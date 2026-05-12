カンビア、理系採用に特化したWebメディア「理系採用ナレッジ」を立ち上げ

株式会社カンビア

株式会社カンビア（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小山優真）は、理系採用に取り組む企業の人事・採用担当者向けWebメディア「理系採用ナレッジ」を立ち上げました。理系の新卒採用・中途採用に対応し、採用ノウハウ、市場動向、理系分野の基礎知識、採用施策の考え方など、実務に役立つ情報を発信します。

■ 「理系採用ナレッジ」立ち上げの背景

理系就活サイト「リケイマッチ」を運営する当社では、企業の新卒採用・中途採用を支援する中で、理系採用における情報不足や専門分野理解の難しさといった課題に向き合ってきました。

理系採用は、専門分野や職種の幅が広く、一般的な採用活動と比べても理解すべき領域が多い分野です。専攻や技術領域によって学んできた内容や経験は大きく異なり、職種によって求められる知識やスキルも変わります。

そのため、理系採用では、採用広報、ダイレクトリクルーティング、面談・選考設計などの採用施策に加え、専攻分野、履修科目、研究テーマ、技術領域、業界・職種経験などをどう理解し、候補者にどのように訴求するかが重要になります。新卒採用では学生の就活スケジュールやインターンシップ、中途採用では転職理由や転職潜在層へのアプローチなど、それぞれの採用フェーズに応じた観点も求められます。

一方で、理系採用に関する情報は、採用担当者が実務で使いやすい形に整理されているとは限りません。特にメーカー（製造業）では、機械、電気電子、化学、材料、生物、土木建築など、IT以外の理系分野も多く関係しますが、採用ノウハウが外部から見えにくいケースもあります。

実際に、理系採用に取り組む人事・採用担当者からは、情報収集の難しさについて以下のような課題感を伺ってきました。

- 理系採用に関する情報が少ない- 特にメーカー向けの採用ノウハウが不足している- エンジニア採用の記事を読んでも、IT領域が中心になっている- 資料請求やダウンロードをしないと記事を見られない- 資料請求すると営業連絡が来るため、気軽に情報収集しにくい

こうした背景を踏まえ、「理系採用ナレッジ」では当社がこれまで蓄積してきた理系採用の知見を、資料請求不要・ダウンロード不要で公開します。理系採用に取り組む企業がWeb上で気軽に学べる情報メディアとして運営していきます。

■ 採用担当者が実務で使える形に、理系採用の知見を整理

「理系採用ナレッジ」では、理系採用に必要な知見を、採用担当者が実務で使いやすい形に整理して発信します。扱う領域は、新卒採用・中途採用の双方です。採用戦略、採用広報、ダイレクトリクルーティング、インターンシップ、大学訪問、リファラル、調査結果の解説など、理系採用に関わる幅広いテーマを扱います。

また、採用ノウハウだけでなく、採用でも役立つ理系そのものの基礎知識も発信します。理系採用では、研究テーマ、技術領域、専門用語など、採用担当者にとって判断が難しい情報が多く出てきます。すべてを専門家のように理解する必要はありませんが、求職者や社内部署との会話を有意義にするためには、最低限押さえておきたい知識があります。

一方で、理系分野をすべて専門的に学ぼうとすると、範囲が膨大になりすぎます。そのため「理系採用ナレッジ」では、専門的な内容を網羅的に解説するのではなく、採用担当者が実務で使いやすい形に整理して発信します。新人の採用担当者が基礎から学べる内容から、すでに理系採用に取り組む担当者が施策改善に活かせる内容まで、段階に応じて活用できるメディアを目指します。

■ 蓄積してきたナレッジをオープンに発信

当社はこれまで、理系学生・既卒・第二新卒の就職活動や、企業の理系採用を支援する中で、求職者側・企業側の双方に関する知見を蓄積してきました。今回立ち上げた「理系採用ナレッジ」では、これまで蓄積してきた知見をもとに、人事・採用担当者向けの情報メディアとして新たに発信していきます。

・理系採用ナレッジ

https://rikeimatch.com/recruit-knowledge(https://rikeimatch.com/recruit-knowledge/)

また、求職者向けにはすでに理系就活メディアを運営しており、就活ノウハウ、業界・職種研究、キャリア形成、理系の学びなどを発信してきました。

・理系就活メディア

https://rikeimatch.com/contents(https://rikeimatch.com/contents/)

理系人材が何に悩み、どのような情報を求め、どのような企業に関心を持つのか。企業側はどのように情報を届け、どのように自社の魅力を伝えるべきなのか。求職者側と企業側の両方を見てきた当社だからこそ提供できる視点を、今後も記事として公開します。

なお、「理系採用ナレッジ」では立ち上げ時点ですでに10本以上の記事を掲載しています。今後も、理系採用に取り組む人事・採用担当者が継続的に学べるよう、記事コンテンツを拡充する予定です。

■ 理系就活サイト「リケイマッチ」とは

「リケイマッチ」は、理系学部生（機械・電気電子・情報・数物科学など）に特化したスカウト型の就活サイトで、ダイレクトリクルーティングや逆求人とも呼ばれる形式です。

学生は、プロフィール登録だけで企業からスカウトを受け取ることができ、AIによるガクチカ作成・添削や面接診断なども利用することができます。

企業は、新卒採用における選考だけでなく、短期・長期インターンシップ募集を目的としたスカウトや募集掲載も可能であり、学年を問わずリーチできます。なお、既卒・第二新卒向けには募集掲載機能（β版）も提供しています。

・学生向け登録ページ https://rikeimatch.com

・企業向け紹介ページ https://cambiainc.co.jp/recruiting

■ 株式会社カンビアについて

2020年11月、代表・小山が設立。「理系のキャリアに、より良い選択と納得を」というミッションを掲げ、「リケイマッチ」を開発・運営。採用市場の変化に対応しながら、理系人材の価値最大化に向けたサービスを展開しています。

【会社概要】

会社名：株式会社カンビア

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

代表者：代表取締役 小山優真

設立：2020年11月2日

事業内容：理系就活サイト「リケイマッチ」の開発・提供、Webメディア運営、採用動画制作

会社HP：https://cambiainc.co.jp

YouTube：https://www.youtube.com/@rikeimatch

Instagram：https://www.instagram.com/rikeimatch

TikTok：https://www.tiktok.com/@rikeimatch