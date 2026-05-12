TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』初となるLINE絵文字がインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』のLINE絵文字を2026年5月12日（火）に配信を開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348764/images/bodyimage1】
TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』初となるLINE絵文字が、【株式会社インクルーズの販売アカウント】より配信を開始！
本作は、人外の生徒たちが通う学園を舞台に、人間嫌いの教師と個性豊かな生徒たちが織りなす物語を描いた作品です。
今回配信となるLINE絵文字では、作品に登場するキャラクターたちの表情やリアクションを中心に、日常のトークで使いやすい絵文字となっております。ぜひLINEのトークでお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』絵文字
【販売URL】https://line.me/S/emoji/?id=69f1c8b09b8c7868c09caf03
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
■TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』
――ニンゲンなんて嫌いだ。
とある出来事をきっかけに、
人間関係に対してトラウマを持ってしまった
元教師のアラサーニート・人間零。
“生徒想いの先生”をお待ちしております。
もう教師にはならないと考えていた彼だったが、
求人サイトの言葉に導かれ勢いのままに応募。
みるみるうちに面接を通過し、
山中にある自然豊かな学校へ勤めることになる。
しかしそこは、
人外の女の子たちが
人間になるための学校で――!?
彼の前に現れるのは、
人魚族に人狼、ウサギ、鳥……。
なぜ彼女たちは人間になりたいのか？
彼の嫌いな人間のどこに惹かれたのか？
これは、異世界ファンタジーでも、
人生やり直し転生でもない。
少し変わった学校で、
一人の教師が人間に憧れる人外女子たちと送る
学園“ヒューマン”ドラマである――
【OFFICIAL SITE】https://jingai-kyoshitsu-anime.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/jingaikyoshitsu
(C)来栖夏芽／KADOKAWA／不知火高校製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 佐藤 華鈴
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』初となるLINE絵文字が、【株式会社インクルーズの販売アカウント】より配信を開始！
本作は、人外の生徒たちが通う学園を舞台に、人間嫌いの教師と個性豊かな生徒たちが織りなす物語を描いた作品です。
今回配信となるLINE絵文字では、作品に登場するキャラクターたちの表情やリアクションを中心に、日常のトークで使いやすい絵文字となっております。ぜひLINEのトークでお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』絵文字
【販売URL】https://line.me/S/emoji/?id=69f1c8b09b8c7868c09caf03
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
■TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』
――ニンゲンなんて嫌いだ。
とある出来事をきっかけに、
人間関係に対してトラウマを持ってしまった
元教師のアラサーニート・人間零。
“生徒想いの先生”をお待ちしております。
もう教師にはならないと考えていた彼だったが、
求人サイトの言葉に導かれ勢いのままに応募。
みるみるうちに面接を通過し、
山中にある自然豊かな学校へ勤めることになる。
しかしそこは、
人外の女の子たちが
人間になるための学校で――!?
彼の前に現れるのは、
人魚族に人狼、ウサギ、鳥……。
なぜ彼女たちは人間になりたいのか？
彼の嫌いな人間のどこに惹かれたのか？
これは、異世界ファンタジーでも、
人生やり直し転生でもない。
少し変わった学校で、
一人の教師が人間に憧れる人外女子たちと送る
学園“ヒューマン”ドラマである――
【OFFICIAL SITE】https://jingai-kyoshitsu-anime.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/jingaikyoshitsu
(C)来栖夏芽／KADOKAWA／不知火高校製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 佐藤 華鈴
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
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