指示待ち社員が自走する組織へ！株式会社武蔵野「経営者アカデミー(R)」が、業績アップの土台となる「仕組み化」の極意を公開する無料講演会を開催。

株式会社武蔵野

■開催の背景と中小企業が抱える課題

「現場の幹部が社長の言うことを聞かない」「期待した幹部が辞めていく」「経営陣と現場幹部の意識にギャップがある」といった組織の課題に直面している中小企業は少なくありません。また、売上低迷から脱却し、最短で業績アップを狙うためには「まずなにから始めるべきか」悩む経営者も多く存在します。

古い体質を脱却し、継続的な業績アップを実現するためには、精神論ではなく、数字に基づく仕組み化による経営へのシフトが不可欠です。

■「経営者アカデミー(R)」が提供する解決策

中小企業向け経営コンサルとして豊富な実績を持つ当社は、これらの課題を解決するため、経営支援を行う「経営者アカデミー(R)」を通じて実践的なノウハウを提供しています。中小企業部門で日本で初めて日本経営品質賞を2度受賞（2000年・2010年）した小山昇が作り上げた仕組みをベースに、「経営計画書」の作成から全社員への浸透・活用、そして社長がいなくても現場が回る「仕組み化」の導入まで、伴走型で業績アップを支援しています。

本無料講演会では、「実行力の土台」をテーマに、教える人によるバラつきをなくす社員教育の仕組み化や、従業員が即戦力になる実践的な事例を公開します。当日は、小山昇が作り上げたメソッドを熟知し、第一線でコンサルティングを行っている当社常務取締役の佐藤義昭が登壇し、支援企業様の事例も公開。現場で売上の成果が出る人材教育の体系構築法を学ぶことができます。

■本講演会で得られるベネフィット

1. 数字管理を徹底するために、経営計画書をどう活用すべきか

どんなに立派な経営計画書を作成しても、組織の「土台（OS）」が機能していなければ戦略は実行されません。本講演では、経営計画書を絵に描いた餅にせず、「決められたことを、決められた通りにやる」という日常的な行動の反復によって社員に「実行の習慣」を刷り込み、現場の末端まで数字管理と方針を徹底させる「土台作り」のノウハウを公開します。

2. 社長の指示待ちを脱却し、幹部が自走する組織にする方法

「新しい方針を出しても幹部が動かない」「報告が来ない」という問題の本質は、小手先のスキル不足ではありません。自発的な行動（スピード向上）と、質の高い「報告」が当たり前になる組織への変革法をお伝えします。

3. コンサル頼みにならない、自走組織を作るための支援内容

自社だけで新たな仕組みを導入しようとすると、社長の熱量と幹部の温度差により挫折しがちです。そこで、幹部の意識を「やらされ仕事」から「自分のための仕事」へと変革するために、我々コンサルタントが第三者の立場で「橋渡し役」となる支援についてご紹介します。

■開催概要・お申し込み

【経営者向け無料講演会】

実行力が劇的に変わる『組織の土台』の作り方セミナー

・開催日時：2026年6月3日（水）10:00～11:30

・形式：オンライン配信（ウェビナー形式）

・講師：株式会社武蔵野 常務取締役 佐藤義昭

詳細・お申込みはこちら :https://www.m-keiei.jp/seminar_lp/jikkoryoku-dodai/?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=jikkoryoku-dodai20260603

■ 株式会社武蔵野について

「中小企業の環境整備や仕組み作り、自走組織を作るコンサルティング」といえば株式会社武蔵野。「経営者アカデミー(R)」では、日本経営品質賞を2度受賞した小山昇のノウハウをもとに、現場を混乱させずに管理体制の仕組み導入を支援し、コンサル頼みにならない自走する組織づくりを強力にサポートします。競合に勝ち、利益を残して業績アップするための実践的なノウハウを、ぜひ本講演会でご体感ください。

■ 株式会社武蔵野コーポレートサイト

https://www.musashino.co.jp/

■ 経営者アカデミー(R) サービス詳細・経営コンサルティング（株式会社武蔵野）

https://www.m-keiei.jp/

【本件に関する問合せ先】

企業名：株式会社武蔵野

担当者名：落合桃果

TEL：0120-85-6340

E-mail：market@musashino.jp