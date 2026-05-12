セミナー「【5社の実践データを公開】2026年、新規事業の勝ち筋はここにある」にMomentum登壇決定！

Momentum株式会社

Momentum株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細井康平）は、2026年5月19日（火）に開催されるセミナー「【5社の実践データを公開】2026年、新規事業の勝ち筋はここにある」（主催：株式会社シェアウィズ）に登壇することをお知らせいたします。

セミナー概要

「リスクを抑えて新しい事業を立ち上げたい」「何から始めればいいか、手堅い進め方を知りたい」

──そんな皆様へ向け、新規事業支援の最前線に立つ5社が集結！

本セミナーでは、新規事業を成功に導くための「手堅い立ち上げ方」と「無駄のない集客戦略」を一挙に公開します。

明日から使えるノウハウが詰まった60分。「うちの会社でも無理なく始められそう！」という確かな手応えをお持ち帰りいただけます。ぜひ、自社の新しい事業のヒントを探しにお気軽にご参加ください。

このような方におすすめ

セミナー詳細

- リスクを抑えて確実に収益化できる、新規事業のアイデアを探している方- 大きな予算や時間をかけずに、まずは小さく新規事業を試してみたい方- AI時代のWeb集客において、何から始めるべきか迷っている方- 顧客リストや初期費用「ゼロ」の状態から、新規開拓を始めたい方- Web広告の無駄な予算流出を防ぎ、費用対効果を最大化したい方- 日時 ：5月19日（火）12:00-13:00- 開催方法：オンライン（Zoomでの実施）- 参加費：無料- 登壇企業：株式会社カスタメディア、ディレクターバンク株式会社、株式会社ネクスウェイ、Momentum株式会社、株式会社シェアウィズ（登壇順）

お申し込みはこちら：https://wisdombase.share-wis.com/webinar/new-business-20260519/?partner_source=momentum

登壇者紹介

Momentum株式会社 マーケティング＆PRグループ 由井 銀河

大学卒業後、新卒採用支援会社でのSMB向けセールスを経てコクヨグループの企業に入社。

エンタープライズ向けのBPO事業でセールスに従事するかたわら、新領域プロジェクトリーダーやマーケティング業務を兼務。

Momentum株式会社ではセールスを経験後、現在はマーケティングを担当。

新プロダクトのプロモーション～マーケティングまでを務める。

Momentum株式会社について

Momentum株式会社は、「デジタル社会の信頼インフラをつくる」という理念のもと、全方位型で精度の高いアドベリフィケーションソリューションの開発・提供し、インターネット広告環境の健全化を促進します。これらの取り組みは、全てのステークホルダーの長期的な発展を促すだけではなく、デジタルマーケティングに関わるリスク対策のコスト・工数の削減を実現し、ビジネスをより本質的な課題へ向き合わせるためのリソースを創出します。

URL：https://www.m0mentum.co.jp