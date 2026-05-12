酷暑を制す「Air Tech Spun® HEAT BLOCKスーツ」　産学協同開発素材がアップデートして新登場！

■この着心地と涼しさで酷暑を乗り切る！夏スーツの最適解多様化するビジネススタイルにおいても、重要な商談や会議では夏でもかっちりとしたスーツを着るシーンも多いのではないでしょうか。ORIHICAでは、暑い夏でもスーツを着用するビジネスパーソンへ向け、生地の機能性から縫製仕様にいたるまで、スーツ専門店ならではの技術を結集したビジネスウェアを展開しています。その中でも「Air Tech Spun®」を用いたスーツは、2023年の発売以来多くのお客様から支持を得ています。今回新登場する「Air Tech Spun® HEAT BLOCK」を用いたスーツは、従来の「Air Tech Spun®」に温度上昇抑制機能をはじめとする新たな機能と仕様を追加。夏に最適な一着としてアップデートしました。これからもORIHICAは、お客様のニーズに寄り添い、進化し続ける商品開発・販売を通じて、酷暑が続く夏のビジネスシーンにおいても快適に過ごせるようサポートしてまいります。【「Air Tech Spun®」の特長】「Air Tech Spun®」は従来の糸と比較して毛羽立ちが少なく、織った際に糸同士の毛羽の絡まりが少なくなることにより、従来の糸に比べて2倍以上もの通気性を発揮します。また、軽量肩パッドと薄手の芯地で軽い着心地を実現。さらっとした手触りと触るとひんやりした接触冷感性も備えています。※「Air Tech Spun®」は東亜紡繊株式会社の登録商標（第5898909号）です。