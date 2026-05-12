イギリス発、1着でどんなシーンにも馴染む「MAC IN A SAC」日本で再始動。

株式会社津田商会

イギリス・ベルファストを拠点とするアウトドアアパレル「MAC IN A SAC（マック イン ア サック）」は、2026年4月より株式会社津田商会（神戸）が日本正規代理店として新体制を始動しました。ブランドの世界観を日本市場に合わせてオンラインストアを公開し、2026年コレクションを展開します。



オンラインストア：https://tsudakobe.jp/collections/mac-in-a-sac

BRAND OVERVIEW

MAC IN A SAC は1987年に英国で誕生し、「サックに収まるジャケット」というコンセプトで世界中のアウトドア愛好家・旅行者・都市生活者から支持を集めてきました。ジャケット本体が付属の袋のなかへコンパクトになる収納機能は、全モデルに標準搭載。軽量素材と撥水加工を組み合わせることで、登山・サイクリング・釣りといったアクティビティはもちろん、通勤・フェス・旅行といった日常シーンでも1枚で対応可能です。

History

北アイルランドの気候が生んだポータブルウェアという答え

BRAND FEATURES

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136162/table/6_1_1ed087ecd40063a3f601ebd78f025a02.jpg?v=202605121251 ]01 - PACABLE

片手に収まるコンパクト収納

付属の専用袋にコンパクト収納。バックパック・

自転車バッグ・旅行かばんにも収まるサイズ感。

02 - COLOR

豊富なカラー展開

ORIGINは17色まで。

自分用にも、ギフト用にも。

ユニセックスな選択肢を展開。

03 - All-PURPOSE

オールラウンドなシーンに対応

自然の中でも、街の中でも。

一着あるだけで、どこへでも行ける安心感。

04 - WATER PROOF & BREATHABLE

雨を弾き、蒸れにくい

防水性と透湿性を兼ね備え、快適な着心地をキ

ープ。どんな天候でも軽やかに行動できる。

2026 LINEUP

外の雨をシャットアウト、暖かさはキープ。丁度よい使いやすさと快適性。

ORIGIN

全天候対応ジャケット

あらゆる天候下で体温を適切に保ち、どんな状況にも対応できるように開発されたコア製品。コンパクトに収納できるパッカブルウェアで、非常に軽量。フィールドから街まで、あらゆるシーンで活躍。

https://tsudakobe.jp/products/macinasac-origin

SYNERGY

軽量保温ジャケット

サーモライトの高性能中綿を使用。550フィルパワーに匹敵する優れた保温性で、温かさと快適さを追求したモデル。単体で羽織れば、小雨や短時間の降雨に対応できるアウターとして、肌寒い時にはインナーとしても活躍。

https://tsudakobe.jp/products/macinasac-synergy-synthetic-fill

SYNERGY GILLET

軽量保温ベスト

サーモライトの高性能中綿を使用したベストタイプ。暖かい空気を閉じ込めて、温かさを保つサーモライトの特徴を活かし、550フィルパワーのダウンに匹敵する保温性を実現。濡れても保温性が低下しにくい特徴もある頼りになる1着。

https://tsudakobe.jp/products/macinasac-synergy-synthetic-fill-gilet

会社概要

詳細を見る :https://tsudakobe.jp/collections/mac-in-a-sac

会社名：株式会社津田商会

所在地：兵庫県神戸市須磨区衣掛町5丁目3-4

代表者：津田靖久

設立：1936年2月

事業内容：釣具・アウトドア用品・雑貨品の製造および貿易業務

Webサイト：https://tsudakobe.jp/

ブランドSNS：https://www.instagram.com/macinasac_japan/