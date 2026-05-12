Greeshow アマゾンジャパン公式ストアは既に運営中！防災・アウトドア・家庭用全品目を簡単購入、正規品で安心利用

メリショー・ジャパン 株式会社

Greeshowはこのたび、日本最大級のECプラットフォーム「Amazon.co.jp」において、「Greeshow アマゾン公式ストア」の運営を開始しました。防災・アウトドア・の全製品を一括購入可能で、正規品保証とAmazon独自の迅速配送サービスにより、安心してご利用いただけます。

近年、災害リスクの増大に伴い、「家庭での備蓄」と「安全な飲料水の確保」は、ますます喫緊の社会的課題となっています。停電や断水といった緊急時にも、清潔な水を持続的に確保できる手段は、まさに生命線と言えるでしょう。また、アウトドア人気の高まりや、家庭での安心・安全な生活への関心も増しています。

こうした多様なニーズに応えるため、Greeshowでは以下の高品質製品を展開しています：

電動式携帯浄水器

ストロー型浄水器

ボルト型浄水器

シャワー浄水器

小型ラジオ

消耗品（浄水カートリッジ）

その他、防災グッズ特集に掲載の全製品

さらに、Amazon公式ストアを開設することで、購入の利便性を向上させるとともに、ブランドの信頼性も一層強化しています。

ストアの特徴：

正規品保証：全商品がGreeshow直営の正規品。

多シーン対応：防災・アウトドアの全ラインナップを一括展示。

Amazon特典：プライム会員は送料無料・最短翌日配送。標準返品ポリシーで購入後も安心。

簡単購入 & サポート充実：直感的な操作画面で商品検索・購入・配送確認が簡単。詳細仕様や使用方法を明記し、専門カスタマーサポートも提供。

ストア情報：

ストア名：Greeshow アマゾン公式ストア

URL：amazon.co.jp/greeshow

取扱商品：携帯浄水器、防災ラジオ、携帯トイレなど多シーン製品

運営状況：既に安定運営中。商品は随時更新・補充、新製品も追加予定

お問い合わせ

●メールアドレス：support@greeshow.com

●Greeshow公式サイト: https://www.greeshow.com

●Amazon公式ストア: https://www.amazon.co.jp/greeshow(https://www.amazon.co.jp/greeshow)

●Greeshow楽天公式ストア：https://www.rakuten.co.jp/keynice/(https://www.rakuten.co.jp/keynice/)

※各種SNSアカウントはこちら▼

●Twitter URL：https://x.com/GreeShow_JP(https://x.com/GreeShow_JP)

●Instagram URL：https://www.instagram.com/greeshow_jp/(https://www.instagram.com/greeshow_jp/)

●Facebook URL：https://www.facebook.com/GreeshowJP/(https://www.facebook.com/GreeshowJP/)

●YouTube URL： https://www.youtube.com/@GreeshowJP(https://www.youtube.com/@GreeshowJP)