。

周りを見回せば、毎年知人のだれかが海外でパスポートや財布を盗まれ、知人の子供は公園やいつものショッピングモールで抜き引き（置いていたリュックからゲーム機器を盗られる）被害に。ジムやサウナなどのオープンラックでの抜き取りなど、身近に起きているスリや盗難被害。

さらに、ビジネスのシーンでも、ダイヤモンドなどの希少価値の高い宝石を日常的に扱ったり仕入れで現金を持ち運ぶ中で常に課題となっていたのが「貴重品の安全な運搬」でした。従来の旅行用の防犯バッグは機能性を重視するあまりファッション性に欠けるものが多く、大人の装いに馴染まないという悩みがありました。

「盗まれる悲しさとショックを味わう人を1人でも減らしたい」「大切なものを、美しく、そして確実に守りたい」 。

その想いから、最先端の指紋認証テクノロジーと、洗練されたミニマルデザインを融合させた「Secretta」が誕生しました。

■「Secretta」3つの特徴

日常に溶け込むサイズ感海外旅行注意散漫になりがちな子供とのお出かけ自転車など両手をあけたいシーン1.解錠スピード。指紋が「鍵」になる解放感

最新の高感度センサー搭載で瞬時に解錠可能です。最大10人の指紋を登録できるので、大切なご家族やスタッフとの共有も可能。南京錠やカギを失くす心配や、暗証番号を忘れるストレスから解放されます。

電池は同梱のType-Cケーブルで簡単チャージ。最大6か月の待機充電・1500回の連続開閉可能。例えば1日15回開けても100日持つ計算です。万が一の充電切れや不具合などの緊急事態時は付属のマスターキーで開閉可能。

ロックをかけずに使うことも出来るので、一人でお散歩のときは通常のボディバッグとしても使用出来ます。もちろん海外旅行のセキュリティチェックも特別な申告なく通れます。

2.鉄壁のセキュリティと耐久性

"スれるもんならスってみな"とすら感じる安心感。海外旅行でのスリ対策はもちろん、不動産購入や仕入れや売上金などの現金を扱うビジネスシーンや、イヤホンやヘッドホンやゲーム機器などの高級デバイスを持ち歩く際のリスクを最小限に抑えます。KindleやNintendo Switchも入ります。

撥水度4級なので急な小雨などにも安心。コーヒーをこぼしてもさっと一拭き。

3.スタイルを選ばない洗練されたデザイン

ジュエリー製作で培った「引き算の美学」をバッグのデザインに投影。ユニセックスで大人の品格を損なわないシルエットと使いやすさに極限までこだわりました。軽量で女性も使いやすいサイズです。

■メディア掲載実績

こだわりを持つ大人のためのライフスタイル誌「MADURO（マドゥロ）」にて、最新の注目ガジェットとしてご紹介いただきました。お洒落と実用性を両立させる姿勢が、リスク管理意識の高いエグゼクティブ層から支持されています。今回のメディア掲載によって日本のスリ撲滅に貢献します。

■プロジェクト概要

プロジェクト名: 【貴重品を盗難から徹底ガード】あなたの指でワンタッチ開錠。指紋認証ボディバッグ

期間: 2026年5月30日（土）22：00まで

URL: https://www.makuake.com/project/secretta/

先行販売特典: 最大33%OFFの超超早割など、数量限定の特別価格で提供中。

■ 代表者メッセージ：株式会社OUT OF BOX 代表取締役 徳田香織

「海外旅行中のパスポートやスマホやクレジットカード盗難は非常に大きな痛手で、予定通りに日本に帰れなくなることも。また、あまりニュースにならないだけで日本国内でも抜き引きやスリの被害は身近に起こっています。無意識下の不安を、確実な安心に。5月30日までのこのプロジェクトを通じて、スリや盗難で困る方が一人でも減ることを願っています。」

【株式会社OUT OF BOXについて】

ジュエリーの企画・販売を中心に、「ジュエリーを箱から出す喜び＋常識にとらわれない＋女性を箱から出す（OUT OF BOX）」をコンセプトとした提案を行っています。