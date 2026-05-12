日本初となる「ばとんハイドロミニファーム」初号機、大阪府熊取町の福祉施設へ納品

合同会社ばとん

合同会社ばとん（兵庫県南あわじ市）が展開する屋内型小型水耕栽培設備「ばとんハイドロミニファーム」として初めての導入事例となる初号機を、大阪府熊取町の多機能型複合施設「パンモア」へ納品いたしました。

ばとんハイドロミニファーム

「ばとんハイドロミニファーム」は、限られた屋内空間でも設置しやすい、小型・縦型の水耕栽培設備です。植物生育に適したLED照明と水耕栽培システムを組み合わせることで、天候や季節に左右されにくい栽培環境を整えることができます。

初の導入事例として

今回の納品は、合同会社ばとんが展開する「ばとんハイドロミニファーム」の初の導入事例となります。

福祉施設における日々の作業機会づくり、施設の特色づくり、見学対応、地域との接点創出までを見据えた取り組みであり、屋内空間を活用した農福連携の新たな形を提案する第一歩です。

納品時には、ミニトマトやハーブ類などを実際に栽培した状態で設備を設置し、施設職員の方々に向けた運用説明も実施いたしました。

今後は、パンモアにおける生産活動、利用者の作業機会づくり、施設内外への見学対応、地域との接点づくりなど、福祉施設における新たな活用可能性を検証してまいります。

ばとんハイドロミニファーム

福祉施設における屋内型水耕栽培と農福連携の可能性

縦型の育苗パイプ

合同会社ばとんでは、これまで屋内型水耕栽培設備の企画・販売を通じて、空きスペースの活用や地域資源の再編集に取り組んできました。

特に福祉施設における水耕栽培は、単なる農作業にとどまらず、利用者の作業機会づくり、施設の特色づくり、外部発信、地域交流へとつながる取り組みです。

また、完全屋内型であることにより、天候や屋外作業環境に左右されにくく、施設内で段階的に取り組める点も特徴です。福祉施設が農福連携に取り組むうえで、新たな選択肢の一つになり得ると考えています。

「ばとんハイドロミニファーム」は、従来の大規模な植物工場とは異なり、まずは小さく始められることを重視した設備です。

施設の一角に設置し、栽培・収穫・販売・見学対応までを段階的に組み立てることで、福祉施設ごとの目的や運営体制に合わせた導入が可能です。

今回のパンモアへの初号機納品を皮切りに、合同会社ばとんでは、生活介護事業所、就労継続支援B型事業所、障害者支援施設、地域共生に取り組む法人、農福連携に関心を持つ事業者などに向けて、屋内型水耕栽培設備の導入提案を進めてまいります。

ばとんハイドロミニファームの主な特徴

「ばとんハイドロミニファーム」は、合同会社ばとんが提案する小型・縦型の屋内型水耕栽培設備です。

屋内の限られたスペースを活用し、ミニトマト、イチゴ、ハーブ類、葉物野菜、エディブルフラワーなどの栽培に対応します。

主な特徴は以下の通りです。

・屋内設置に適した小型・縦型設計

・幅約1.4m、奥行き約0.6m、高さ約2.3mから設置可能

・植物生育に特化したLED照明を搭載

・天候や季節に左右されにくい栽培環境

・福祉施設における作業機会、見学対応、地域交流への活用を想定

・大規模導入前の検証用設備としても利用可能

ミニトマトミズナ

植物生育に特化したLED

多機能型複合施設パンモアについて

多機能型複合施設パンモアは、大阪府泉南郡熊取町にある、社会福祉法人のぼり藤の福祉複合施設です。児童発達支援・放課後等デイサービス、福祉型短期入所、就労継続支援B型、リハビリサービスなどを備え、子どもから高齢者まで、地域で暮らす人々の毎日を多面的に支える施設です。

パンモアが掲げるコンセプトは、「心で世代をつなぎ、地域を照らす希望の灯台」。

子どもたちの成長、働く力の育成、家族の安心、高齢者のいきいきとした暮らしを支えながら、地域の中で人と人がつながる場所を目指しています。

支援を受ける人、家族、職員、地域の人々が交わり、それぞれの「やってみたい」や「できた」を積み重ねていく。パンモアは、福祉サービスの枠を越えて、地域の暮らしにあたたかな循環を生み出す拠点です。



今回の設備導入により、施設内での新たな生産活動や、利用者・職員・地域をつなぐ取り組みの一つとして、水耕栽培設備の活用が期待されます。

合同会社ばとんについて

合同会社ばとんは、兵庫県南あわじ市および東京都を拠点に、屋内型水耕栽培設備の販売、地域資源を活用した事業企画、福祉・地域・空きスペース活用に関する提案を行っています。

水耕栽培設備の販売においては、導入目的の整理、運用イメージの設計、施設ごとの活用方法の提案を含めた支援を推進しています。

https://llcbaton.co.jp/batonhydrominifarm/