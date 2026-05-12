デリケートゾーンケアブランド「laugh.(ラフドット)」シリーズ累計販売数350万個を突破

株式会社laugh.

デリケートゾーンケアブランド「laugh.(ラフドット)」(本社：東京都豊島区、代表取締役：林千尋)が展開するインティメイトケアシリーズが、累計販売数350万個を突破しました。

この半年で約50万個の販売数を伸ばしており、

“香りで選ぶデリケートゾーンケア”というフェムケアの新しい価値観が、生活者の中で着実に広がりを見せています。

laugh.シリーズが選ばれる２つのポイント

- 香りで選ばれるデリケートゾーンケア

laugh.は、デリケートゾーンケアを特別なものではなく、

ボディソープを選ぶような感覚で取り入れられる、身近なセルフケアアイテムとして提案してきました。

laugh.では、お客様がその時の気分を高めるセルフケアアイテムを目指し、 常に5種類以上の香りを展開しています。

ピュアムスクやスイートブーケに加え、限定香料として展開していた「アクアラベンダー」は、お客様からのご要望を多くいただき、このたび定番ラインナップとして展開を開始しました。

気分やシーンに合わせて香りを選ぶことで、

デリケートゾーンケアをより前向きに、日常に取り入れやすいものへと提案していきます。

- 肌にやさしい処方設計

laugh.は、デリケートな肌にも配慮した10種のフリー処方設計を採用し、

毎日のケアに取り入れやすい使い心地を追求しています。

香りだけでなく、テクスチャーや使用感にもこだわることで、 “続けやすい心地よさ”を実現。

デリケートゾーンケアを特別なケアではなく、

日常の延長線にあるセルフケアとして提案しています。

今後の展望

laugh.は、「すべての人にとってデリケートゾーンケアが当たり前の選択肢となる社会をつくる」ことを目指し、香り・デザイン・使用感といった感性に寄り添うものづくりを続けてきました。

シリーズ累計販売数350万個の達成と、この半年での販売伸長は、

デリケートゾーンケアが生活者にとって“身近な選択肢”として受け入れられつつあることの表れです。

今後は、香りで選べる楽しさと、肌にやさしい処方設計の両立を大切にしながら、

より多くの方にとってデリケートゾーンケアが自然に日常に溶け込む存在となるよう、

“身近なセルフケアのひとつ”としての価値をさらに広げていきます。

商品特長

laugh.（ラフドット）では基本ケアとして、インティメイトウォッシュ・インティメイトクリームを提供しています。

インティメイトウォッシュは、デリケートゾーンにやさしい泡タイプで、ふわふわの泡が汚れを包み込み、優しく洗浄します。インティメイトクリームは、浴室内での使用が可能で、乾燥・くすみ*¹・ニオイ*²にアプローチします。また、＋αのケアとして、瞬時にリフレッシュできるインティメイトミストや衛生的かつ簡単にケアをしたい方におすすめのインティメイトワイピーなど、多彩な商品をラインナップしております。



*1乾燥による肌印象

*2香りによるマスキング効果

≪基本ケア≫

laugh.（ラフドット）インティメイトウォッシュインティメイトウォッシュ

泡タイプの弱酸性処方デリケートゾーンソープ。肌をととのえることができ、保湿力に優れたCICA成分*¹を配合しております。独自のフローラ設計でもっちりとした泡で汚れを落とし、気になるニオイ*²にもアプローチします。

*¹マデカッソシド、ペンチレングリコール、水

*² 洗浄効果によるもの

laugh.（ラフドット）インティメイトクリームインティメイトクリーム

濡れた肌のまま使用できる保湿クリーム。美容成分をたっぷり配合した洗い流せるデリケートゾーンケアクリームです。ニオイ*³だけでなく、くすみ*⁴や乾燥にも保湿をしながらアプローチします。

*³香りによるマスキング効果

*⁴ 乾燥による肌印象

≪手軽な＋aケア≫

laugh.（ラフドット）インティメイトフレッシュミストインティメイトフレッシュミスト

いつでもどこでも気になる時にシュッ！ポーチにもすっぽり入るサイズだから、持ち運びにも便利なデリケートゾーンケアミスト。肌をケアしながら瞬時にニオイ*⁵をリフレッシュします。おでかけ時に気になった時のためのデイケアアイテムとしておすすめです。

*⁵ 香りによるマスキング効果

laugh.（ラフドット）ワイピーインティメイトワイピー

個包装で、持ち運びに便利なデリケートゾーン用ウェットシート。

使用後の爽快感、また皮膚の乾燥を防ぐ成分を豊富に配合、素材も肌にやさしい天然素材（レーヨン100%）で安心です。

laugh.（ラフドット）ヘアリムーバー(販売名：薬用ソヴール-53)ヘアリムーバー

身体のうぶ毛からアンダーヘアまで全身に使える*⁶除毛クリーム(医薬部外品) 。有効成分「チオグリコール酸カルシウム」が、毛に含まれるたんぱく質を溶かし毛を除去します。除毛クリーム特有のニオイを感じさせない、甘くてさわやかなシトラスの香り。

*⁶顔面、粘膜、損傷等、腫物、湿疹、ただれ、その他炎症を起こしている部位は避けてください。

laugh.（ラフドット）薬用ホワイトセラム(販売名：薬用ソヴール-51R)薬用ホワイトセラム

Wの有効成分を配合した、全身に使える医薬部外品の美白*⁷美容液。有効成分「トラネキサム酸」と「水溶性プラセンタエキス」がメラニンの生成を抑制し、シミ・そばかすを防ぐ。くすんだ肌*⁸にうるおいを与え、キメの整った透明感のある肌へと導く。落ち着きのあるホワイトティーの香り。

*⁷乾燥によってキメが乱れた肌印象

*⁸メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

商品概要

laugh.（ラフドット）インティメイトウォッシュ

容量：100mL

香料：無香料・スイートブーケ・リラックスバーベナ・ピュアムスク

単品価格：4,378円（税込）※送料・手数料別



laugh.（ラフドット）インティメイトクリーム

容量：75g

香料：無香料・スイートブーケ・リラックスバーベナ・ピュアムスク

単品価格：4,928円（税込）※送料・手数料別



laugh.（ラフドット）インティメイトフレッシュミスト

容量：14mL

香料：無香料・スイートブーケ・リラックスバーベナ・ピュアムスク

単品価格：3,828円（税込）※送料・手数料別

laugh.（ラフドット）WIPIE

容量：15枚入り

香料：スイートブーケ

単品価格：3,278円（税込）※送料・手数料別

laugh.（ラフドット）ヘアリムーバー

容量：75g

香料：シトラス

単品価格：4,565円（税込）※送料・手数料別

laugh.（ラフドット）薬用ホワイトセラム

容量：30g

香料：ホワイトティー

単品価格：3,982円（税込）※送料・手数料別

株式会社laugh.とは

「理想の姿を叶えるために、伴走し続ける」を経営理念に掲げる、株式会社HRCの子会社として2022年10月1日に創業。女性向けのフェムケアブランド「laugh. （読み方：ラフドット）」を立ち上げました。



≪ミッション≫

「私に生まれてよかった」をすべての女性に。

そして、あなたの誇れる日々に寄り添い、「女性の生き方そのもの」につながるブランドになることを約束します。



≪ビジョン≫

一人ひとりの女性が、自分に必要なケアを理解し、自分のために選択できる世の中をつくります。

そのために、安全でハイクオリティな商品やポジティブなブランド体験をお届けし、多様なライフスタイルをサポートします。

▼販売店：ECサイト「laugh.公式ストア」

https://laughdot.jp/(https://laughdot.jp/)

会社概要

■株式会社laugh.

所在地：東京都新宿区高田馬場2-16-11 高田馬場216ビル7階

代表者：代表取締役 林千尋

創 業：2022年10月

資本金：3,000万円

URL：https://laughdot.jp/

【ネクステージGroup】

■ネクステージグループホールディングス株式会社

所在地：東京都新宿区高田馬場4丁目9-12 日新西北ビル7F

代表者：代表取締役 丹野直人

創業：2006年8月

資本金：1億3,456万円＊資本準備金含む

従業員：200名（グループ全体：2024年4月時点）

URL：https://c-nextage.com/

【通販領域】

■株式会社HRC

所在地：東京都豊島区高田3-14-29 KDX高田馬場ビル5階

代表者：代表取締役 中沢宏

創 業：2015年10月

資本金：3,000万円

従業員：81名（2024年4月時点）

URL：https://c-hrc.com/