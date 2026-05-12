「音」をたのしむ！０歳からの絵本「たのしいおとえほん」5月9日発売！

株式会社 偕成社

株式会社偕成社（出版社 本社：東京都新宿区 代表取締役社長：今村雄二）は、「たのしいおとえほん」シリーズと名付けたあかちゃん絵本の新刊『わんわん』『ぶうぶう』（新井洋行 作・絵）を2026年5月9日（土）に2点同時発売しました。

わんわんぶうぶう

▼書籍詳細

わんわん：https://www.kaiseisha.co.jp/books/9784031033008

ぶうぶう：https://www.kaiseisha.co.jp/books/9784031033107

新しいスタンダードになるようなあかちゃん絵本を！

本作を手がけたのは、あかちゃん絵本『れいぞうこ』(https://www.kaiseisha.co.jp/books/9784031027106)が18万部を超えるロングセラーとなり、今年絵本作家デビュー20周年をむかえられる、新井洋行さん。「新しいスタンダードになるようなあかちゃん絵本を」という思いから、あかちゃんが読んでもらっていちばん楽しい絵本とは？を考え、つくられた2作です。

シリーズの特徴は、言葉の元になる「音」を楽しむ絵本、ということ。絵本を開くと、あかちゃんに身近なものと、それにまつわるオノマトペが登場します。

『わんわん』は、濁らないオノマトペだけが登場

2作には、出てくるもの以外に、オノマトペにも違いもあります。『わんわん』は「くつ ぱったぱた」「つみき こんこん」など、「濁音のない」オノマトペ、『ぶうぶう』には「でんしゃ ごとん ごとん」「ぞう どすん どすん」など、「濁音のある」オノマトペで構成されています。

『ぶうぶう』は、濁るオノマトペだけが登場

ページをめくるたびに変わる色とりどりの背景と、わかりやすいイラストが目をひきつけ、聞いてたのしいオノマトペが耳をよろこばせる、あかちゃんと繰り返し楽しめる絵本です。生まれてはじめての1冊に、ぜひお手にとってみてください。

▼こちらから本作に関する著者インタビューもお読みいただけます！

https://kaiseiweb.kaiseisha.co.jp/t/ath/ath2605/

著者紹介

新井洋行（あらい・ひろゆき）：1974年東京生まれ。絵本作家、デザイナー、東京造形大学非常勤教員。絵本に『れいぞうこ』『といれ』『おふろ』『のっているのはだあれ？』『おなまえおしえて』『おやすみなさい』『おばけとホットケーキ』『いろいろ ばあ』『ちゅうちゅうたこかいな』『こころをなくしたかいじゅう』など多数。

書籍詳細

書名：わんわん（たのしいおとえほん）

作・絵：新井洋行

定価 ：990円（税込）

判型：14cm×14cm（ボードブック）

対象：0歳から

ページ数：16ページ

ISBN コード：978-4-03-103300-8

発売日：2026年5月9日

偕成社HP書誌情報：https://www.kaiseisha.co.jp/books/9784031033008

書名：ぶうぶう（たのしいおとえほん）

作・絵：新井洋行

定価 ：990円（税込）

判型：14cm×14cm（ボードブック）

対象：0歳から

ページ数：16ページ

ISBN コード：978-4-03-103310-7

発売日：2026年5月9日

偕成社HP書誌情報：https://www.kaiseisha.co.jp/books/9784031033107