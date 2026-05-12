【勤怠打刻が “もしも” の時の「安否確認」に！】　安否確認つき勤怠管理システム『Dr.オフィスLookJOB2』を、5月13日からデジタル化・DX推進展［ODEX］で実演。　（東京ビッグサイト）

株式会社庚伸

株式会社庚伸（本社：東京都中央区、代表取締役：宮澤 敏）は、2026年5月13日（水）から15日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第６回 デジタル化・DX推進展［ODEX］(https://odex-expo.jp/tokyo/)」に、安否確認つき勤怠管理システム「Dr.オフィスLookJOB2」(https://lookjob.jp/)を出展します。

本製品は、日々の出退勤打刻や勤怠管理に、災害時の安否確認機能を組み合わせたクラウド型システムです。人事・総務部門の業務効率化を支援しながら、地震などの災害発生時には従業員の状況確認にも活用できます。

登録人数無制限・定額制の“安否確認つき勤怠管理システム”「Dr.オフィスLookJOB2」（ドクターオフィス・ルックジョブツー）

Dr.オフィスLookJOB2について :https://lookjob.jp/“Dr.オフィスLookJOB2”は、社員の勤怠に関わるあらゆるものを「見える化」し、現場で働く従業員だけでなく、勤怠を管理する労務人事部門にも「働き方改革」をもたらします。打刻をする側だけでなく、勤怠を管理する側にとっても簡単で使いやすい、タイムカードに替わる勤怠管理システムです。また、地震などの自然災害や都市災害時には従業員の安否確認もできて安心です。

背景

【勤怠管理は、労務のためだけの仕組みではなくなっています】

働き方の多様化により、企業の人事・総務部門は、オフィス勤務、店舗勤務、現場勤務、直行直帰、テレワーク、短時間勤務、シフト勤務などの様々な勤務形態を管理する必要があります。

一方で、災害時には「誰が出社しているのか」「誰が外出中なのか」「誰と連絡が取れていないのか」を短時間で把握しなければなりません。

この時、勤怠管理システムと安否確認システムが別々に運用されていると、従業員情報の二重管理、連絡先の更新漏れ、安否確認メールへの未回答、管理者の確認負担といった課題が起こりやすくなります。

庚伸は、こうした課題に対し、「毎日使う勤怠管理」を起点にした安否確認の仕組みを提案します。

災害時だけ使う特別なシステムではなく、普段から従業員が使い慣れている仕組みに安否確認を組み込むことで、いざという時に動かしやすい体制づくりを支援します。

Dr.オフィスLookJOB2について

【毎日の打刻が、もしもの時の確認手段になります】

「Dr.オフィスLookJOB2」は、出退勤打刻、勤怠申請、承認、シフト管理、有給管理、各種レポート作成など、勤怠管理に必要な機能を備えたクラウド型の勤怠管理システムです。

打刻方法は、スマートフォン打刻とICカード＋タブレットPC打刻に対応しています。オフィスや店舗ではICカードで簡単に打刻でき、外出先や直行直帰、テレワークではスマートフォンから打刻できます。

スマートフォン打刻ではGPSによる打刻位置確認にも対応しています。GPSとは、人工衛星を使って現在地を把握する仕組みです。これにより、管理者は外出先や直行直帰時の勤務状況を確認しやすくなります。

さらに、災害発生時には安否確認機能を活用できます。日々の勤怠情報をもとに従業員の状況確認を行いやすくすることで、人事・総務部門の負担軽減と、従業員の安全確認体制づくりを同時に支援します。

【登録人数無制限の月額定額制だから、中小企業が導入しやすい料金体系】

「Dr.オフィスLookJOB2」の大きな特徴のひとつが、従業員数単位の課金ではなく、登録人数無制限の定額制を採用している点です。価格表では、勤怠管理＋安否確認のUnlimitedプランが登録できる従業員数無制限で月額19,000円（税込20,900円）、40人までのEssentialプランを月額7,500円（税込8,250円）にて提供。

人事・総務部門にとって、システム導入時の悩みは「機能が足りるか」だけではありません。導入後に従業員数が増えた場合、月額費用がどの程度変わるのか。アルバイトや短期スタッフをどこまで登録できるのか。災害時のためだけに、別の安否確認システムを契約する必要があるのか。こうした費用と運用の見通しも、重要な判断材料になります。

「Dr.オフィスLookJOB2」は、40人までのEssentialプランから、利用者数無制限のUnlimitedプランまで用意することで、小規模運用から全社展開まで対応しやすい料金設計としています。特に、限られた予算の中で勤怠管理のDXとBCP対策を同時に進めたい中小企業にとって、投資しやすい構成です。

製品の個性と独自性

【普段から使われるから、もしもの時にも使える】

安否確認システムは、災害時や訓練時にだけ使われることがあります。その場合、従業員が操作に慣れていない、登録情報が古い、回答が集まらないといった課題が残りやすくなります。

「Dr.オフィスLookJOB2」は毎日の勤怠打刻と安否確認をつなげることで、この課題に向き合います。

庚伸では本製品の安否確認機能について「日本初・特許取得済み」と案内しております。特許番号は特許第7169410号(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7169410/15/ja)です。なお、「日本初」は勤怠管理と安否確認の連携した製品をさし、当社調べに基づく表現です。

登録人数無制限の定額制プランを用意している点も特徴です。アルバイト・パート、短期雇用者、繁忙期スタッフが多い企業では、利用人数の増減によって費用やアカウント管理が複雑になりがちです。

本製品は、従業員数の変動が大きい企業でも導入を検討しやすい料金体系を目指しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Zsp9ILaWKhE ]

展示会で確認できる内容

会期中、庚伸のブースでは、次の内容を中心に紹介します。

・スマートフォン打刻の操作イメージ

・ICカードとタブレットPCによる打刻

・勤怠申請・承認の流れ

・GPS打刻位置確認

・安否確認機能の利用イメージ

・登録人数無制限の定額制プラン

・企業規模や勤務形態に応じた活用方法

・既存の勤怠管理・安否確認運用からの切り替え相談

人事、総務、労務、経営企画、情報システム部門の担当者に加え、BCP対策や災害時の従業員確認体制を見直したい企業に向けて、実際の業務課題に即した相談も受け付けます。

担当者コメント

勤怠管理は従業員が毎日使う業務システムです。だからこそ、災害時の安否確認と組み合わせることで「いざという時だけ使うシステム」ではなく、「普段から使い慣れている仕組み」として活用できます。人事・総務部門の業務効率化と、従業員の安全確認体制づくりは、別々のテーマではありません。「Dr.オフィスLookJOB2」を通じて、日常業務のDXとBCP対策を同時に進める選択肢を提案いたします。

出展概要

展示会名：第6回 デジタル化・DX推進展［ODEX］

開催期間：2026年5月13日（水）～15日（金）

開催時間：10:00～17:00

開催会場：東京ビッグサイト

ブース番号：W6-66

出展製品：安否確認つき勤怠管理システム「Dr.オフィスLookJOB2」

公式ＨＰ：https://lookjob.jp/

出展社：株式会社庚伸（こうしん）

FAQ

Q. 「Dr.オフィスLookJOB2」は何をするシステムですか？

A. 出退勤打刻、勤怠申請、承認、シフト管理、有給管理、レポート作成などを行う勤怠管理システムです。加えて、地震などの災害時には従業員の安否確認にも活用できます。

Q. 勤怠管理と安否確認を一体化するメリットは何ですか？

A. 勤怠管理は毎日使うため、従業員が操作に慣れやすい点がメリットです。災害時だけ使う仕組みではなく、普段から使っている仕組みを安否確認にも使えるため、管理者も状況を確認しやすくなります。

Q. BCPとは何ですか？

A. BCPとは「Business Continuity Plan」の略で、日本語では「事業継続計画」といいます。災害やシステム障害などが起きても、会社の重要な業務を止めない、または早く再開するための計画です。

Q. GPS打刻とは何ですか？

A. スマートフォンなどの位置情報を使って、どこで打刻したかを確認する仕組みです。直行直帰、外出先勤務、テレワークなど、会社の外で働く人がいる場合に、勤務実態を確認しやすくなります。

Q. どのような企業に向いていますか？

A. 複数拠点を持つ企業、店舗や現場がある企業、アルバイト・パートが多い企業、直行直帰やテレワークがある企業、勤怠管理と安否確認を別々に運用している企業に向いています。

Q. 展示会では個別相談できますか？

A. 可能です。既存の勤怠管理からの切り替え、安否確認体制の見直し、GPS打刻の活用、登録人数無制限の定額制プランなどについて、ブースで相談できます。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/168356/table/2_1_f4a52285d74a7ce4d7e5c1b644adeb9d.jpg?v=202605121251 ]株式会社庚伸（こうしん）

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デジタル化・DX推進展 [ODEX]とは :https://innovent-expo.jp/odex/exhibitors/detail/?cid=165デジタル化・DX推進展［ODEX］とは様々な部門の【DX化】に役立つ展示会です。Dr.オフィスLookJOB2：勤怠打刻（画面イメージ）Dr.オフィスLookJOB2：安否確認（画面イメージ）