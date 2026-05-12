AI×起業家精神×グローバル--テクノロジーで社会を変える女子中高生が6月20日（土）東京に集結！YouTube Liveでも全国に生配信

特定非営利活動法人Waffle

特定非営利活動法人Waffle（東京都港区、理事長：田中 沙弥果、以下Waffle）は、次世代のテックリーダー育成を目的とした世界最大級のアプリ開発コンテスト「Technovation Girls 2026」（後援：文部科学省・UN Women日本事務所）の日本公式ピッチイベントを、2026年6月20日（土）に東京都内で開催します。当日の模様はYouTube Liveにて全国に生配信します。

Technovation Girlsは、女子中高生（※）が社会課題の解決をテーマにアプリを開発し、ITスキルと起業家精神を学ぶ国際的な教育プログラムです。日本では、Waffleが公式アンバサダーとして、他の教育系NPOなどとも連携しながら参加者の支援を行っています。

今年は、Technovation Girlsの日本上陸10周年の節目の年。この10年で培ってきた支援体制・ネットワーク・卒業生コミュニティを結集した、集大成のイベントとして開催します。

今回、全国から参加した中高生たちは、最大5名のチームを組み、約6か月にわたり、テクノロジーによって社会課題を解決する方法を議論し、アプリを開発してきました。2026年度は全国47都道府県から78チーム・408名が参加。企業で活躍するビジネスパーソンによるメンタリングや、全国の参加者が集う対面イベントの実施、さらにはナイジェリア支部の参加者とのオンライン国際交流など、これまで以上に充実した支援・交流の機会を設け、参加者のモチベーションとアプリのクオリティは過去最高水準に達しています。

日本公式ピッチイベントは、米国本部で開催される世界大会とは別に、Waffleが中心となって毎年開催している独自のプログラムです。スタートアップの起業家がアクセラレーターや投資家に向けてプレゼンを行うのと同様に、事前審査で選ばれた11チームが審査員に対してアプリと事業計画をプレゼンし、評価を受けます。優秀なチームには、スポンサー企業から賞品やプロモーション支援が提供されます。

【今年度のTechnovation Girlsの注目ポイント】

■ AI倫理の視点を審査項目に導入。「技術と倫理の両立」を担うイノベーター育成へ

2026年度は、米国本部の審査基準にAIに関する評価項目が大きく加わりました。AIをどのように活用したか、使用したプロンプトの記録、そしてAI倫理への配慮、これらすべてが審査対象となりました。参加者はAIを「ただ使う」だけでなく、その影響を批判的に考える力を養うことができます。AIを活用したプロダクト開発において、倫理的観点とその活用プロセスを評価項目に加えることで、テクノロジーと社会の関係を問い直す視点が育まれます。単なるスキル習得を超え、責任あるイノベーターとしての素養として「技術力」から「技術と倫理の両立」を目指します。



■ 東京・大阪・ナイジェリア--リアルとオンラインで広がる交流の場

2026年度は、企業で活躍するビジネスパーソンや専門家メンターが参加者と直接向き合う対面フィードバックイベントをプログラム期間中に2回開催しました。NTTグループ、メットライフ生命保険株式会社、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社、日本マイクロソフト株式会社、株式会社セールスフォース・ジャパンなど、Technovation Girlsをサポートしていただいている企業からも大勢のボランティアがメンターとして参加していただきました。さらに、4月25日には昨年国内から約1万人が参加したという、ナイジェリア支部のTechnovation Girls参加者とのオンライン国際交流会も実施。業界・地域・国境を越えた交流機会の拡充を通じ、Waffleはテクノロジー分野における女性の進路やキャリアの選択肢を、より広く・より具体的に描ける環境づくりを進めています。

大阪会場（協力：NTTドコモ関西支社）には関西・中部・四国など全国各地から18名の中高生が集結。東京会場（協力：ユニアデックス株式会社）には、全国各地から57名が集結。ナイジェリア支部のTechnovation Girls参加者とのオンライン国際交流会の様子。

■ チャレンジステージも同時開催--2ステージで繰り広げられる熱戦

今年度も、ファイナリスト10チームに加え、予選で11～20位となったチームを対象とした「チャレンジステージイベント」を午前中に開催します。スタートアップさながらのリアルなピッチを経て、最優秀1チームは午後のファイナルステージへ進出できます。

【イベント概要（予定）】

- 開催日：2026年6月20日（土）- 会場：東京都内（詳細は後日発表）- 配信：YouTube Live（事前申込制）- 申込フォーム：https://technovationgirls2026.peatix.com午前｜チャレンジステージイベント（非公開） 11～20位チームによるピッチ、最優秀チーム選出午後｜日本公式ピッチイベント（一般公開・YouTube Live同時配信） ファイナリスト10チーム＋チャレンジステージ最優秀チームによるピッチ、授賞式

【Technovation Girls 2026 日本プログラム概要】

Technovation Girlsは、女子中高生が社会課題をテーマにアプリを開発し、ITスキルと起業家精神を学ぶ国際的な教育プログラムです。全国の中高生は、最大5人のチームで約6か月間、テクノロジーによる課題解決に取り組みます。

Waffleが提供する日本支援プログラムでは、スポンサー企業の協力のもと、以下の無償支援を通じて、地域や経験に関係なく誰でも安心して参加できる環境を提供しています。

アプリ開発講座：プログラミング・生成AIなど最新技術を学ぶ機会を提供

- AI応用講座：AI実装をサポートする専門メンターによる指導- ビジネス開発講座：ビジネスの基礎や起業体験をサポート- 伴走支援：第一線で活躍するビジネスパーソン・メンターによる継続サポート- 対面フィードバックイベント：全国の参加者が集まる対面の場を年2回実施- 国際交流：世界の参加者とつながるオンライン交流会を実施- パソコン・Wi-Fi貸出：必要な機器を無償で貸出し- 交通費支援：東京でのピッチイベント参加にかかる費用の一部を補助

【後援・スポンサー（2026年5月12日現在・順不同）】

後援：文部科学省 ／ UN Women（国連女性機関）日本事務所

スペシャルスポンサー：メットライフ財団 ／ レノボ・ジャパン合同会社 ／ NTTグループ

ゴールドスポンサー：株式会社セールスフォース・ジャパン ／ 株式会社日本総合研究所 ／ ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社

チャレンジステージ ゴールドスポンサー：株式会社セゾンテクノロジー ／ TokyoDev株式会社 ／ BIPROGY株式会社・ユニアデックス株式会社

チャレンジステージ ダイヤモンドスポンサー：デロイト トーマツ グループ

テクニカルスポンサー：富士通株式会社

メディアスポンサー：Forbes JAPAN

ラーニングサポートスポンサー：株式会社ネイティブキャンプ

【Technovation Girlsとは】 https://www.technovation.waffle-waffle.org/

Technovation Girlsは、米国のSTEM教育NPO「Technovation」が主催する、次世代の女性IT起業家の育成を目的とした、アイディア・ピッチ（プレゼン）・技術力・起業家精神の4つを競い合う10代のためのテクノロジー教育プログラムです。2025年度は世界117か国から約33,000人が参加しました。日本では、Waffleが他の教育系NPOなどと連携しながら世界大会への出場者を支援しています。

過去の参加者が文系から理系へ転じ、米国・スペインの大学（コンピューターサイエンス学部）への進学を果たす事例が生まれるなど、プログラムが若い世代の進路や人生に確かな変化をもたらしています。

【取材のお申し込みについて】

Technovation Girls 2026 日本公式ピッチイベントの取材をご希望のメディアの方は、6月12日（金）17:00までに、問い合わせフォーム（https://waffle-waffle.org/contact/）よりお申込みください。追って、広報担当より詳細をお送りします。

【特定非営利活動法人Waffle（ワッフル）】 https://waffle-waffle.org

テクノロジー分野のジェンダーギャップ解消を目指し、女性とノンバイナリーのエンパワーメントと社会構造の変革に取り組むNPO法人。月に1回キャリアとプロダクト開発を初心者から学べる「Waffle Club」国際的なアプリ開発コンテスト「Technovation Girls」への日本国内出場支援、企業と連携した各種イベントの開催など、多様な教育プログラムを展開。「経済財政運営と改革の基本方針（通称：骨太の方針）」をはじめとする政策への提言を通じて、社会構造の是正にも積極的に取り組んでいる。2020年第4回ジャパンSDGsアワード「SDGsパートナーシップ賞」受賞。主な著書に『わたし×IT＝最強説』（リトルモア刊）がある。

（※）米国「Technovation Girls 2026」の募集要項に沿って、トランスジェンダー・ノンバイナリー・ジェンダー・ノンコンフォーミングを自認する方で、女性向けの環境で学習したい方も対象とします。