合同会社Cantikの美容ブランド「Rin」がMakuakeで474％達成。幹細胞導入美容液を一般販売開始

合同会社Cantik

合同会社Cantik（所在地：神奈川県横浜市、代表：渡辺千春）は、クラウドファンディングサイト

「Makuake」にて、“忙しくても自分を諦めたくない”女性に向けた美容ブランド「Rin」のプロジェクトを実施いたしました。

本プロジェクトでは、臍帯血由来幹細胞培養液や臍帯血由来エクソソームを配合した導入美容液

「Rin HC ハイパフォーマンスセラム PRO」を中心に、内側と外側の両方から整える“Wケア”を提案。

18年間で1万人以上の肌と向き合ってきた経験をもとに、忙しい毎日の中でも未来の肌と健康を大切にできるよう開発した商品として支持を集め、Makuakeでは目標金額の474％を達成、55名・948,800円の支援をいただきました。

プロジェクト終了後は、Amazonおよび公式ECサイトにて一般販売を開始しております。

■“忙しい女性ほど、自分のことを後回しにしてしまう”

代表の渡辺自身も、高齢出産・子育て・仕事を両立する中で、肌や体調の変化、疲れやすさに悩んだ

一人でした。

家事、育児、介護、仕事に追われる毎日の中では、自分自身のことは後回しになりやすく、

「頑張っているのに、気づけば自分だけ置いていかれているような感覚」を

抱える女性も少なくありません。

年齢を重ねることで感じる肌の変化、疲れやすさ、余裕のなさ。

それでも、仕事も家庭も頑張りながら、“キレイでいたい”“自分を諦めたくない”と願う女性たちを支えたい。

そうした想いと、18年間エステティシャンとして1万人以上の肌と向き合ってきた経験から、“外側からのスキンケアだけではなく、内側からのインナーケアも大切”という考えにたどり着き、「Rin」は誕生しました。

■内側と外側、両方から整える“24時間Wケア”

Rinでは、幹細胞導入美容液による外側からのケアと、NMNや紫外線対策成分を配合したサプリメントによる内側からのケアを組み合わせ、“内側×外側”から支える24時間Wケアを提案しています。

今回Makuakeで展開した「Rin HC ハイパフォーマンスセラム PRO」には、臍帯血由来幹細胞培養液、脂肪由来幹細胞培養液、エクソソームを配合。

忙しい毎日の中でも取り入れやすく、年齢による複数の肌悩みに対応できるよう設計しています。

また、「Rin NMN White PLUS」では、NMNに加え紫外線対策成分を配合し、日中のインナーケア習慣を提案。

“塗るケア”だけではなく、“飲むケア”も組み合わせることで、忙しい女性の毎日に寄り添う24時間美容設計を目指しています。

24時間美容サポートサプリRin HC+ハイパフォーマンスセラムPRO

また、ゴールデンウィーク以降は紫外線量が一気に増加する時期でもあり、「外側からのスキンケアだけでは不安」という声も少なくありません。

「Rin NMN White PLUS」では、NMNに加え、紫外線対策成分を配合することで、忙しい毎日の中でも続けやすいインナーケア習慣を提案しています。

国産NMN＆飲む紫外線ケアニュートロックスサン配合サプリ

■Makuakeで474％達成、一般販売を開始

本プロジェクトは、忙しい女性を中心に支持を集め、Makuakeでは目標金額の474％を達成、

55名・948,800円の支援をいただきました。

プロジェクト終了後は、Amazonおよび公式ECサイトにて一般販売を開始しております。

今後も「Rin」は、“忙しくても自分を諦めたくない”女性たちに寄り添うブランドとして展開を続けてまいります。

■代表コメント

代表 渡辺千春

今回のMakuakeプロジェクトを通して、多くの方に共感・応援いただけたことを大変嬉しく思っております。

仕事、家事、育児、介護など、現代の女性は多くの役割を抱えながら毎日を過ごしています。

その中で、自分自身のことは後回しになりやすく、“気づけば疲れや年齢変化だけが積み重なっていた”と感じる方も少なくありません。

最近では、『ただ長生きしたいのではなく、健康で元気に年齢を重ねたい』『未来の自分のために、今からケアを始めたい』というお声も増えており、美容だけでなく、健康意識の高まりも強く感じています。

実際に今回のプロジェクトでも、『自分のことを後回しにしていた』『未来の自分のためにケアを始めたいと思った』というお声を多くいただき、改めて“内側×外側”の両方から整えることの大切さを実感しました。

Rinは、単に美容商品を販売するブランドではなく、“忙しくても自分を諦めなくていい”と思える

きっかけを届けられる存在でありたいと考えています。

これからも、未来の肌と健康に寄り添えるブランドとして、商品開発や情報発信を続けてまいります。

合同会社Cantik

代表 渡辺千春

■『Rin』商品ラインナップ

「Rin HC ハイパフォーマンスセラム PRO」および「Rin NMN White PLUS」は、Makuakeプロジェクト終了後、Amazonおよび公式ECサイトにて一般販売を開始しております。

【商品情報】

■Rin HC+ハイパフォーマンスセラム PRO

・価格：18,700円

・容量：30ml

・成分:臍帯血由来幹細胞培養液・臍帯血由来エクソソーム

・URL：https://amzn.asia/d/03GwFPJ3

公式ECサイト

https://cantik-aroma.stores.jp/items/67caedb0874c89f95e577fd3

■Rin NMN White PLUS

NMN・紫外線対策成分を配合したインナーケアサプリメント

・価格：21,600円

・容量：60カプセル 1か月分

・成分：ニュートロックスサン・NMN・AC-11・アスタキサンチン

・URL：https://amzn.asia/d/06jOhqZM

■Rin HC+ハイパフォーマンスセラム

・価格：18,700円

・容量：30ml

・成分:臍帯血由来幹細胞培養液・高濃度ヒアルロン酸

・URL：https://amzn.asia/d/a3BLhUc

■Rin HC+EXクリアモイストクリーム

・価格：22,000円

・容量：50ｇ

・成分：臍帯血由来幹細胞培養液・臍帯血由来エクソソーム

・URL：https://amzn.asia/d/e4TkKWp



■エステサロンについて

隠れ家サロンCantik

住所：横浜市港北区篠原町1257-57

営業時間：月曜～土曜 10時～17時

連絡先：08035337897

ご予約：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000421200/

■関連サイト情報

・HP：https://cantik-aroma.com/esthetic/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/rin_beauty_bycantik/

・公式X：https://x.com/f5ag9mfjeks5qnz

・公式オンラインショップ：https://cantik-aroma.stores.jp/

■会社概要

合同会社Cantik

所在地：神奈川県横浜市港北区篠原町1257-57

代表社員：渡辺千春

事業内容：エステティックサロン運営／美容ブランド『Rin』企画販売