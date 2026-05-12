エージェンティックコマースの体験・検証基盤「Agentic Commerce Studio」を提供開始

Stellagent株式会社

Stellagent株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：鈴木章広、以下「当社」）は、AIエージェントによる商品検索、在庫確認、チェックアウト、決済準備までの一連の購買フローをブラウザ上で体験・検証できるサービス「Agentic Commerce Studio（エージェンティック・コマース・スタジオ）」を、本日より提供開始いたしましたので、お知らせいたします。

Agentic Commerce Studioのサービスページ。AIエージェント購買に向けた体験・検証環境の概要を紹介しています。

▶︎サービスページ:

https://stellagent.ai/ja/agentic-commerce-studio

提供の背景: AIエージェントが買い物を行う時代へ

ChatGPT、Gemini、Copilotをはじめとする生成AIエージェントは、検索・比較・推薦・購入支援における新たな入口として急速に存在感を高めております。今後の消費者購買行動は、検索結果やECサイトを個別に閲覧する従来型から、AIエージェントに条件を伝達し、商品候補の提示・在庫および配送条件の確認・チェックアウトまでを委ねるスタイルへと本格的に移行していくものと予測されます。

こうした市場変化に伴い、企業には以下の対応が新たに求められております。

- AIエージェントが自社商品を正確に発見できる商品データの整備- 価格・在庫・配送条件を機械可読な形式で提供する仕組みの構築- エージェント経由でも安全に運用可能なチェックアウト・決済フローの確立- ACP／UCP／AP2／Visa TAP／Mastercard Agent Pay等、複数プロトコルへの対応方針の策定- 社内合意形成およびPoC・本番導入に向けた判断材料の整備

一方で、エージェンティックコマース領域は標準仕様や実装方式が流動的な段階にあり、公開情報のみで自社の必要対応を判断することは容易ではありません。

当社はこうした課題に対応するため、実際の購買フローをブラウザ上で体験し、自社データや外部サーバーと接続して検証可能な環境として、本サービスを開発・提供するに至りました。

『エージェンティック・コマース・スタジオ』の概要

エージェンティック・コマース・スタジオは、AIエージェント購買の一連のフローを体験および検証するためのプレイグラウンド型検証基盤です。

エージェンティック・コマース・スタジオのプレイグラウンド画面。AIアシスタントがユーザーの条件に合わせて商品を提案し、商品詳細の確認やカート追加までをブラウザ上で体験できます。

利用者はチャット形式のインターフェースを通じてAIエージェントに条件を伝達し、商品検索・提案、在庫確認、カート追加、配送計算、チェックアウト準備までの流れを実際に確認できます。管理画面ではエージェントの動作状態、カート情報、ステータスログ、接続状態を一元的に把握でき、AIエージェントがECおよび決済基盤とどのように連携するかを可視化いたします。

さらに、サンプル環境にとどまらず、自社サーバーとの接続により、商品フィード、在庫API、配送計算、チェックアウトセッション、Webhook等の構成を実環境に即した形で検証することが可能です。これにより、デモを超えた具体的なエージェンティックコマース対応度評価を実現します。

主な機能

1．ブラウザ上でのAIエージェント購買体験 セットアップ不要で、商品検索からチェックアウト準備までの流れを直感的に体験可能。経営層・事業開発・EC運営・決済部門など、技術担当者以外の方にもご活用いただける設計です。

2．自社商品データ・外部サーバー接続による実証検証 商品API・在庫・配送・チェックアウト・Webhook等を接続し、自社商品がAIエージェントに正しく発見されるか、在庫・配送条件が適切に応答されるかを検証できます。

3．商品発見からチェックアウト・決済フローの可視化 商品発見、チェックアウトセッションの作成、配送条件の反映、金額再計算、決済準備に至るまで、エージェント購買に必要なステータス遷移を画面上で確認可能です。

4．複数プロトコルの比較対応 ACP、UCP、AP2、Visa TAP、Mastercard Agent Pay等、今後対応が必要となるプロトコル・決済仕様を、同一環境内で理解・比較・検証できる構成を整備してまいります。

5．PoCから本番接続までのロードマップ設計支援 体験のみで完結させず、社内説明会・NDA締結・共同PoC・共同発表・本番接続までの一貫したロードマップ設計をご支援いたします。

想定対象企業

エージェンティック・コマース・スタジオは、主に以下の企業・部門を対象としています。

▼ EC事業者・小売企業 自社商品がAIエージェントに正確に発見されるか、商品データ・在庫・配送条件がエージェント経由購買に対応可能かを検証できます。「AIに選ばれるEC」となるための課題を実体験を通じて明確化することが可能です。

▼ 決済サービスプロバイダー（PSP） エージェント決済に必要となる認証、トークン化、委任、決済準備の流れを検証可能。加盟店向けに「AIエージェント購買対応」を提案する際の説明材料、および共同PoCの起点としてご活用いただけます。

▼ ECプラットフォーム・カート事業者 加盟店がAIエージェント経由購買に対応するため、プラットフォーム側で提供すべき商品データ・チェックアウト・決済連携の要件を検証できます。

提供開始記念特典

エージェンティックコマースにおいては、EC事業者・PSP・ECプラットフォーム事業者で影響を受ける領域および準備事項が大きく異なり、公開情報のみでは、商品データ・在庫・チェックアウト・決済・プロトコル対応のいずれから着手すべきかを判断することが困難な領域です。

そこで本サービスの提供開始を記念し、各社の事業状況に応じた個別説明会を実施いたします。

【1】企業別エージェンティックコマース説明会

各社の事業領域・EC／決済基盤・検討状況に合わせた個別説明会を実施。AIエージェント購買の市場動向、主要プレイヤー、プロトコル動向、自社への影響を整理し、経営層・事業責任者による理解促進と社内検討の開始を支援いたします。

【2】共同PoC・共同発表プログラム

「エージェンティック・コマース・スタジオ」を活用し、PSP・EC事業者・ECプラットフォームと共同でPoCを設計・実施。PoC結果は共同プレスリリースまたは調査レポートとして公表し、参加企業が市場における先行ポジションを構築するための情報発信までを一貫してご支援いたします。

今後の展開

当社は「エージェンティック・コマース・スタジオ」を起点として、国内外のPSP、EC事業者、ECプラットフォームとの共同検証を推進してまいります。今後はエージェンティックコマース対応度を可視化する「Readiness Index」、業界調査レポート、共同PoCの発表、アジア市場向けの多言語対応などを順次展開する予定です。

また、自社オウンドメディアを通じ、エージェンティックコマースに関する国内外の動向、主要プロトコルの整理、企業が検討すべき実装課題等について、正確な情報と実装知見を継続的に発信してまいります。

▼オウンドメディア

https://stellagent.ai/ja/insights

代表コメント

AIエージェントが商品を探し、比較し、購入を支援する流れは、もはや未来の話ではなく、すでに現実のものとなりつつあります。一方で、多くの企業様にとっては、仕様書やニュースを追うだけでは、自社が何から準備を進めるべきかの判断が難しい状況にあると認識しております。「エージェンティック・コマース・スタジオ」は、エージェンティックコマースをまず体験いただき、自社データで検証し、PoCから本番接続まで進めていただくための環境です。当社はツールを提供するに留まらず、企業がこの新しい購買チャネルにおいてどのような立ち位置を築くべきか、パートナーとして共に設計してまいります。

Stellagentについて

Stellagent株式会社は、AIコマース時代のデータハブと取引基盤を構築するインフラカンパニーです。エージェンティックコマース領域において、調査、検証環境、プロトコル実装支援、共同PoC、事業開発支援を通じ、EC事業者・決済サービスプロバイダー・ECプラットフォームのAIエージェント対応を支援しております。

会社名: Stellagent株式会社

所在地: 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F WeWork

設立: 2022年2月22日

URL: https://stellagent.ai/ja