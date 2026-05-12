国内最大級の「大型×透明」一体造形を実現。Uniontech社最新SLA 3Dプリンター2機をYOKOITO導入、YAM プロダクションサービスの拡充へ

株式会社YOKOITO導入するLITE 600 2.0(左)、RsPro 1800(右)

株式会社YOKOITO（本社：京都府京都市、代表取締役：中島 佑太郎）は、産業用SLA（光造形）3Dプリンターメーカー UnionTech社の超大型機「RsPro 1800」および「LITE 600 2.0」を導入いたしました。これにより、最長2,000mmの大型部品を分割なしで3Dプリントをする体制を構築。自動車、産業機械などの分野における「大型・高精度」なニーズに応えるため、現在本機らを活用した受託開発・造形サービスの拡充に向けて、検証を開始しております。

■ 導入の背景

YOKOITOは、3Dプリンターのハードウェア導入支援に留まらず、AM技術の研究と普及を目指すAM技術専門部門「YAM（Yokoito Additive Manufacturing）(https://www.yam-kyoto.com/)」を2021年に立ち上げました。以降、YAMでの活動を通して、日本の製造業が抱える課題をAM技術によって共に解決する「伴走型支援」を重視してきました。

支援を実践していく中で、多くの開発現場でボトルネックとなっていたのが、「大型部品の造形」です。分割接着による精度低下や強度の不安定さは、3Dプリント技術の実用化にあたっての課題のひとつでした。今回、2m級の一体造形を可能にする「RsPro 1800」を導入することは、単なる設備の拡充ではなく、サイズの制約を解消することで、当社のミッションである「すべてのアイデアを形にできる社会(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000086669.html)」の実現を一歩進めるものです。

■ 導入機体の特徴と使用材料

超大型SLA 3Dプリンター「RsPro 1800」： クリア材料「UTR-8100」

造形可能エリアは最大1,800×900×600mm（対角線利用で2,000mm超）。大型の自動車ランプユニットや流体視認モデルなど、分割が困難な透明パーツの一体成形を可能にします。

中型SLA 3Dプリンター「LITE 600 2.0」：ABSライク材料(ホワイト)「TUF-86」

造形可能エリアは最大600×600×400mm。プリント中の液面をミクロン単位で制御し、積層ずれなど造形の失敗を防ぎ、高速・高精細な造形が可能な中型機。靭性と強度を備えたABSに近い材料を使用し、筐体部品や製造治具といった機能検証用パーツを提供します。

■ UnionTech社について

UnionTech（ユニオンテック）社は、産業用SLA 3Dプリンターにおいて世界的なシェアを誇るメーカーです。20年以上の実績に基づいた高い技術信頼性を持ち、自動車や家電、医療など、世界各国の多岐にわたる産業界で採用されています。

■ 今後の展望：技術検証からサービス提供へ

現在YOKOITOでは、本機の性能検証をすすめています。今後この検証結果をもとに、AM技術をもちいてプロダクションサービスを展開する「YAM」でのヒューマンサイズ以上の受託開発、大型3Dプリントサービスの提供を予定しております。

正式なサービス開始に先駆け、大型造形に関する先行相談はもちろん、精度・材料特性を実機で確認されたい企業様への技術協力や、共同検証の機会も歓迎しております。また、大型造形に限らず受託開発・3Dプリントのご相談も随時承っております。ご検討中・ご希望の方はぜひお気軽にお問い合わせください。

YAMへのお問い合わせ :https://www.yam-kyoto.com/application/

株式会社YOKOITO

DF（Digital Fabrication）技術を通じて、「全てのアイディアをカタチにできる社会を目指す」をミッションに2014年に創業。歯科向け及び一般向け3Dプリンターの販売事業からはじまり、研究開発分野である「新工芸舎」の立ち上げ、そして2021年10月にはAM技術の研究と普及を目指すブランド「Yokoito Additive Manufacturing」を立ち上げる。



また同年、AM技術の研究・普及、3Dプリントサービス施設として「Yokoito Additive Manufacturing Center」を京都市内にオープン。

AM技術を背景にした生産プロセスの改革により、日本のモノづくりを発展させる事業を展開中。現在、自動車・家電・コンシューマー製品等の大手メーカー・サプライヤーや全国の主要大学・研究機関をはじめとする1200以上の顧客へAM技術に関するソリューションおよびサービスを提供している。



2022年11月よりDfAMからポストプロセスを含めたAMエコシステムの提供を開始。



【YAMが提供するサービス】

・3DプリンターなどのAM関連装置導入・導入後の支援

・DfAMコンサルティング

・3Dスキャニングおよび3Dデータ作成・編集

・AM量産支援/3Dプリントサービス

・AMに関連する各種講習・教育の実施

などAMに関わるトータル支援



代表者：代表取締役 中島 佑太郎

所在地：〒600-8357 京都府京都市下京区柿本町588-22

設立：2014年3月

事業内容：Additive Manufacturingにおける、ソリューション開発事業/ツールソリューション事業/研究開発事業

資本金：7300万円

URL：https://www.yokoitoinc.com/