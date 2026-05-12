【法人・健保向けオンライン運動支援】健保組合の運動施策を、参加されるプログラムへ。参加率・継続率を重視した運動習慣づくり支援を提供開始

フラクタルワークアウト株式会社※BODY PALETTE（企業や健保組合向けに、従業員・加入者の健康状態を組織単位で見える化し、健康経営・保健事業の実行を支援するサービス）

フラクタルワークアウト株式会社（所在地：東京都渋谷区神宮前、代表取締役：高瀬雅弘）は、法人・健保組合の保健事業として実施しやすいオンライン運動支援プログラムの提供を開始しました。

運動施策が「用意したが参加されない」「実施したが継続されない」という課題に対し、参加導線と運用負担の軽減を重視し、継続しやすい仕組みとして設計します。

なお当社は、原宿駅前の運動施設において厚生労働大臣許認可施設である健康増進施設の認定を取得しており、運動実装の現場知見を運用設計へ反映します。

提供開始の背景

運動習慣の改善は、加入者・従業員の健康づくり施策として重要度が高い一方、保健事業として現場に落とし込む際には、次のような壁が起きやすいのが実情です。

- 参加者が固定化し、未実施層に届かない- 施策は実施できても、継続の仕組みが弱く、効果検証まで回らない- 保健師・産業医・担当部門の運用工数が増え、改善サイクルが止まる

本プログラムは、運動施策を「実施」だけで終わらせず、参加・継続・運用までを前提にした設計で提供します。

提供内容（オンライン運動＋運用設計）

本プログラムは、オンラインを中心に、必要に応じて対面施策も組み合わせながら、運動施策を保健事業として運用しやすい形に整えます。

（1）オンライン運動プログラム（ライブ配信）

- 平日朝夕の短時間ライブ配信など、業務に組み込みやすい枠で提供します。- 運動習慣の有無を問わず参加できる内容から設計し、継続のハードルを下げます。

（2）健康教育コンテンツ（理解を行動へつなげる）

- 運動だけでなく、健康への理解を補う仕組みとして、eラーニング・コンテンツ提供を組み合わせ可能です。

（3）管理・運用の仕組み（参加される形へ整備）

- 導入初期の活用定着を支えるガイダンスプログラム等、運用を前提とした支援を行います。- 個人を特定しない形で、組織単位の傾向把握・レポート化を行う運用を基本とします（個別健康プランや個人別の可視化を前提としません）。

重要事項

本プログラムは医療行為（診断・治療・処方等）を行うものではありません。

各疾患のガイドライン等に運動療法の記載がある領域についても、当社は運動実装側の知見としてプログラム設計に反映しますが、治療効果や数値改善を保証するものではありません。

導入メリット（保健事業としての実装を前提に）

運動施策を「参加される形」に寄せられる

運動が得意な層だけに偏らず、未実施層が参加しやすい時間設計・導線設計を前提に組み立てます。

運用工数を増やさずに回しやすい

施策の実施だけでなく、定着・継続を前提に運用を標準化し、担当部門の属人的な負担増を抑えます。

説明・報告に耐える整理がしやすい

組織単位の傾向把握や実施状況の整理を通じて、関係者（保健師・産業医・担当部門・経営）への説明材料を整えやすくします。

導入の流れ

- 初回の情報交換（目的・対象・実施条件の整理）- 実施設計（実施枠、参加導線、周知方法、運用体制）- オンライン運動の実施開始（必要に応じて教育コンテンツを組み合わせ）- 運用レビュー（継続の障害を特定し、設計を更新）

ご相談について

本プログラムは、法人・健保組合の運動施策を、実施だけで終わらせず「参加され、継続される運用」に落とし込むことを目的としたオンライン運動支援です。

導入検討にあたっては、対象者設計、実施枠、参加導線、運用の持ち方まで、初回の情報交換で整理いたします。

資料送付または無料打合せをご希望の方は、下記窓口までご連絡ください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/