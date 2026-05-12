株式会社GOAT競合【2026】食品EC業務まだ手でやってるの？AIで自動化できる8領域と今すぐ使える実践手順を無料公開

株式会社GOATは、「【2026】食品EC業務まだ手でやってるの？AIで自動化できる8領域と今すぐ使える実践手順」を無料公開しました。GOATが実際の支援現場で活用しているAIツールと運用ノウハウを、食品EC特有の法令リスクの注意点とセットで体系化したガイドです。

■ AIを「使っているつもり」で、業務が全然楽になっていない事業者へ

「AIを使いたいが何から始めればいいかわからない」--この状態の食品EC事業者が増えています。一方でAIを活用し始めた事業者からは「生成文をそのまま使ったら薬機法に引っかかりそうな表現が含まれていた」という事例も出てきています。

食品ECのAI活用は2つのリスクがあります。

１.活用できる領域を把握していないために人手不足が解消されない。

２.法令チェックなしにAI出力をそのまま使い、薬機法・食品表示法のリスクを抱える。

このガイドは、GOATが支援現場と社内ヒアリングから整理した「食品ECで安全に・実際に使えるAI活用法」を収録しています。

■ 資料に収録されている主な内容

📊 商品説明文・コピー生成

「ターゲット・USP・差別化ポイント」を明示したプロンプト設計でAI出力の精度を上げる方法。顧客レビューから拾った言葉でブレンドして「人間味」を加える実践手順

📊 AI画像生成とCanvaの組み合わせ活用

商用利用可能なプランでのシズル画像生成。AI生成はたたき台・実写でブラッシュアップの正しい使い方と楽天・Yahoo!画像ガイドラインの確認ポイント

📊 レビュー分析・競合レビュー抽出

月1回・競合商品の低評価レビュー50件をAIに分析させて「市場の不満構造」を可視化する手順。商品改善・LP改善の優先度決定への活用法

📊 食品EC特有のAI活用リスクと法令チェック

クレーム対応下書きAIの正しい使い方。薬機法・景品表示法・食品表示法への適合確認は必ず人間が行う前提でのAI活用フロー

代表コメント

「GOATでは支援現場でAIを積極的に活用していますが、「AIはたたき台・確認は人間」という原則を徹底しています。特に食品分野では成分・効果・原材料の表記に関する法令チェックは必ず人間が行う必要があります。AIを使って効率化できた分だけ、人間は商品企画やブランド体験向上という創造的な業務に時間を使えるようになる--まずルーティン業務の中でどれか1つをAIに置き換えるところから、今日動き出してください。」



- 株式会社GOAT 代表取締役 吉永俊

■ このシートが今すぐ必要な食品EC事業者

AIを使いたいが「食品ECのどの業務に使えるか」が整理できていない

ChatGPTで商品説明文を生成してみたが、クオリティが低くそのまま使えない

AI出力に薬機法・食品表示法に抵触する表現が含まれていないか確認する仕組みがない

【お申し込みはこちら】

「【2026】食品EC業務まだ手でやってるの？AIで自動化できる8領域と今すぐ使える実践手順を無料公開」は、株式会社GOATの公式サイトにて無料配布中です。

📥お申し込みURLはこちら(https://goat-ec.com/whitepaper/8-areas-that-can-be-automated-with-ai/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260508-109)

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💡「今の支援会社がやっていることをモニタリングしてほしい」

💡「食品ECの専門的な知識がある担当者に話を聞きたい」

💡「広告を運用しているが、効果が出ていない」

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楽天市場・Amazonの運用支援や広告運用、売上アップをサポートします。

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