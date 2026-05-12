【2026年5月20日】ほじょ犬の日啓発シンポジウム開催決定！

特定非営利活動法人日本補助犬情報センター

特定非営利活動法人日本補助犬情報センター（理事長 吉田文）は、共同事務局を務める「身体障害者ほじょ犬を推進する議員の会（*１）」の協力のもと、2026年5月20日（水）に【2026ほじょ犬の日啓発シンポジウム】を開催します。

また、今回は同時開催企画として、東京都人権プラザのご協力のもと、「いっしょに生きる」の出張展示も行います。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

シンポジウムの概要

【基調講演】賃貸住宅における拒否問題を考える

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109327/table/34_1_6862155131824d9c4427fba47f6d3cf8.jpg?v=202605121251 ]講師 大胡田 誠 弁護士

12歳で視力を失うも、弁護士を志し、8年の苦学を経て司法試験に合格。全盲で司法試験に合格した日本で3人目の弁護士。（2006年司法試験合格、2007年弁護士登録）

町弁（町医者的弁護士）として、様々な問題を抱える依頼者を支えている。

書籍「全盲の僕が弁護士になった理由～あきらめない心の鍛え方～（日経BP社）」※2014年、松坂桃李主演でドラマ化

＼出張展示／【いっしょに生きる～～身体障害者補助犬法成立から24年～】

上記シンポジウムと同時開催で、東京都人権プラザ出張展示企画を実施します。

日 時 2026年5月20日（水）

12：00～14：30

会 場 衆議院第一議員会館 多目的ホール

（※シンポジウムにご参加の方、

どなたでも自由にご覧いただけます）

協 力 東京都人権プラザ(https://www.tokyo-hrp.jp/feature-2022-03.html)

*1身体障害者ほじょ犬を推進する議員の会

2002年5月22日に成立した身体障害者補助犬法を議員立法として提出、全会一致での成立に導いた超党派の議員連盟。会長を田村憲久、事務局長を横沢高徳、共同事務局を特定非営利活動法人日本補助犬情報センターが務めている。