ファッションAIのニューロープ、「ブランド専用トレンドマップ」作成サービスをリリース

株式会社ニューロープ

ファッションAIのリーディングカンパニーである株式会社ニューロープ（本社：東京都渋谷区、CEO：酒井 聡）は、蓄積された膨大なファッションビッグデータと生成AIを高度に連携させ、特定のブランドやターゲットに完全最適化したオリジナルのトレンドレポートを自動生成する新サービスをリリースいたしました。

これまで外部コンサルティング会社に依存していた高精度な市場調査を、AIの力でより「速く」「安く」「高精度」に提供し、アパレル企業の意思決定を加速させます。

■ サービス開発の背景

従来、アパレル企業が自社ブランドに合致したトレンド情報を得るには、汎用的な定型レポートを読み解くか、高額な費用を払ってコンサルティング会社に個別調査を依頼する必要がありました。 しかし、トレンドの移り変わりが激しい現代において、「自社のターゲット層にのみ有効な、鮮度の高い具体策」をいかに低コストで導き出すかが業界の大きな課題となっていました。

この課題を解決するため、ニューロープは自社の画像解析AIが蓄積した膨大なトレンドデータ（SNS、EC、スナップ等）を生成AI（LLM）に学習させ、ブランドごとにパーソナライズされた分析を可能にするシステムを構築しました。

■ 新サービスの主な特徴

1. 特定ブランドに特化した「オリジナルトレンドマップ」の出力

ターゲットの年齢層、好みのテイスト（コンサバ、ストリート等）、価格帯などの詳細なセグメントを指定することで、そのブランドの顧客層に突き刺さるトレンド要素だけを抽出したマップを作成します。

2. 具体的な「売れ筋」と「SNS動向」を紐付けたレポート

抽象的なトレンド予測にとどまらず、以下の具体的なアクションプランに繋がる情報を網羅します。

- 競合他社の売れ筋アイテム: 類似セグメントでの具体的なヒット商品の特定。- Instagram投稿分析: ターゲット層が実際に反応している投稿スタイルやハッシュタグ情報の集約。

3. 圧倒的なコストパフォーマンス

従来の個別コンサルティングで発生していた高額な人件費を、AIによる自動生成プロセスに置き換えることで大幅に削減。定型レポートでは得られなかった「自社専用の情報」へ、日常的にアクセスすることが可能になります。

レポートイメージ

■ 活用シーン

- 商品企画・MD: 次シーズンのラインナップ構築における根拠ある裏付けとして。- マーケティング: SNS運用や広告クリエイティブにおける「今、刺さる」ビジュアルの選定。- 新規事業開発: 新規ターゲット層への参入障壁を下げるための市場リサーチ。

■ 株式会社ニューロープについて

「ファッションを数値化する」をミッションに、ファッション特化型の画像解析AI『#CBK scnnr（カブキスキャナー）』を運営。SNSやECサイトの解析を通じて、トレンド予測、在庫最適化、スタイリング提案などのソリューションを国内外のアパレル企業に提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社ニューロープ

所在地：東京都渋谷区

代表者：CEO 酒井 聡

URL：https://www.newrope.biz/