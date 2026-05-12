三重県菰野町は、男女共同参画推進事業の一環として、精神科医Tomyさんを講師に迎えた講演会を、2026年6月27日（土）に開催します。

本事業は、アイリスこものとの共催で実施します。

テレビやSNSなど多方面で活躍する精神科医Tomyさんは、やさしくも本質を突く言葉で多くの共感を集めており、日常に取り入れやすい“心の整え方”を発信しています。

本講演会では、「自分を肯定する練習帖」をテーマに、自己愛を土台とした新しい共生のあり方について考えます。

【開催概要】

■日時：2026年6月27日（土）13:30～15:00

■会場：菰野町民センターホール（全席自由）

■参加費：無料

■定員：480名

【申込方法】

以下のいずれかの方法でお申し込みください。

（1）整理券配付（先着150名）

・配付開始：2026年5月28日（木）9:30～

・配付場所：菰野町役場本庁3階 会議室

（2）インターネット申込み（先着330名）

・受付開始：2026年5月29日（金）9:00～

・申込URL：https://logoform.jp/form/HMrs/1522616

【託児サービス】

■対象：生後6か月～小学3年生

■定員：12名（先着順）

■利用料：無料

※参加申込みとあわせてご予約ください。

誰もが自分らしく生きるためのヒントを学べる機会として、ぜひご参加ください。

詳しくはこちら

https://www2.town.komono.mie.jp/soshiki/1/10000.html

菰野町の魅力を紹介｜菰野町で楽しむワーケーション

豊かな自然に囲まれた菰野町は、鈴鹿国定公園や湯の山温泉、キャンプ場などを有する、ワーケーションにぴったりの環境です！

ワーケーションとは「仕事」と「休暇」を組み合わせた新しい働き方で、自然の中でリラックスしながら仕事をすることで、発想力や生産性の向上も期待されています。







アウトドア環境の中で“3密”を避けながら働けるのも魅力のひとつ。

仕事とプライベートを心地よく両立できる、そんな時間を菰野町で過ごしてみませんか。

▼ワーケーション対応施設はこちら

https://www.kanko-komono.com/workation/