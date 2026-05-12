累計販売冊数500万冊突破！ちいさく持てるマスキングテープ「KITTA(キッタ)」10周年

株式会社キングジム

株式会社キングジム（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：木村 美代子）は、“日々をたのしむ”をテーマとした文房具ブランド『HITOTOKI（ヒトトキ）』のちいさく持てるマスキングテープ「KITTA（キッタ）」が、発売から10周年という節目に記念企画を展開します。また、10周年を記念した特設サイト（https://www.kingjim.co.jp/hitotoki/sp/kitta/10th/）を公開します。

「KITTA」は、マスキングテープがロール形状でかさばり、複数のテープを同時に持ち歩きづらいという不満に着目して開発した、マスキングテープです。あらかじめ使いやすい長さにカットされたマスキングテープをカードサイズの台紙にまとめることで、手帳やペンケースにもすっきり収まり、持ち歩きやすく、気軽に使える点が特長です。

2016年の発売から10年を迎え、「KITTA」はシリーズ累計販売冊数が500万冊※2を突破しました。日常使いはもちろん、手帳デコレーションやギフトラッピングなど、暮らしに寄り添う存在として、多くのお客様にご好評いただいています。これまでに40名以上の作家とのコラボレーションを実施したほか、切手風のシールタイプやジャバラタイプなど、さまざまな形状を展開してきました。また、発売から10年で221種類※1にラインアップを拡大し、文具ファンを中心に支持を広げています。

10周年を記念して、記念企画を順次展開します。10周年特設サイトの公開や記念アイテムの発売、これまでに登場したデザインの中から復刻柄を決定する参加型の投票企画や、特別仕様の新柄の発売など、「KITTA」を日頃よりご愛用いただいている皆様に向けた企画を予定しています。

今後も「KITTA」は、デザインや使い方の幅をさらに広げ、日常にささやかな楽しさを提案していきます。

※1 公式オンラインストア限定、イベント限定、海外販売限定KITTA、ノベルティも含む。

※2 2016年6月以降の累計販売冊数。公式オンラインストアでの販売実績含む。

■「KITTA」10周年記念企画

・特設サイトの公開

10周年記念企画のお知らせのほか、「KITTA」の歴史やこれまで発売してきたデザインの一覧、コラボレーションを実施した作家の紹介など、これまでの軌跡をまとめた特設サイトを公開します。

KITTA10周年記念サイト：

https://www.kingjim.co.jp/hitotoki/sp/kitta/10th/

※最新情報は、10周年特設サイトにて随時公開いたします。

・「KITTA10周年記念 ミニチュアKITTA」発売

KITTAをパッケージごとそのまま小さくしたような、遊び心のあるミニチュアサイズの記念アイテムです。これまでに発売したデザインを1冊にまとめ、HITOTOKI公式オンラインストアで発売します。

製品名：「KITTA10周年記念 ミニチュアKITTA」

発売日：2026年6月4日（木）

価 格：\1,500+消費税

※今後イベントなどで販売される可能性もございます。

・参加型企画「復刻KITTA」オンライン投票を実施

これまで発売したデザインの中から、再販売してほしい柄を選ぶ「復刻KITTA投票」を実施します。選ばれたデザインはHITOTOKI公式オンラインストアで販売する予定です。

・周年記念キャンペーンを開催

「KITTA」10周年を記念したキャンペーンをHITOTOKI公式Instagramで実施予定です。日頃の感謝を込めて、KITTAをより身近にお楽しみいただける企画を展開していきます。

HITOTOKI公式Instagramアカウント：@hitotoki_official

・10周年記念の特別「KITTA」を発売

特別仕様や新たな作家とのコラボレーションなど、特別な記念商品を企画、販売する予定です。

■「KITTA」の新デザインが登場

10周年という節目に先立って、新柄が登場します。今回は人気の切手風シールタイプに初めてクリア素材を採用した「クリア切手風シールタイプ」や、ぱっと目を引く「蛍光紙タイプ」、さまざまな形のダイカットシールが1冊にまとまった「クリアアイコンタイプ」の新作も登場します。

〈ちいさく持てるマスキングテープ「KITTA」製品概要〉

製品名：ちいさく持てるマスキングテープ「KITTA（キッタ）」

発売日：2026年6月5日（金）

価 格：クリア切手風シールタイプ \580+消費税 蛍光紙タイプ \580+消費税

クリア アイコンタイプ \540+消費税 ベーシックタイプ \380+消費税

ベーシックタイプ（ゴールド箔）\410+消費税

■『HITOTOKI（ヒトトキ）』アートディレクターからのコメント

アートディレクター ホーパーキーパー

「KITTA」のデザインでは、使う人が手に取ったときの楽しさや、使い終わったあとに残る余韻を意識してきました。立ち上げから関わるアートディレクターとして、KITTAらしさが自然と伝わるデザインであることを常に大切にしています。

10周年を迎えた今も、その姿勢は変わりません。

■『HITOTOKI（ヒトトキ）』とは

「何気ない日々をもっと好きになる、そのきっかけとなる"ひととき"をつくりだせるような文房具を提供したい」そんな想いで2017年に立ち上げたブランドです。「ほんのひとてま加えることで、暮らしが少し豊かに」というコンセプトのもとさまざまな製品を開発しています。持っているだけで嬉しくなったり、もっと集めたくなったり、使うほどに愛着が湧いたりするような「暮らしの中の"ひととき"がたのしくなる」文房具をお届けいたします。