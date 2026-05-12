報道関係各位

立教大学スポーツウエルネス研究所（埼玉県新座市、所長：ライトナー・カトリン・ユミコ）は、2026年5月19日（火）に公開シンポジウム「スポーツ現場におけるセーフガーディングを考える ～ミラノ・コルティナ2026での経験を踏まえて～」を池袋キャンパスにて開催いたします。



田中ウルヴェ京氏



小塩康祐氏





野明花菜



土肥美智子



近年、国際オリンピック委員会（IOC）や国際サッカー連盟（FIFA）をはじめ、国際的なスポーツ組織においてアスリートの心身の健康（ウェルフェア）の重要性が叫ばれています。特に、暴力、ハラスメント、誹謗中傷などからアスリートや関係者を守り、安全な競技環境を確保する「セーフガーディング」の取り組みは喫緊の課題となっています。日本国内においてはまだ馴染みの薄い概念ですが、スポーツ現場に関わる全ての人にとって必須のリテラシーと言えます。

本シンポジウムでは、本年開催されたミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで、選手団の心身をサポートする「ウェルフェアオフィサー」を務めた専門家や、日本オリンピック委員会（JOC）の誹謗・中傷対策本部員が登壇します。また、同大会のスピードスケート女子団体パシュートで本学史上初の冬季五輪メダリストとなった現役学生アスリートの野明花菜選手（スポーツウエルネス学部4年次）も交え、スポーツ現場におけるセーフガーディングの現状と課題を議論し、これからの教育のあり方について討論します。

開催概要

名 称：「スポーツ現場におけるセーフガーディングを考える

～ミラノ・コルティナ2026での経験を踏まえて～」

日 時： 2026年5月19日（火） 18：30～20：00

場 所： 立教大学 池袋キャンパス 太刀川記念館３階 カンファレンスルーム（MAP）

対 象： 一般、競技団体関係者、本学教職員・学生など

主 催： 立教大学スポーツウエルネス研究所

登壇者プロフィール

■田中ウルヴェ京 氏

スポーツ心理学者（博士）／1988年ソウル五輪アーティスティックスイミング・デュエット銅メダリスト。スポーツメンタルトレーニング上級指導士としてトップアスリートを支え、ミラノ・コルティナ2026ではTeam Japanウェルフェアオフィサーを務めた。

■小塩康祐 氏

弁護士（TMI総合法律事務所）。海外スポーツ団体での経験を活かし、スポーツ庁やJOC等の法務サポートを提供。ミラノ・コルティナ2026ではJOC誹謗・中傷対策本部員を務めた。

■野明花菜

立教大学スポーツウエルネス学部 スポーツウエルネス学科4年次生。ミラノ・コルティナ2026日本代表選手としてスピードスケート女子団体パシュートに出場し、銅メダルを獲得。

■土肥美智子

立教大学スポーツウエルネス学部 特任教授／日本サッカー協会診療所院長／国際サッカー連盟医学委員。夏季五輪やサッカー日本代表など数多くの国際大会に帯同し、ミラノ・コルティナ2026ではTeam Japanチーフウェルフェアオフィサーを務めた。