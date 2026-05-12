【健診後PDCA】高血圧リスク層を3段階で層別し、施策実装とアウトカム確認まで一体化する改善プログラムの提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社は、健康診断結果を「集計して終わり」にせず、血圧が高い従業員のフォローをPDCAとして運用するための改善プログラムの提供を開始しました。

血圧リスク層を3段階（高・中・低）に層別し、各層に最適化した施策を実装、月次レビューと報告までを一体で行います。

健診後フォローが事務作業中心になり、コストが発生しているにもかかわらず成果の説明が難しい企業に対し、実行と推移確認までを運用として回す設計を提供します。

重要事項

本プログラムは医療行為（診断・治療）を提供するものではありません。数値改善を保証するものではありません。個人情報の取り扱い、同意、閲覧範囲は企業側の規程・方針に沿って整理します。因果を断定せず、重点領域の特定と運用改善を目的に提示します。

提供開始の背景

健診後フォローは通知・受診勧奨で止まりやすく、生活習慣の実行支援まで届かないことが多い領域です。血圧は生活習慣や就業負荷、睡眠・疲労など複合要因と関係し得るため、対象者が多い企業ほど優先順位付けが必要になります。本プログラムは、血圧という具体テーマで層別×施策×運用レビューを固定し、年度内で改善が積み上がる運用へ切り替えることを目的に設計しました。

企業で起きがちな問題（放置コスト）

- 対象者が多く、施策が薄く広くなり、重点層へ届かない- 運動・睡眠・ストレス等の打ち手が点在し、実施状況が管理できない- 外注費・事務費用が「成果が説明しにくいコスト」になりやすい- 担当者異動で運用が止まり、翌年度に同じ課題を繰り返す

提供内容（血圧リスク層別×施策×PDCA）

提供範囲：対象層別（優先順位付け）／施策設計・実装（オンライン・オフライン）／運用（実施率管理・レビュー）／報告（推移整理）

リスク層別（3段階）

- 健診結果を起点に、血圧リスクを高・中・低の3段階に層別- 各層の対象規模と、介入強度（頻度・接点数）を設計- 個人情報の取り扱いは企業側の規程・運用方針に沿って整理

層別施策（高・中・低で内容を変える）

- 高リスク層：行動変容の実装支援を厚く（運動・回復・生活設計、継続導線）- 中リスク層：崩れやすいポイントの是正（短時間メニュー、週次の実行管理）- 低リスク層：予防としての底上げ（知識の共通化、実施率最大化）

PDCA運用

- 月次レビュー：実施率・継続率・未参加理由を確認し改善- 期中レビュー：層別に推移を整理し、次の打ち手へ更新- 報告：層別の実施状況と推移確認をセットで提示（因果断定はしない）

運用指標（例）

導入の流れ

- 参加率、継続率、完遂率、層別の実施状況- アウトカム参考値：血圧関連の推移（企業が扱える範囲で）、体重・腹囲等の関連指標、行動指標（運動実施頻度等）- 初回相談（現状運用、費用構造、対象規模の整理）- 層別設計（高・中・低の定義、介入強度、運用ルール確定）- 施策設計（頻度、導線、提供形態）- 実装開始（運動プログラム提供、実施率の管理）- 月次レビュー（障害特定と改善）- 期中・期末報告（層別の実施状況と推移確認）

資料請求について

本プログラムは、血圧という具体テーマで層別×施策×PDCAを一体で回す設計です。

資料をご希望の方には、層別設計（高・中・低）の考え方、3ヶ月～半年の運用例、報告フォーマットのサンプルをお送りします。

下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/(https://body-palette.com/)

https://fractal-workout.com/(https://fractal-workout.com/)

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/(https://body-palette.com/)