開業55周年記念ホテルバーテンダーによって選び抜かれた秩父のシングルモルト。オリジナルラベルの記念ウイスキーボトルを限定100本で販売！アンバサダーを招いた１日限定イベントも開催。

株式会社京王プラザホテル

https://www.keioplaza.co.jp/event/malt2026(https://www.keioplaza.co.jp/event/malt2026)

株式会社京王プラザホテル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：若林克昌）は2026年6月5日（金）に開業55周年を迎えるにあたり、ジャパニーズクラフトウイスキーとして国内外で高い評価を受ける「イチローズモルト」を使用し、ホテルバーテンダーによって選び抜かれた秩父のシングルモルトを、オリジナルラベルで100本限定販売いたします。また、7月5日（日）には記念ボトルを特別試飲いただけるほか、本商品の魅力をより深くご体験いただける機会として、イチローズモルトの製造・販売を行う株式会社ベンチャーウイスキーのグローバルブランドアンバサダー・吉川由美氏を講師に招いた1日限定イベントも開催いたします。

■開業55周年を記念した“ここでしか味わえない一杯”

今回販売するオリジナルボトルは、開業55周年を記念し、当ホテルのバーテンダー3名が自ら企画に携わった特別な1本です。味わいの選定にあたり、秩父蒸溜所で原酒の特性や熟成工程について理解を深めながらテイスティングを行い、目指す味わいを追求しました。構成原酒には、バーボンバレルを主体に、シェリー樽、白ワイン樽、さらにイチローズモルトの特徴でもあるミズナラ樽で16年熟成された原酒を組み合わせることで、幾層にも重なる奥行きのある味わいを実現。その中には、フロアモルティングによるものも含まれており、柔らかく繊細なフレーバーが全体を包み込みます。しっかりとした骨格を持ちながらも、華やかさと余韻の広がりを兼ね備えた、記念ボトルにふさわしい仕上がりとなりました。

■歴史を受け継ぐ館内アートを表現したラベルデザイン

ボトルラベルには、＜カクテル＆ティーラウンジ＞の窓外を彩る、陶芸家會田雄亮による作品「陶の庭」をモチーフとして採用しました。1971年の開業時、デザイナーの剣持勇氏のアートディレクションのもと参画した會田氏は、館内各所に多くの作品を手がけています。「陶の庭」はその系譜を受け継ぎ、2014年に開業以来44年ぶりに新たな作品として生まれ変わった象徴的な空間です。月夜に浮かぶ山々の情景をイメージした本作は、繊細な色彩のグラデーションを持つ陶壁と、大地のエネルギーを表現したオブジェにより構成され、時間や光の移ろいによって多彩な表情を見せます。

その意匠をラベルに落とし込むことで、ホテルが55年にわたり培ってきた文化と美意識を一本のボトルに凝縮しました。時の積み重ねに思いを馳せながら味わう、特別な一杯をお届けいたします。

■概要

・販売開始 ： 2026年６月１日（月）～

・店 舗 ： 館内バー・ラウンジ

・料 金 ： 1名様 100,000円（サービス料・税金込）

・内 容 ： イチローズモルト 京王プラザホテル開業55周年記念ボトル（700ml）

アルコール度数53％

※館内バー・ラウンジでお楽しみいただくボトルキープ用となります。

■ブランドの魅力や最新の取り組みを体感する1日限定イベントも開催

ホテルオリジナルボトルの販売にあわせ、メインバー＜ブリアン＞にてイチローズモルトの世界観を体感いただける1日限定の特別イベントを開催いたします。本イベントでは、オリジナルボトルを含む計6種類のウイスキーをご用意。樽出し原酒などの貴重なラインナップを飲み比べながら、それぞれの個性や味わいの違いをお楽しみいただけます。また、和食料理長 八木澤大輔による特製ペアリング料理をご提供。ウイスキーの香りや余韻を引き立てる繊細な味わいとのマリアージュを通じて、新たな魅力をご体感いただきます。さらに当日は、ベンチャーウイスキーのグローバルブランドアンバサダーである吉川由美氏を講師に迎え、イチローズモルトの歴史や哲学に加え、苫小牧蒸溜所をはじめとした最新の取り組みや原酒の現状などについても、初心者の方にもわかりやすく解説いたします。

◆イチローズモルト グローバルブランドアンバサダー 吉川由美氏・プロフィール

1981年栃木県生まれ。バーテンダーとしての経験を積み、2008年のニューヨークでの武者修行を経て、2011年にスコットランドへ渡航。スコッチウイスキーの産地として知られるスペイサイドのウイスキーBar「ハイランダーイン」でバーテンダーを務める傍ら、アイラ島のブリックラディ蒸溜所にてウイスキー造りに携わる。日本帰国後、現在はベンチャーウイスキーにてグローバルブランドアンバサダーとして勤務。2019年、ウイスキーマガジン社主催のアイコンズ・オブ・ウイスキーにて、ワールドウイスキー・ブランド・アンバザダー・オブ・ザ・イヤーを受賞した。

メインバー ＜ブリアン＞

大人が集う正統派のホテルバーとして、開業当時から多くのお客様に愛されてきました。ジャパニーズモダンの礎を創ったといわれる工業デザイナーの渡辺力氏が、重厚感漂う落ち着いた空間を創り出しました。

ひときわ印象的なのが赤土レンガを積み上げた総レンガづくりの壁。ウイスキーの故郷、英国スコットランドから運ばれてきた伝統的な素焼きレンガは、「微笑むレンガ」とも称される名作です。

■イチローズモルトウイスキーセミナー 開催概要

・開催日時 ： 2026年7月5日（日）14:00～16:00

・会 場 ： 京王プラザホテル南館2階メインバー ＜ブリアン＞

・アクセス ： JR・私鉄・地下鉄各線「新宿」駅西口から徒歩5分

都営大江戸線「都庁前駅」からB1出口階段を上がってすぐ

・料 金 ： 1名様 15,000円

・内 容 ： 前半 セミナー（ウェルカムドリンク、テイスティング6種）

後半 フードペアリング（和食料理4品、ドリンク3種）

【お申し込み方法】

・人数 ： 先着30名様

・申し込み方法 ： オンライン予約

・お問合せ ： （03）5322-8151 【レストラン予約直通 10:00～20:00】

※お申し込み・ご参加につきましても満20歳以上の方に限定させていただきます。

※記載の料金は全てサービス料・税金を含みます。※各種割引対象外となります。

※写真はイメージです。季節・天候、仕入れ状況によりメニュー内容、器等が変更になる場合がございます。

■京王プラザホテルについて

【会社概要】

社名：株式会社京王プラザホテル

所在地：東京都新宿区西新宿2-2-1

代表取締役社長：若林克昌

京王プラザホテル開業：1971年6月5日

事業内容：国際観光ホテル整備法に基づくホテル業及び付帯事業

会社ホームページ：https://www.keioplaza.co.jp/