きのたけ不動産が運営する「FOREST HILLS KINOKONOYAMA」「FOREST TOWER TAKENOKONOSATO」が体験できる！

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、「きのこの山」「たけのこの里」をバーチャル空間で具現化した「FOREST HILLS KINOKONOYAMA」と「FOREST TOWER TAKENOKONOSATO」の一部エリアを、5月12日（火）14時より無料で楽しめる「FREEエリア」として一般公開いたします。また、「きのこの山」「たけのこの里」を購入して応募すると、バーチャル空間で具現化されたパッケージ内の「あの家」を所有できる権利が抽選で当たるキャンペーンを5月19日（火）10時より開始します。

「きのこの山」をバーチャル空間で具現化した 「たけのこの里」をバーチャル空間で具現化した

「FOREST HILLS KINOKONOYAMA」全景 「FOREST TOWER TAKENOKONOSATO」全景

「きのこの山」パッケージ 「たけのこの里」パッケージ





長年親しまれてきたブランドの世界観を拡張する試みとして、「きのこの山」は「FOREST HILLS KINOKONOYAMA」として3月31日（火）より、たけのこの里は「FOREST TOWER TAKENOKONOSATO」として4月14日（火）より、パッケージに描かれた「あの家」をバーチャル空間で具現化し、分譲販売を開始しています。このたび、「存在しないはずの場所を味わう」という体験価値を、より多くのお客さまへお届けしたいという想いから、「FOREST HILLS KINOKONOYAMA」「FOREST TOWER TAKENOKONOSATO」の一部エリアを、5月12日（火）14時より無料で楽しめる「FREEエリア」として一般公開します。「FREEエリア」は2029年3月10日（土）まで体験いただけます。

また、対象商品を購入して応募すると、パッケージに描かれた「あの家」を所有できる権利が抽選で当たるキャンペーンを5月19日（火）10時より開始します。抽選で当たる住戸は“スーペリア” グレードとなっており、当選者には実在するカードキーと権利証書をお届けします。当選者は、バーチャル空間上で、2029年3月10日（土）まで友人を招いて交流や体験を楽しむことができます。一方で、権利証書には、NFT※1を付与しており、唯一性と真正性が担保された「永久保有権付 デジタル物件」として保有いただけます。

期間限定でのバーチャル空間での体験と、永久的に保持される所有権の提供により、「『きのこの山』と『たけのこの里』の記憶」として心の中に残り続ける特別な体験をお届けします。

※1：Non-Fungible Tokenの略称、ブロックチェーン技術を用いて、デジタル資産の所有権を証明するための仕組みのこと

【エリアについて】

・「FREEエリア」と「オーナー（購入者・当選者）&招待者限定エリア」マップ

・「FREEエリア」は以下サイトよりご確認いただけます。

https://cluster.mu/w/41cc37fa-8d24-40b9-8a73-cb6e50acd960

【キャンペーン概要】

■対象商品：「きのこの山」「たけのこの里」シリーズ各種

■応募方法：LINEで応募

■応募条件：対象商品を500円以上購入

■レシートアップロード期間※2： 5月19日（火）～8月11日（火）

■景品：①きのたけ不動産が運営するバーチャル空間にある「あの家」：200名様

-フォレストヒルズ きのこの山 SUPERIOR：100名様

-フォレストタワー たけのこの里 SUPERIOR：100様

②選べるデジタルポイント※3：総計200万pt／1万名様

※2：応募締め切りは8月18日（火）までです。

※3：選べるポイントはPayPayポイント/楽天ポイント/dポイント/Vポイント

当社はこれからも、「きのこの山」「たけのこの里」のコンセプト「みんなに、おいしく、おもしろく」を実現するとともに、おいしさ・楽しさの世界をひろげ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。