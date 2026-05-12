CHARLES & KEITH 2026年サマーコレクション発売　ナチュラルな素材感と構築的シルエットが際立つ、夏の新作バッグが登場

CHARLES & KEITH JAPAN 合同会社

グローバルファッションブランドのチャールズ&キース（CHARLES & KEITH JAPAN）は、サマー2026コレクション「SUMMER’S CALLING: ENDLESS SUMMER」を、ブランド公式オンラインストアおよび全国のストアにて順次発売しています。

光や空気がやわらかく溶け合う “ゴールデンアワー”から着想を得た本コレクションは、リラックスしたムードと前向きなエネルギーをまといながら、日常からリゾートシーンまでシームレスに寄り添うアイテムを提案します。

本コレクションは、「Picnic Day」と「Cruisin’ By」の2つのカプセルで構成され、昼から夜へと移ろう夏の時間を表現しています。気ままな外出やピクニックを思わせる「Picnic Day」は、ラフィア素材にフラワーモチーフのアップリケを施したバッグや、フルーツモチーフのチャームなど、シーズンムードを引き立てるディテールが特徴です。編み込み風の仕上げやフライニット素材を取り入れ、テクスチャーの豊かさも感じられるラインアップに仕上げています。

5月20日（水）より発売する「Cruisin’ By」では、より洗練された印象へとムードを移し、ブランドのシグネチャーバッグ「Delfina デルフィナ」を中心に展開。ダッフルバッグやショルダーバッグなど新たなシルエットを加え、実用性とデザイン性を兼ね備えたコレクションに仕上げています。アイコニックなハードウェアディテールはそのままに、より細部までこだわった仕上がりが魅力です。

「SUMMER’S CALLING: ENDLESS SUMMER」は、チャールズ&キース公式オンラインストア（https://charleskeith.jp）および全国のストアにて展開いたします。

Picnic DayPhilomena フィロメナ ラフィア フラワークロスボディ―バッグ / 13,900円Philomena フィロメナ ラフィア フラワークロスボディ―バッグ / 13,900円Philomena フィロメナ ラフィア フラワークロスボディ―バッグ / 13,900円Philomena フィロメナ ラフィア フラワーボウリングバッグ / 13,900円Philomena フィロメナ ラフィア フラワーボウリングバッグ / 13,900円Cruisin’ ByDelfina デルフィナ イロンゲイト ショルダーバッグ / 13,900円Delfina デルフィナ チェーン サイドベルト トートバッグ / 16,900円Delfina デルフィナ チェーン サイドベルト トートバッグ / 16,900円Delfina デルフィナ イロンゲイト ショルダーバッグ / 13,900円Delfina デルフィナ キャンバス チェーンサイドベルト ボウリングバッグ / 16,900円