【テンポスHD】12,800円からのインフルエンサー派遣。「スターインフルエンサー」公式サイトを公開！

株式会社テンポスホールディングススターインフルエンサーLP

飲食店向け厨房機器販売および多角的な経営支援サービスを展開する株式会社テンポスホールディングス（本社：東京都大田区、代表取締役社長：森下 篤史）は、店舗のSNS活用やWEB集客を支援するサービス「スターインフルエンサー」の公式サイトを新たに公開いたしました。

▼スターインフルエンサー 公式サイト

https://tenpos.online/diffusion/

■公式サイト公開の背景：インフルエンサーの「質」で集客に差をつける

SNSマーケティングが一般化する一方で、店舗オーナー様からは「インフルエンサーを呼んだが、投稿が売上に繋がらなかった」「お店の魅力が正しく伝わっていない」といった不満の声も聞かれます。

「スターインフルエンサー」は、こうしたミスマッチを解消するため、テンポスグループが長年培ってきた飲食店支援の知見をインフルエンサー側に教育。「店舗経営の課題を理解し、解決できるインフルエンサー」を育成・派遣する独自の体制を整えました。この度、本サービスの支援内容を可視化し、より多くの店舗経営者様へお届けするため、専用公式サイトを公開いたしました。

■サービス「スターインフルエンサー」独自の強み

1. テンポスの知見を注入した「教育型インフルエンサー」

登録インフルエンサーに対し、テンポスが持つ飲食店経営のノウハウに基づいた講習を定期的に実施しています。「ユーザーが来店を決めるポイント」や「お店が本当に求めている成果」を深く理解させ、個々の発信スキルを底上げしています。

2. 特に飲食に強い「実客数」へのコミット

飲食業界の現場を知り尽くしたテンポスだからこそ、単なる「映え」ではない、実来店・実売上に繋がる戦略的な投稿を指示。飲食業界特有の悩み（回転率、客単価、人手不足など）に精通したインフルエンサーが、お店の強みを的確に言語化・可視化します。

3. 多彩な業界への対応（美容・旅行・ホテル・コスメ等）

飲食業界で磨き上げた「勝てるSNS施策」を、美容・旅行・ホテル・コスメ業界にも展開。各業界のトレンドに敏感、かつ店舗ビジネスの仕組みを理解したインフルエンサーが、ブランド価値と集客力を同時に高めます。

4. 採用課題の解決までを伴走支援

SNSでの拡散を、Googleマップ対策（MEO）や採用ブランディングへと繋げます。ファンを増やし、自然と「働きたい」と思われる店舗づくりを、プロのコンサルタントが伴走してサポートします。

■今後の展開

テンポスホールディングスは、全国の店舗経営者様のパートナーとして、アナログな経営にデジタルの力を掛け合わせることで、生産性の向上と売上拡大を支援しています。公式サイトの公開を機に、インフルエンサーの育成・派遣を通じて、外食産業をはじめとする店舗ビジネス全体の活性化に寄与してまいります。

■担当者コメント

株式会社テンポスホールディングス 販促課 担当・古泉潤治

「飲食業界で培った私たちの支援ノウハウは、美容や旅行、コスメといった他業界の店舗経営においても非常に有効であると確信しています。今回、公式サイトを公開したことで、飲食以外のオーナー様にも『スターインフルエンサー』の価値を広くお伝えできる体制が整いました。インフルエンサーのスキルアップを常に行い、常にトレンドの最先端を店舗様に提供し続けることで、業界の垣根を超えた店舗ビジネスの活性化に貢献してまいります。」

株式会社テンポスホールディングスについて

「飲食店の経営を多角的に支援する」を掲げ、厨房機器販売の「テンポスバスターズ」を中心に、物件探し、内装、販促、人材紹介、教育支援など、飲食店経営に欠かせないあらゆるサービスをワンストップで提供しています。

【会社概要】

会社名：株式会社テンポスホールディングス

URL：http://www.tenpos.co.jp/

業種：商業（卸売業、小売業）

本社所在地：東京都大田区東蒲田2-30-17 サンユー東蒲田ビル 7階

電話番号：03-3736-0319

代表者名：森下篤史

上場：東証スタンダード

資本金：4億9900万円

設立：1997年03月