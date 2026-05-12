エポスポイントで奨学金寄付、想定超えの反響で早期達成　ガクシー、第1期留学奨学金募集開始へ

株式会社ガクシー

株式会社ガクシー（本社：東京都港区、代表取締役：松原良輔、以下 ガクシー）は、株式会社エポスカード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：相田昭一、以下 エポスカード）と連携して実施しているポイント寄付施策において、当初想定を上回る反響を受け、予定より早く第1期奨学金の組成に必要な目標へ到達したことをお知らせいたします。これに伴い、寄付を原資とした給付奨学金 「エポスみんなの留学支援奨学金（第1期）」 の募集を、2026年5月12日より開始いたします。

日常のポイントが、学生の挑戦を後押しする奨学金へ

本取り組みは、エポスカード利用で貯まるポイントを活用し、会員の皆さまが1ポイント＝1円として寄付できる仕組みです。

2025年10月に寄付先団体としてガクシーが追加されて以降、多くの会員の皆さまより「若者の学びや挑戦を応援したい」という想いが寄せられ、このたび想定を上回るスピードで第1期奨学金創設に必要な資金が集まりました。

一人ひとりの日常の行動から生まれたポイントが積み重なり、実際に学生の留学挑戦を支える奨学金として形になったことは、新しい社会参加のモデルであると考えています。

第1期奨学金概要

◼️名称

エポスみんなの留学支援奨学金（第1期）

◼️奨学金種別

給付奨学金（返済不要）

◼️対象者

日本国内の大学・大学院・短期大学・専門学校等に在籍、または入学予定で、年内の海外留学を検討している学生

◼️特徴

本奨学金は、留学プランが未確定の方が対象です。選考通過後、ガクシー留学を通じて自身に合った留学プランを選定いただきます。

◼️募集はこちら

https://gaxi.jp/organization/nGvrO6JzEq6PXbKQ/project/VAoyk6Vd19R1B47M

背景：留学したくても、費用で踏み出せない学生たち

海外で学びたい、世界を見てみたい。そうした意欲を持ちながらも、円安や物価高、渡航費上昇などを背景に、費用面から留学を断念する学生は少なくありません。

今回創設された奨学金は、そうした学生たちの「行きたい」という気持ちを後押しし、最初の一歩を支えることを目的としています。

寄付者様の善意が、未来世代の行動変容につながる仕組みとして、今後も継続的な支援拡大を目指します。

今後の展望

本取り組みは今回の第1期募集にとどまらず、今後も継続的なポイント寄付を通じて、第2期・第3期と新たな奨学金創設へつなげていく予定です。

ガクシーは、奨学金を起点に、若者の挑戦機会を広げる社会インフラづくりを推進してまいります。若者が経済的理由で夢を諦めなくてよい社会の実現に向け、企業・生活者・学生をつなぐ新しい支援の仕組みを広げてまいります。

株式会社エポスカードについて

丸井グループのフィンテック事業のさらなる発展を目的として、2004年10月に設立されました。2005年4月には、丸井(現：株式会社丸井グループ)より運転免許プランや保険等のサービス商品の販売を引き継ぐとともに、2006年3月にはエポスカードの発行を開始いたしました。さらに2007年10月には、丸井の持株会社化に伴い、カードショッピングやキャッシングの事業を引き継ぎ、現在に至っております。カード事業の発展拡大を通じて、幅広く丸井グループをご利用いただくお客さまのご満足をいただくため、サービスの拡充に努めてまいります。

▼エポスカード

https://www.eposcard.co.jp

▼丸井グループ

https://www.0101maruigroup.co.jp/

株式会社ガクシーについて

株式会社ガクシーは、『諦めなくていい社会の実現』を目指して若者の可能性を広げる新しいお金の流れを創造する事業を行っています。奨学金利用者向けには奨学金情報サイト「ガクシー」を運営し、学校・地方自治体・財団などの運営団体向けにはクラウド型奨学金管理システム「ガクシーAgent」を、資金を提供したい個人や団体向けに簡単に奨学金を創設できるサービス「シン・奨学金」を提供しています。これらの事業を通じて、教育格差の是正・貧困の撲滅といった社会課題を解決してまいります。

＜企業概要＞

会社名： 株式会社ガクシー

代表者： 代表取締役 松原良輔

設立日： 2019年3月1日

所在地： 東京都渋谷区道玄坂1-21-1SHIBUYA SOLASTAビジネスエアポート渋谷南平台3F

資本金： 100,000,000円（2026年1月時点）

事業内容・サービス：奨学金プラットフォームの運営ガクシー(https://gaxi.jp/)／オリジナル奨学金設立支援シン・奨学金(https://gaxi-wellness.jp/)／奨学金DX推進事業ガクシーAgent(https://gaxi-agent.com/)

URL：https://gaxi.co.jp

ガクシーの取り組みを知りたい方

奨学生のインタビューやガクシーの事業インパクトが掲載されています。

ガクシーインパクトレポートはこちら(https://drive.google.com/file/d/1270zqvAbr-JrtgoCh3ruYxvXFZf5P0b-/view)

動画：ガクシーの目指す社会「奨学金という社会貢献」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-fjQ4htVlN4 ]