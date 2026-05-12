【美容医療業界への新サービス】美容クリニック経営の“羅針盤”となるトータルサポート『CLINIC COMPASS』提供開始

クリニケア株式会社

クリニケア株式会社（代表取締役：多紀澤友治）と株式会社LiberateBeauty（代表：真山綾美）は、美容クリニックの経営課題をデータ分析と院内オペレーション改善の両面から支援する共同プロジェクト『CLINIC COMPASS（クリニックコンパス）』の提供を開始いたしました。

本サービスは、広告・Web・LINE・CRMなどの外部マーケティングと、カウンセリング・接遇・スタッフ教育・リピート設計などの院内オペレーションを分断せず、データをひとつにまとめたうえで、クリニックごとの重要KPIを設計し、成果創出まで伴走する経営支援サービスです。

■サービス提供の背景：美容クリニック経営に求められる「全体最適」

近年、美容医療業界は市場成長を続ける一方で、クリニック数の増加による競争激化、広告費の高騰、SEOやSNSの効果低下、採用難、人件費の上昇など、経営課題が複雑化しています。

これまで多くのクリニックでは、広告代理店は予約CPAを、現場は成約率を、経営者は売上を、それぞれ別々の視点で見ているケースが少なくありませんでした。しかし、予約数だけを増やしても、来院後の体験や提案設計が弱ければ成約にはつながりません。反対に、院内体制が整っていても、適切な患者様に適切な情報が届いていなければ、成長機会を逃してしまいます。

美容クリニックが持続的に成長するためには、集客、予約、来院、成約、リピートをひとつの流れとして捉え、全員が同じKPIを見ながら改善を進める「全体最適」の経営設計が不可欠です。

■『CLINIC COMPASS』とは

『CLINIC COMPASS』は、美容クリニック経営の“羅針盤”として、経営データと現場課題をつなぎ、クリニックごとの成長方向を明確にするトータルサポートサービスです。

本サービスでは、Webサイト、広告、LINE、CRM、カルテなどに分散しているデータを横断的に整理し、クリニックの現状を可視化します。そのうえで、売上、予約数、初回成約率、既存率、LTVなどの中から、クリニックの成長に直結する重点KPIを定め、改善施策の実行まで伴走します。

単なる分析レポートの提出や一時的なコンサルティングではなく、経営者、マーケティング担当者、カウンセラー、受付、看護師、医師が同じ数字を見て、同じ方向に改善できる状態をつくることを目指しています。

■主なサービス内容：データ統合からKPI達成までを一気通貫で支援

『CLINIC COMPASS』では、細かな施策を個別に並べるのではなく、まず経営判断に必要なデータをひとつにまとめます。そのうえで、クリニックごとの課題に応じた重点KPIを設定し、改善アクションを継続的に実行・検証します。

- データをひとつにまとめる広告、Web、LINE、CRM、カルテなどに分散した情報を整理し、集客からリピートまでの流れを一枚の経営視点で可視化します。- 重点KPIを決める売上、予約数、初回成約率、既存率、LTVなどから、今もっとも経営インパクトの大きい指標を定めます。- KPI達成まで伴走するマーケティング施策と院内オペレーション改善を連動させ、定例で検証・修正しながら成果創出まで支援します。

これにより、単発の施策ではなく、経営目標に対して「どの数字を改善すべきか」「どの部門が何を実行すべきか」「次に何を見直すべきか」が明確になります。

■2社連携による強み

『CLINIC COMPASS』最大の特長は、外部マーケティングと院内オペレーションの双方に、10年以上の実務経験を持つ専門家が連携している点です。

クリニケア株式会社・多紀澤友治は、自由診療クリニックにおけるWebマーケティング、広告、SEO、LINE、CRM、データ分析など、患者様との接点を設計する「アウターマーケティング」を支援してきました。

株式会社LiberateBeauty・真山綾美は、美容クリニックの現場に深く関わり、カウンセリング、接遇、スタッフ教育、院内体制づくり、リピート改善など、来院後の患者様体験を高める「インナーマーケティング」を支援してきました。

この2つの専門性を掛け合わせることで、「集客は増えているのに売上につながらない」「現場は頑張っているのにリピートが伸びない」「部門ごとに見ている数字がバラバラ」といった美容クリニック特有の課題に対し、より実践的で再現性の高い改善支援を提供します。

■『CLINIC COMPASS』が目指すもの

美容クリニック経営において重要なのは、一時的な予約数の増加だけではありません。必要なのは、適切な患者様を集め、来院後に信頼を獲得し、成約・リピートへとつなげる仕組みを継続的に改善することです。

『CLINIC COMPASS』は、クリニック内外のデータと現場の実感をつなぎ、経営判断の精度を高めることで、売上向上、患者様満足度の向上、スタッフの成長、組織力の強化に貢献してまいります。

■無料経営診断のご案内

本サービスの提供開始に伴い、美容クリニック向けの「無料経営診断」を実施しております。無料経営診断では、集客、成約、リピートの課題を簡易的に整理し、どのKPIを優先して改善すべきかを確認いたします。

⚫︎広告費をかけているが、売上につながっている実感が弱い

⚫︎予約数はあるが、初回成約率が伸び悩んでいる

リピーターや既存患者様の再来を増やしたい

⚫︎LINEやCRMを活用したいが、設計方法がわからない

⚫︎経営数値を可視化し、院内で共通認識を持ちたい

▶︎無料経営診断はこちら：

https://clinic-compass.clinicare.tech

無料ですので、是非お試しください。

■ 代表コメント

クリニケア株式会社 代表取締役

多紀澤 友治（美容クリニックCMO歴10年以上）

美容クリニックの成長には、広告やWeb施策だけでは限界があります。どれだけ集客しても、来院後の体験や院内の受け皿が整っていなければ、売上やリピートにはつながりません。CLINIC COMPASSでは、外部マーケティングと院内オペレーションを分断せず、データをもとに重点KPIを定め、成果につながる改善を継続していきます。

多紀澤 友治

株式会社LiberateBeauty 代表

真山 綾美（美容クリニックカウンセラー歴10年以上）

美容クリニックの現場では、スタッフ一人ひとりの接遇、カウンセリング、患者様への向き合い方が、成約率やリピート率に大きく影響します。現場の感覚や経験を大切にしながら、データと組み合わせることで、より再現性の高い改善支援を行ってまいります。

■会社概要

真山 綾美

会社名：

クリニケア株式会社

所在地：

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-20-1 井門美竹ビル2F

代表者：

代表取締役 多紀澤 友治

事業内容：

美容医療クリニック向けマーケティング支援、LINE/CRM支援、データ分析、システム開発支援

ホームページ：

https://clinicare.co.jp/

会社名：

株式会社LiberateBeauty

代表者：

代表 真山 綾美

事業内容：

美容クリニック向け人材育成、院内オペレーション改善、カウンセリング支援、接遇改善支援

ホームページ：

https://liberatebeauty.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

クリニケア株式会社 CLINIC COMPASS運営事務局

お問い合わせURL：

https://clinic-compass.clinicare.tech